"Naya Rivera : l'actrice de Glee disparue, la police la recherche activement"

DISPARITION DE NAYA RIVERA - Après une journée entière de recherches autour du Lac Piru, les autorités californiennes n'ont toujours pas retrouvé l'actrice de 33 ans et la déclarent désormais "présumée morte" dans une probable noyade. Voici ce que l'on sait.

Naya Rivera dans Glee L'essentiel Actrice révélée dans le rôle de Santana dans la série musicale Glee, Naya Rivera est portée disparue depuis le mercredi 8 juillet 2020 dans l'après-midi. Selon les autorités californiennes, la jeune femme est "présumée morte" dans ce qui pourrait être une noyade. Les enquêteurs ont repris leurs recherches autour du lac Piru en Californie dans ce qu'ils appellent désormais "une mission de récupération de corps" et non une mission de sauvetage comme le rapporte le site TMZ et la chaîne d'infos locale FOX11 Los Angeles. Le mercredi 8 juillet, la comédienne âgée de 33 ans loue un bateau avec son fils de 4 ans pour profiter d'un après-midi sur le lac Piru situé non loin de Santa Clarita, à quelques dizaines de kilomètres de Los Angeles. Plusieurs heures plus tard, le service de location, ne la voyant pas revenir, envoie un bateau pour aller la chercher. Le bateau de Naya Rivera est retrouvé au nord du lac, dans une section appelée "The Narrows". A son bord, le petit garçon est endormi, seul et vêtu de son gilet de sauvetage. Selon les informations de FOX11 Los Angeles, un gilet de sauvetage taille adulte est trouvé à bord de l'embarcation. Josey, le fils de Naya Rivera, racontera ensuite à la police que sa maman a plongé dans l'eau mais qu'elle n'est jamais remontée à la surface. