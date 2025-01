Catherine Laborde : de quoi est morte l'animatrice ? La maladie qui lui a fait perdre pied

La présentatrice météo Catherine Laborde, figure de TF1 pendant près de trente ans, est morte à l'âge de 73 ans. Elle souffrait d'une maladie neuro-dégénérative depuis plus de 10 ans...

Catherine Laborde est décédée ce mardi 28 janvier 2025 à l'âge de 73 ans, a annoncé sa famille à l'AFP. Née en 1951 à Bordeaux, elle était animatrice de télévision et comédienne. Visage bien connu du petit écran, elle a notamment présenté la météo de TF1 pendant près de 20 ans, de juillet 1988 à janvier 2017. L'animatrice TV avait disparu de la sphère publique depuis le 2 janvier 2017, date de son dernier bulletin sur la première chaîne. L'année suivante, on apprenait que Catherine Laborde était malade depuis de nombreuses années. Elle annonçait alors souffrir de la maladie à corps de Lewy, un type de démence proche d'Alzheimer ou de Parkinson.

A l'annonce du décès ce mardi 28 janvier, sa soeur, la journaliste Françoise Laborde, a indiqué que Catherine Laborde était "partie sereinement" dans sa maison de l'île d'Yeu. "Geneviève et moi étions avec toi la semaine dernière, pour des rires entre sœurs" et "tu nous as fait cet immense cadeau de nous offrir des derniers moments de conscience et de lucidité", a-t-elle ajouté.

En 2022, le mari de Catherine Laborde, Thomas Stern, affirmait sur France 2 que l'animatrice était "rentrée dans une phase où elle a du mal à s'exprimer". "Elle comprend ce qu'on lui dit mais elle a énormément de mal à formuler les choses. Donc la communication devient extrêmement difficile", avait-il ajouté, précisant que son épouse subissait des "fluctuations" entre "confusion" et "lucidité".

Catherine Laborde atteinte d'une maladie neuro-dégénérative depuis 2014

A l'occasion de la sortie de "Amour Malade, quand aider devient aider" (Plon), livre que le couple avait co-écrit, Catherine Laborde avait elle-même accordé un entretien poignant à l'émission Sept à Huit le 4 octobre 2020. Elle décrivait notamment de lourdes pertes de mémoire : "Là je viens de vous parler, je ne sais plus ce que j'ai dit une demi-heure plus tôt", confiait-elle. La présentatrice expliquait par ailleurs ne pas reconnaître son mari ou ses filles parfois. "Je ne sais jamais qui est dans la pièce, qui s'en va, qui rentre. A la fois oui je les reconnais et non je ne les reconnais pas".

Auprès d'Audrey Crespo-Mara, Catherine Laborde se livrait un peu plus encore sur la progression de sa maladie et expliquait lutter contre d'autres symptômes, de plus en plus gênants au quotidien. "Quand vous me demandez si je vais bien, je vous dirais que oui, quelques fois, et quelques fois ça ne va pas très bien", avouait-elle. Plusieurs fois durant cet entretien, l'ancienne présentatrice du bulletin météo évoquait la peur que lui inspirait sa maladie. "J'ai pris peur quand j'ai su. Ça m'a projeté hors du monde des autres humains".

"C'est la maladie qui va l'emporter je pense"

Catherine Laborde était en outre régulièrement victime de pertes d'équilibre, à tel point qu'elle sortait de chez elle accompagnée de son mari ou de ses enfants, pour sa sécurité. Pour TF1, elle avait également décrit une autre gêne majeure. "Je ne sais plus, quand je suis dans le noir, si je suis en haut ou en bas. Je ne sais pas trop où je suis et qui je suis. C'est un état d'esprit qui accentue la peur", affirmait-elle.

Plusieurs années après sa retraite de l'antenne de TF1, Laborde expliquait ressentir "un désespoir total, comme un enfant qui a perdu. Comme une personne qui n'a plus de lien avec l'extérieur". Elle expliquait encore dans Sept à Huit que ses adieux à la météo de la Une lui semblaient "loin parce que c'est la maladie qui va l'emporter je pense, à un moment où à un autre". Et de conclure : "C'est dommage, j'aurais bien aimé que ça dure encore un moment. Mais je sais bien qu'il y a un moment où ça doit s'arrêter".