"Mort de Naya Rivera : l'actrice de Glee aurait sauvé son fils avant de se noyer"

NAYA RIVERA - Cinq jours après sa disparition sur le lac Piru, le corps de Naya Rivera a été retrouvé et identifié. Les causes de sa mort ont été révélées à l'issue de l'enquête.

[Mis à jour le 15 juillet 2020 à 14h24] C'est un drame tragique qui endeuille Hollywood depuis mercredi dernier. Après cinq jours de recherche, le corps de Naya Rivera a été retrouvé au lac Piru, en Californie. L'actrice de Glee était portée disparue depuis le 8 juillet, alors que seul son fils de 4 ans avait été retrouvé dans l'embarcation que sa mère avait louée quelques heures plus tôt. Selon l'autopsie qui a été effectuée à la découverte du corps, Naya Rivera se serait noyée de manière accidentelle. Dans un communiqué, sa famille a souhaité remercier les forces de l'ordre qui ont réussi à retrouver le corps de l'actrice. "Notre gratitude infinie à l'héroïne qui l'a retrouvée." Ses proches remercient également tous les soutiens qu'ils ont reçus ces derniers jours. "Merci à ses amis, collègues et fans pour leur soutien sans faille. Notre ange insolent a rejoint le ciel."

Selon les découvertes de la police, l'actrice de 33 ans et son enfant, Josey, avaient nagé ensemble dans le lac Piru. Des courants apparaissent dans l'après-midi dans ce lieu dangereux pour la baignade. L'ancre du bateau n'était pas jetée, et l'embarcation a pu dériver. Selon les théories des enquêteurs, Naya Rovera aurait tout fait pour sauver son fils et le mettre en lieu sûr, dans le bateau. Elle aurait ainsi puisé ses dernières sources d'énergie pour sauver son fils, avant de sombrer. Selon le témoignage du petit garçon, sa mère l'a monté dans l'embarcation, puis il ne l'a plus vu."Elle a rassemblé son énergie pour sauver son fils mais pas assez pour se sauver elle-même" conclut le shériff dans une conférence de presse. Depuis 1994, 9 personnes, dont l'actrice, sont mortes noyées au lac Piru, rapporte TMZ.

Les acteurs de Glee rendent hommage à Naya Rivera.

Suite à la macabre découverte, les anciens collègues de Naya Rivera ont tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. Tous les ex-acteurs de Glee ont salué le talent de l'interprète de Santana. "Elle était courageuse, elle était excentrique, a écrit Darren Criss, l'acteur qui jouait Blaine Anderson. On s'amusait beaucoup avec elle. Naya me faisait rire comme personne sur le plateau. [...] Je pense qu'elle avait plus de talent qu'on ne pourra jamais le voir." Coach des pom-pom girls dans la série, Jane Lynch a sobrement écrit : "Repose-toi, douce Naya. Quelle force tu étais. Amour et paix pour ta famille". Chris Colfer (Kurt Hummel dans Glee) a lui aussi réagi à la mort de Naya Rivera sur Instagram : "Comment témoigner de tout son amour et son respect à quelqu'un dans un seul post ? Comment résumer une décennie d'amitié et de rires seulement par les mots ? Si vous étiez ami avec Naya Rivera, ce serait tout simplement impossible. Son génie et son humour étaient sans égal. Sa beauté et son talent venaient d'un autre monde." Les autres acteurs de la série se sont également joints à ces hommages et ont exprimé leur peine à la perte de leur ancienne collègue sur les réseaux sociaux.

Dans les colonnes du Hollywood Reporter, les trois créateurs de la série Glee (Ryan Murphy, Brad Falchuk et Ian Brennan) ont partagé leur chagrin à l'annonce de la mort de Naya Rivera. "Nos coeurs vont à sa famille, particulièrement sa maman Yolanda qui a joué un grand rôle dans la famille Glee et son fils Josey". Ils précisent d'ailleurs être en train de se mobiliser pour "créer un fonds pour financer les études universitaires du magnifique fils que Naya aimait par dessus tout."

Naya Rivera est une actrice et chanteuse américaine. Née le 12 janvier 1987, elle est connue pour avoir incarné Santana Lopez dans la série Glee, de 2009 à 2015. On a également pu la voir dans le film At the Devil's Door et dans la série Devious Maids.

Naya Rivera a fait ses débuts d'actrice dans les années 1990, enchaînait des petits rôles dans Le Prince de Bel-Air, La vie de famille, Alerte à Malibu, ou encore The Master of Disguise. Mais c'est son rôle dans Glee qui l'a révèle au grand public. La comédienne intègre le casting de la série musicale de Ryan Murphy en 2009 dans le rôle de Santana. Son personnage, mineur au début de la série, gagne en importance à la fin de la saison 1 et dès la saison 2, pour devenir l'un des protagonistes de la suite du show chanté. Dès 2014, son rôle dans Glee s'amoindrit, bien qu'elle fait quelques apparitions. Au total, Naya Rivera jouera dans toutes les saisons de la série musicale.

Naya Rivera est mère d'un petit garçon âgé de 4 ans, Josey Hollis Dorsey. Né en 2015, cet enfant est le fruit de sa relation avec son ex-époux, Ryan Dorsey. Le couple se partageait la garde depuis leur divorce, en 2018. Le jour de la disparition de Naya Rivera, le 8 juillet 2020, son fils était présent. Il a été retrouvé endormi et portant un gilet de sauvetage sur le bateau loué quelques heures plus tôt par l'actrice de 33 ans. Le petit garçon a expliqué aux autorités que sa mère avait plongé et n'était pas revenu jusqu'à l'embarcation. Il était sain et sauf et a été confié à des membres de sa famille, le temps que les autorités cherchent Naya Rivera.

Naya Rivera a disparu au lac Piru, situé en Californie, le 8 juillet 2020. Son corps a été retrouvé le lundi 13 juillet. Selon les autorités, elle serait morte des suites d'une noyade accidentelle, probablement prise dans un courant. Avant son décès, elle aurait réussi à faire remonter son fils de quatre ans, Josey, sur le bateau qu'elle avait loué. Le 8 juillet à la mi-journée, l'actrice connue pour le rôle de Santana dans Glee avait loué un bateau avec son petit garçon pour une sortie sur le lac Piru, situé non loin de Santa Clarita, à quelques dizaines de kilomètres de Los Angeles. Le bateau de Naya Rivera a été retrouvé au nord du lac quelques heures plus tard, aux alentours de 17 heures, dans une section appelée "The Narrows". Le jeune fils de Naya Rivera, âgé de 4 ans, Josey Hollis Dorsey, a été retrouvé endormi sur le bateau.