Naya Rivera : ce que l'on sait sur la disparition de l'actrice de Glee

Naya Rivera dans Glee L'essentiel Naya Rivera, actrice américaine révélée dans Glee, a disparu depuis le mercredi 8 juillet 2020 dans l'après-midi. La comédienne âgée de 33 ans est présumée morte par les autorités, qui espèrent toujours la retrouver saine et sauve. Naya Rivera avait loué un bateau avec son fils de 4 ans pour un après-midi au lac Piru, en Californie. Mais plusieurs heures plus tard, seul l'enfant est retrouvé à bord. Le petit garçon a révélé à la police que sa mère était partie nager et n'était jamais revenue. Ses effets personnels ont été retrouvés dans sa voiture. Des recherches, pour l'heure infructueuses, ont débuté jusqu'à la tombée de la nuit. Elles reprendront à la première heure ce jeudi. Toutefois, les autorités s'inquiètent que l'actrice se soit noyée, son gilet de sauvetage ayant été retrouvé à bord. Retrouvez ci-dessous toutes les informations concernant la disparition de Naya Rivera. En direct Recevoir nos alertes live !

13:54 - Les internautes scandalisés que les recherches soient interrompues Cela fait plusieurs heures que les autorités ont interrompu les recherches pour retrouver Naya Rivera, qui a disparue au Lac Piru, en Californie. Les recherches doivent reprendre au lever du soleil aux Etats-Unis. De nombreux utilisateurs de Twitter se sont indignés que les opérations de secours aient été interrompues, s'étonnant que les équipements de la police ne soient pas adaptés à des recherches de nuit. "Une reprise au lever du jour ? Non, c'est beaucoup trop tard !" s'indigne une internaute. "Tout ce budget et vous ne pouvez pas avoir d'équipement de nuits pour retrouver des personnes disparues ?" écrit un autre utilisateur de Twitter. Pour d'autres, cette décision s'explique par le fait qu'après plusieurs heures de recherches de jour, l'actrice n'avait pas été retrouvée. Naya Rivera est "présumée morte" par noyade. 13:32 - Où et quand a disparu Naya Rivera ? Naya Rivera est portée disparue depuis le mercredi 8 juillet aux Etats-Unis, soit depuis plus de huit heures. L'actrice avait loué un bateau sur le lac Piru, en Californie, avec son fils à 13 heures. Sa disparition a été signalée à 16h38 aux autorités, qui ont mené des recherches jusqu'à plus de 22 heures, avant de suspendre les recherches une fois la nuit tombée. Pour l'heure, Naya Rivera n'a pas été retrouvée. 13:13 - Qui a signalé la disparition de Naya Rivera ? Les autorités ont expliqué au média Fox 11 que Naya Rivera avait loué un bateau pour trois heures aux alentours de 13 heures ce mercredi 8 juillet. C'est la compagnie de location de bateau qui a alerté les autorités de la disparition de l'actrice à 16h38, lorsqu'ils se sont rendus compte que la mère et son fils n'étaient pas revenus une fois la durée de location terminée. La police a alors retrouvé la voiture de Naya Rivera sur le parking, avec ses effets personnels, avant de retrouver son fils sur le bateau, seul sur le bateau et endormi. 12:50 - Les images des recherches de la police Sur son compte Twitter, le Sheriff du comté de Ventura a annoncé mercredi soir qu'ils recherchaient une personne noyée au lac Piru, avant de confirmer quelques heures plus tard qu'il s'agissait bien de Naya Rivera. Des opérations impliquant des hélicoptères, drones et plongeurs ont été menées, dont les images ont été partagées sur les réseaux sociaux. Les recherches reprendront au lever du soleil ce jeudi matin (heure locale en Californie), soit d'ici quelques heures. The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020 12:31 - Les stars de Glee "prient" pour que Naya Rivera soit retrouvée saine et sauve Cela fait plusieurs heures que Naya Rivera est portée disparue. Alors que les recherches doivent reprendre dans la matinée, la nouvelle de sa disparition a suscité de nombreuses réactions de la part de stars, dont ses anciens collègues de Glee. Harry Shum Jr. (Mike dans la série) a tweeté qu'il "priait" pour que la comédienne jouant Santana soit retrouvée. Iqbal Theba (Principal Figgins) a écrit "Oh mon dieu... pitié... s'il vous plait...", espérant qu'elle soit retrouvée. Vanessa Lengies (Sugar) lui a partagé son amour : "Je l'adore. Je t'adore". Heather Morris, qui jouait Britanny, la petite-amie de Santana dans Glee, a appelé chacun à "prier pour ramener Naya". 12:23 - Naya Rivera "présumée morte", qu'est-ce que cela veut dire ? Les autorités vont reprendre les recherches au lever du jour aux Etats-Unis dans l'espoir de retrouver Naya Rivera saine et sauve. Cependant, la police n'est pas des plus optimistes, comme le révèlent plusieurs médias américains, dont la NBC. L'actrice est "présumée morte" : les autorités s'inquiètent de ne pas la retrouver vivante après plusieurs heures de recherches à l'aide de drones, plongeurs et hélicoptères. Il est possible qu'elle se soit noyée. 12:10 - Son ultime message déchirant sur Instagram Naya Rivera avait posté un message sur son compte Instagram la veille de sa disparition. Sur le cliché, on pouvait voir l'actrice de 33 ans embrassant tendrement son fils de 4 ans, Josey. En légende, elle avait écrit "seuls tous les deux", profitant de vacances avec son enfant. C'est le dernier message partagé par la comédienne de Glee sur les réseaux sociaux avant qu'elle ne soit portée disparue. 11:53 - Comment se porte son fils retrouvé sur le bateau ? Le fils de Naya Rivera, 4 ans, a été retrouvé seul sur le bateau loué par sa mère mercredi 8 juillet. Le petit garçon était endormi, et a révélé que sa mère était partie nager sans revenir. On ne sait pas pendant combien de temps il a été retrouvé seul. Selon TMZ, l'enfant est sain et sauf, portait son gilet de sauvetage, et a retrouvé des membres de sa famille. 11:45 - Quels sont les derniers rôles de Naya Rivera ? Naya Rivera est principalement connue pour avoir joué dans Glee, mais a connu quelques rôles depuis la fin de la série en 2015. Elle est apparue dans quelques épisodes de la saison 3 de Devious Maids, dans le rôle de Blanca Alvarez. Depuis 2018, elle tient le rôle principal de la web-série Step Up : High Water, Collette Jones. A part ces quelques rôles, la comédienne a été peu vue à la télévision ou sur grand écran. Depuis le mois de mars 2018, elle a lancé sa boutique en ligne spécialisée dans les vêtements et accessoires pour enfants, Jojo&Izzy. 11:35 - Que disent les autorités sur la disparition de Naya Rivera ? Pour l'heure, les recherches concernant la disparition de Naya Rivera ont été suspendues, pour reprendre dès les premières heures ce jeudi 9 juillet, heure locale. La police de Ventura, en charge de l'enquête, a expliqué avoir retrouvé le fils de l'actrice seul sur le bateau, portant un gilet de sauvetage, tandis que le gilet de sauvetage de la comédienne a été retrouvée à bord. Naya Rivera serait partie nager, et ne serait jamais revenue. La police a entamé des recherches sur le périmètre de disparition, le lac Piru en Californie, à l'aide de drones et d'hélicoptère, sans succès jusque-là. La voiture de l'actrice a été retrouvée dans un parking non loin de la compagnie qui a loué le bateau à la comédienne, avec ses effets personnels et son sac à main à l'intérieur. Pour l'heure, la piste de la noyade est privilégiée par les autorités.

