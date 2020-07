"Mort de Naya Rivera : ce qu'a dit l'autopsie sur sa disparition"

DISPARITION DE NAYA RIVERA - Le corps de Naya Rivera a été retrouvé cinq jours après sa disparition sur le lac Piru non loin de Los Angeles en Californie. Le légiste a pratiqué une autopsie et a révélé la cause de sa mort.

de Naya Rivera L'essentiel Le corps de Naya Rivera a été retrouvé le 13 juillet après cinq jours de recherches sur le lac Piru en Californie. Les efforts conjoints des autorités qui mobilisaient environ 100 personnes chaque jour ont fini par porter leurs fruits mais la jeune femme n'a pas pu être sauvée. Une autopsie a été effectuée et a pu déterminer que Naya Rivera s'est noyée le 8 juillet.

Que s'est-il passé ? Le 8 juillet à la mi-journée, l'actrice connue pour le rôle de Santana dans Glee avait loué un bateau avec son fils de 4 ans pour une sortie sur le lac Piru, situé non loin de Santa Clarita, à quelques dizaines de kilomètres de Los Angeles. Le bateau de Naya Rivera a été retrouvé au nord du lac quelques heures plus tard, aux alentours de 17 heures, dans une section appelée "The Narrows". Le jeune fils de Naya Rivera, âgé de 4 ans, Josey Hollis Dorsey, a été retrouvé endormi sur le bateau. Le fils de Naya Rivera aurait indiqué à la police que sa mère a plongé dans l'eau mais qu'elle n'est jamais remontée à la surface. Voir le dossier Disparitions, recherches, autopsie... Ce que l'on sait sur la mort tragique de Naya Rivera En direct Recevoir nos alertes live !

10:42 - Demi Lovato dit au revoir à Naya Rivera Sur Twitter, Demi Lovato s'est exprimée au sujet de la mort de Naya Rivera avec qui elle avait joué dans la série Glee. "Repose en paix Naya Rivera. Je chérirai pour toujours la chance que j'ai eue de jouer ta petite amie dans Glee. Le personnage que tu jouais a été révolutionnaire pour des tonnes de jeunes femmes queer qui n'avaient pas encore fait leur coming-out comme moi à l'époque. Ton ambition et tes succès ont inspiré des femmes latinas partout dans le monde." 10:22 - L'émouvant hommage de Chris Colfer à Naya Rivera Interprète de Kurt Hummel dans la série Glee, Chris Colfer s'est exprimé au sujet de la mort de Naya Rivera sur son compte Instagram. "Comment témoigner de tout son amour et son respect à quelqu'un dans un seul post ? Comment résumer une décennie d'amitié et de rires seulement par les mots ? Si vous étiez ami avec Naya Rivera, ce serait tout simplement impossible. Son génie et son humour étaient sans égal. Sa beauté et son talent venaient d'un autre monde. Elle disait la vérité aux puissants avec aplomb et sans peur. Elle pouvait changer un mauvais jour en un excellent jour avec une simple remarque. Elle inspirait et exaltait les gens sans même essayer. Être proche d'elle était à la fois une marque d'honneur et une armure. Naya était vraiment unique et elle le sera toujours." 09:49 - Les courants en cause dans la noyade de Naya Rivera ? Le shériff Bill Ayub, lors d'une conférence de presse donnée le lundi 13 juillet, a expliqué que de forts courants pouvaient avoir lieu sur le lac Piru l'après-midi. Etant donné que tout porte à croire que Naya Rivera s'est noyée en milieu d'après-midi, il est probable que les courants soient en cause dans la disparition de l'actrice. 09:34 - Naya Rivera n'a pas eu la force de se sauver elle-même D'après la théorie des enquêteurs sur la noyade de Naya Rivera, l'actrice a dépensé toute son énergie pour sauver son fils Josey, 4 ans, mais n'a pas réussi à se hisser sur le bateau. "Nous pensons que le bateau a peut-être commencé à dériver, l'ancre n'était pas jetée, et qu'elle a rassemblé toute son énergie pour placer son fils sur le bateau, mais qu'elle n'en avait plus assez pour se sauver elle-même." 09:16 - Naya Rivera aurait sauvé son fils avant de se noyer Lors d'une conférence de presse donnée le lundi 13 juillet, le shériff du comté de Ventura Bill Ayub s'est exprimé au sujet de la mort de Naya Rivera par noyade sur le lac Piru en Californie. Il explique notamment ce que son fils Josey a dit aux enquêteurs. "Nous savons d'après nos conversations avec son fils que lui et Naya ont nagé ensemble dans le lac à un moment de leur excursion. C'est à ce moment que son fils décrit avoir été aidé pour remonter dans le bateau par Naya, qui l'a poussé jusqu'au pont par derrière. Il a dit aux enquêteurs s'être retourné et l'avoir vue disparaître sous la surface de l'eau." 09:04 - L'autopsie révèle la cause de la mort de Naya Rivera Le rapport du légiste a été publié sur internet par le bureau du shériff du comté de Ventura (Californie). On peut y lire ses conclusions au sujet de la mort de l'actrice Naya Rivera, dont le corps a été retrouvé sur le lac Piru le 13 juillet après cinq jours de recherches par les forces de l'ordre. Tout d'abord, le légiste confirme, après comparaison dentaire, que le corps retrouvé par les enquêteurs est bien celui de Naya Rivera. Le rapport d'autopsie s'accorde ensuite avec la théorie des enquêteurs selon laquelle Naya Rivera se serait noyée : "les conclusions de l'autopsie sont cohérentes avec une noyade et l'état du corps cohérent avec l'heure à laquelle il a été submergé. Aucune blessure traumatique ou trace de maladie n'a été retrouvée".

