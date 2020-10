"Catherine Laborde : "la maladie va l'emporter", son témoignage bouleversant"

Dans un entretien diffusé dans Sept à Huit sur TF1, Catherine Laborde donne de ses nouvelles. La maladie dont elle souffre progresse et de nouveaux symptômes sont apparus.

A l'occasion de la sortie de "Amour Malade, quand aider devient aider" (Plon), son livre co-écrit avec son mari Thomas Stern, Catherine Laborde a accordé à TF1 un entretien dans lequel elle s'est livrée sur la progression de sa maladie. Diagnostiquée il y a six ans de la maladie à corps de Lewy, affection qui présente des symptômes des maladies de Parkinson et Alzheimer, Catherine Laborde lutte contre ses symptômes qui se font de plus en plus gênants au quotidien. "Quand vous me demandez si je vais bien, je vous dirais que oui, quelques fois, et quelques fois ça ne va pas très bien" dit-elle à Audrey Crespo-Mara durant l'interview diffusée dans Sept à Huit le 4 octobre 2020.

Plusieurs fois durant cet entretien, l'ancienne présentatrice du bulletin météo de TF1 revient sur la peur que lui inspire sa maladie. "J'ai pris peur quand j'ai su. Ça m'a projeté hors du monde des autres humains". Catherine Laborde est également revenue sur les différents symptômes de sa maladie. A commencer par la perte de mémoire : "Là je viens de vous parler, je ne sais plus ce que j'ai dit une demi-heure plus tôt." Elle explique par ailleurs ne pas reconnaître son mari ou ses filles parfois. "Je ne sais jamais qui est dans la pièce, qui s'en va, qui rentre. A la fois oui je les reconnais et non je ne les reconnais pas".

En outre, Catherine Laborde est régulièrement victime de pertes d'équilibre, à tel point qu'elle sort de chez elle accompagnée de son mari ou de ses enfants, pour sa sécurité. Pour TF1, elle a également décrit un des derniers symptômes qu'elle s'est découvert "Je ne sais plus, quand je suis dans le noir, si je suis en haut ou en bas. Je ne sais pas trop où je suis et qui je suis. C'est un état d'esprit qui accentue la peur."

Il y a un temps qui est terminé. Avant de vivre cette maladie, je ne le savais pas.



Quatre ans après avoir pris sa retraite de l'antenne de TF1, Laborde explique ressentir "un désespoir total, comme un enfant qui a perdu. Comme une personne qui n'a plus de lien avec l'extérieur". Elle explique d'ailleurs dans Sept à Huit que ses adieux à la météo de la Une lui "semblent loin parce que c'est la maladie qui va l'emporter, je pense, à un moment où à un autre. C'est dommage, j'aurais bien aimé que ça dure encore un moment. Mais je sais bien qu'il y a un moment où ça doit s'arrêter."