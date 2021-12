"Clémence Botino : guérie du coronavirus, elle participe à Miss Univers"

Après avoir porté le titre de Miss France 2020, Clémence Botino participe au concours de beauté Miss Univers. Un temps positive au coronavirus, la jeune femme va bien pouvoir participer au concours.

[Mis à jour le 12 décembre 2021 à 16h00] Clémence Botino représente la France au concours Miss Univers 2022, qui se tient dans la nuit du 12 au 13 décembre 2021 à Tel-Aviv (Israël). La jeune femme s'est faite une frayeur, puisqu'elle a été testée positive au coronavirus lorsqu'elle est arrivée sur les lieux de l'élection. Après un temps en isolement, Miss France 2020 pourra toutefois participer au concours de beauté, auquel Iris Mittenaere était ressortie victorieuse en 2017.

Cette échéance est la dernière qui s'offre à Clémence Botino après avoir été élue Miss France le 14 décembre 2019. Après un règne compliqué, marqué principalement par la crise sanitaire et l'incendie de son appartement, la jeune femme de 24 ans devrait reprendre ses études en histoire de l'art.

On le sait, le Comité Miss France déconseille aux jeunes femmes qui participent au concours d'être en couple. La raison ? L'éloignement cause parfois des problèmes mais il est aussi difficile pour les jeunes Miss France de garder leur vie privée pour elles. Cela n'a toutefois pas empêché le père de Clémence Botino, Olivier, de révéler à la presse que sa fille est bien en couple au lendemain de l'élection de sa fille. Dans des propos recueillis par France Dimanche, le père de famille annonçait qu'il l'avait encouragée le soir de l'élection. Il précisait cependant dans Sept à Huit que le jeune homme est étudiant en France métropolitaine et "quelqu'un d'assez discret". Il n'a donc pas révélé son identité dans la presse, et on ne sait pas si Clémence Botino est aujourd'hui toujours en couple ou non.

Clémence Botino a 24 ans lorsqu'elle participe à Miss Univers fin 2021. Miss Guadeloupe est née le 22 janvier 1997 à Baie-Mahault. Le Comité Miss France l'accompagnera tout au long de son règne durant lequel elle doit fêter ses 23 ans. C'est une donnée qui intéresse les observateurs du concours Miss France : Clémence Botino mesure 1m75. A noter par ailleurs qu'elle a obtenu la meilleure note au test de culture générale du concours Miss France avec 17,5/20 !

Avant ses études supérieures, Clémence Botino a obtenu un bac scientifique avec une mention très bien avant de faire des études pendant une année à Miami aux Etats-Unis pour parfaire ses connaissances dans la langue de Shakespeare. Passionnée d'art, notamment de musique et de cinéma, Clémence Botino aime aussi la mode. A Paris, elle étudie à l'université de la Sorbonne en première année de master d'histoire de l'art avec une spécialisation en histoire de la mode. Clémence Botino prépare un mémoire au sujet de la mode dans les Caraïbes. Par la suite, elle souhaite devenir conservatrice du patrimoine.