Naya Rivera a disparu au lac Piru, situé en Californie, le 8 juillet 2020. Son corps a été retrouvé le lundi 13 juillet. Le 8 juillet, l'actrice avait loué un bateau à 13 heures avec son fils de 4 ans, Josey. L'enfant avait été retrouvé trois heures plus tard, seul sur le bateau, vêtu d'un gilet de sauvetage, sain et sauf mais endormi. Selon le petit garçon, sa mère serait partie nager et ne serait jamais revenue. Les autorités ont fouillé la zone pendant 5 jours grâce à des drones, des plongeurs et des hélicoptères. Sa famille, ainsi que son ex-mari, se sont également rendus sur place afin de participer.

Naya Rivera est une actrice et chanteuse américaine. Née le 12 janvier 1987, elle est connue pour avoir incarné Santana Lopez dans la série Glee, de 2009 à 2015. On a également pu la voir dans le film At the Devil's Door et dans la série Devious Maids.

Naya Rivera a fait ses débuts d'actrice dans les années 1990, enchaînait des petits rôles dans Le Prince de Bel-Air, La vie de famille, Alerte à Malibu, ou encore The Master of Disguise. Mais c'est son rôle dans Glee qui l'a révèle au grand public. La comédienne intègre le casting de la série musicale de Ryan Murphy en 2009 dans le rôle de Santana. Son personnage, mineur au début de la série, gagne en importance à la fin de la saison 1 et dès la saison 2, pour devenir l'un des protagonistes de la suite du show chanté. Dès 2014, son rôle dans Glee s'amoindrit, bien qu'elle fait quelques apparitions. Au total, Naya Rivera jouera dans toutes les saisons de la série musicale.

Naya Rivera est mère d'un petit garçon âgé de 4 ans, Josey Hollis Dorsey. Né en 2015, cet enfant est le fruit de sa relation avec son ex-époux, Ryan Dorsey. Le couple se partageait la garde depuis leur divorce, en 2018. Le jour de la disparition de Naya Rivera, le 8 juillet 2020, son fils était présent. Il a été retrouvé endormi et portant un gilet de sauvetage sur le bateau loué quelques heures plus tôt par l'actrice de 33 ans. Le petit garçon a expliqué aux autorités que sa mère avait plongé et n'était pas revenu jusqu'à l'embarcation. Il était sain et sauf et a été confié à des membres de sa famille, le temps que les autorités cherchent Naya Rivera.