Mort de Nick Cordero : l'acteur de Broadway se battait depuis plusieurs mois contre le coronavirus

NICK CORDERO - L'acteur de Broadway et New York, unité spéciale est décédé des suites du coronavirus à 41 ans. Cela faisait plusieurs mois qu'il était hospitalisé.

Nick Cordero est mort à 41 ans ce dimanche 5 juillet, a annoncé son épouse, Amanda Kloots-Larsen, sur les réseaux sociaux : "Mon cher mari est décédé ce matin, a-t-elle écrit sur Instagram. Je n'arrive pas à y croire et souffre. Mon coeur est brisé car je ne peux pas imaginer notre vie sans lui". L'acteur de Broadway, vu également dans New York : Unité spéciale est décédé des suites du coronavirus. Cela faisait plusieurs mois que le comédien se battait contre la maladie, qu'il avait contractée en mars dernier. Durant ces trois mois d'hospitalisation, il avait été placé sous respirateur artificiel et avait subi une amputation de la jambe, à cause de problèmes de coagulation. Ses problèmes de santé ne se sont pas arrêtés là puisque Nick Cordero avait fait deux crises cardiaques.

Nick Cordero est peu connu en France, ayant fait carrière aux Etats-Unis. C'est une star de Broadway, que les Américains ont pu voir dans les comédies musicales Bullets over Broadway (qui lui a valu une nomination aux Tony Awards), Waitress mais aussi A Bronx Tale. L'acteur canadien a également fait carrière à la télévision : en France, on le connaît surtout pour son rôle dans New York, unité spéciale, dans lequel il a joué Anthony/Robby Marino de 2015 à 2019. Au cinéma, il est apparu dans la comédie américaine A Stand Up Guy (2016), mais également les drames Mob Town (2019) et Inside Game (2019).