Naya Rivera a disparu au lac Piru, situé en Californie, le 8 juillet. L'actrice a loué un bateau à 13 heures avec son fils de 4 ans, Josey. Ce dernier a été retrouvé trois heures plus tard, seul sur le bateau. Selon l'enfant, sa mère serait partie nagée, et ne serait jamais revenue. Les autorités ont commencé à fouiller la zone grâce à des drones et des hélicoptères, sans succès. Les recherches se sont interrompues à la tombée de la nuit et reprendront à la première heure dans la matinée. Les autorités considèrent toutefois l'actrice de 33 ans comme "présumée morte", probablement par noyade. Pour l'heure, elle n'a pas été retrouvée.

La disparition de Naya Rivera fait craindre le pire. Si les recherches pour la retrouver sont toujours en cours, les autorités la présumeraient mortes selon le média américain Just Jared. Lors de son escapade en bateau avec son fils de quatre ans, l'actrice de Glee serait partie nager et ne serait jamais revenu. La police du comté de Ventura considère à l'heure actuelle qu'elle se serait noyée. Cela fait plusieurs heures que la comédienne de 33 ans a disparu.

Naya Rivera est une actrice et chanteuse américaine. Née le 12 janvier 1987, elle est connue pour avoir incarné Santana Lopez dans la série Glee, de 2009 à 2015. On a également pu la voir dans le film At the Devil's Door et dans la série Devious Maids.

Naya Rivera a fait ses débuts d'actrice dans les années 1990, enchaînait des petits rôles dans Le Prince de Bel-Air, La vie de famille, Alerte à Malibu, ou encore The Master of Disguise. Mais c'est son rôle dans Glee qui l'a révèle au grand public. La comédienne intègre le casting de la série musicale de Ryan Murphy en 2009 dans le rôle de Santana. Son personnage, mineur au début de la série, gagne en importance à la fin de la saison 1 et dès la saison 2, pour devenir l'un des protagonistes de la suite du show chanté. Dès 2014, son rôle dans Glee s'amoindrit, bien qu'elle fait quelques apparitions. Au total, Naya Rivera jouera dans toutes les saisons de la série musicale.

Si le décès de Naya Rivera est confirmé, ce serait la troisième actrice de Glee à trouver la mort. En 2013, Cory Monteith, qui jouait Finn, est retrouvé mort dans un hôtel de Vancouver après avoir fait une overdose d'alcool et de drogue. La série était toujours diffusée à la télévision américaine lors de son décès. Mark Salling, qui jouait Puck, est lui aussi mort en 2018. Il avait été arrêté trois ans auparavant pour possession d'images pédopornographiques. S'il a plaidé coupable, il est retrouvé pendu moins de deux mois avant qu'il ne soit jugé.