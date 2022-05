Catherine Laborde a 71 ans : de quelle maladie souffre-t-elle ?

CATHERINE LABORDE. Catherine Laborde a fêté ses 71 ans ce dimanche 8 avril 2022. Depuis près de huit ans, l'ex-présentatrice météo se bat contre la maladie de Lewy.

[Mis à jour le 9 mai 2022 à 10h20] Catherine Laborde a fêté ses 71 ans ce dimanche 8 avril 2022. Pour l'occasion, sa soeur Françoise Laborde a partagé sur Instagram un tendre cliché de l'ex-présentatrice météo qui a ému les internautes. Il faut dire que cette animatrice TV a disparu de la sphère publique depuis 2017, date de son dernier bulletin météo sur TF1. "Joyeux anniversaire ma Catherine ! Profite toujours de la vie et sache que personne ne t'oublie. Tu es toujours souriante, toujours courageuse", a écrit Françoise Laborde sur le réseau social. Un message largement commenté par les admirateurs de l'ancienne présentatrice de la météo.

On apprend en 2018 que Catherine Laborde est malade depuis de nombreuses années. Elle annonce qu'elle souffre de la maladie à corps de Lewy, un type de démence proche d'Alzheimer ou de Parkinson. Durant un entretien auprès d'Audrey Crespo-Mara en 2020, elle précise souffrir de pertes de mémoire : "Là je viens de vous parler, je ne sais plus ce que j'ai dit une demi-heure plus tôt." Elle explique par ailleurs ne pas reconnaître son mari ou ses filles parfois. "Je ne sais jamais qui est dans la pièce, qui s'en va, qui rentre. A la fois oui je les reconnais et non je ne les reconnais pas".

Biographie courte de Catherine Laborde - Née en 1951 à Bordeaux, Catherine Laborde, est une animatrice de télévision et comédienne. Elle a présenté le bulletin météo de TF1 de juillet 1988 à janvier 2017.

Née d'un père professeur d'anglais et d'une mère couturière espagnole, Catherine Laborde a été scolarisée dans des écoles américaines en raison de nombreux voyages effectués outre-Atlantique avec ses parents. Elle s'oriente vers des études d'anglais. Parallèlement, elle suit des cours au Conservatoire d'art dramatique de Bordeaux. Elle y ressort avec un diplôme de dramaturge, dans le but de devenir actrice.

Catherine Laborde fait ses débuts de comédienne dans la série Les Gens de Mogador diffusée en 1972. L'année suivante, elle joue dans sa première pièce de théâtre, L'Eglise de Louis-Ferdinand Céline. Elle est ensuite actrice pour le film Voyage en grande Tartarie.

Catherine Laborde décide de quitter les planches du théâtre. En 1988, sa sœur Françoise Laborde, alors cheffe du service économie et rédactrice en chef adjointe de TF1, pousse Catherine Laborde à candidater pour le poste de présentatrice météo. Elle présente alors les prévisions météorologiques avant et après les bulletins d'information de 13 heures et 20 heures. Ce sera un véritable succès, puisque Catherine Laborde occupera cette place jusqu'en 2017, où elle présentera son dernier bulletin météo sur la première chaîne.

En parallèle de la présentation du bulletin météo, Catherine Laborde a participé à de nombreuses émissions de télévision et jeux télévisés au profit de différentes associations caritatives. Elle est présente à chaque édition du divertissement Le Grand Concours des animateurs, un quiz diffusé sur TF1 avec comme candidats des animateurs et animatrices de télévision. Elle remporte deux fois l'épreuve, en 2007 et 2011. Catherine Laborde participe à l'émission Sosie ! Or Not Sosie ? et en 2012, le jeu Fort Boyard. L'année suivante, les téléspectateurs la voient dans Money Drop en prime time pour une émission spéciale en faveur du Secours populaire.

Le 1er janvier 2017, à 65 ans, Catherine Laborde fait ses adieux à la télévision lors de son ultime bulletin météo. "Après 28 ans de bons et loyaux services, je m'en vais, je pars avec le froid, avec le temps. Mais avec, aussi, tous ces souvenirs que vous m'avez donnés au fil des années, cette confiance en moi qui me manque tellement, cet amour, cette bienveillance qui ne vous a jamais quitté et qui m'a portée pendant ces 28 années", a lancé Catherine Laborde à la fin de son bulletin. Après 28 ans à la présentation, elle remercie les téléspectateurs de l'avoir suivie durant toutes ces années.

"Catherine Laborde quitte la météo, son émouvant au revoir à ses fans (Vidéo)"

A l'occasion de la sortie de "Amour Malade, quand aider devient aider" (Plon), son livre co-écrit avec son mari Thomas Stern, Catherine Laborde a accordé à TF1 un entretien dans lequel elle s'est livrée sur la progression de sa maladie. Diagnostiquée il y a six ans de la maladie à corps de Lewy, affection qui présente des symptômes des maladies de Parkinson et Alzheimer, Catherine Laborde lutte contre ses symptômes qui se font de plus en plus gênants au quotidien. "Quand vous me demandez si je vais bien, je vous dirais que oui, quelques fois, et quelques fois ça ne va pas très bien" dit-elle à Audrey Crespo-Mara durant l'interview diffusée dans Sept à Huit le 4 octobre 2020.

Plusieurs fois durant cet entretien, l'ancienne présentatrice du bulletin météo de TF1 revient sur la peur que lui inspire sa maladie. "J'ai pris peur quand j'ai su. Ça m'a projeté hors du monde des autres humains". Catherine Laborde est également revenue sur les différents symptômes de sa maladie. A commencer par la perte de mémoire : "Là je viens de vous parler, je ne sais plus ce que j'ai dit une demi-heure plus tôt." Elle explique par ailleurs ne pas reconnaître son mari ou ses filles parfois. "Je ne sais jamais qui est dans la pièce, qui s'en va, qui rentre. A la fois oui je les reconnais et non je ne les reconnais pas".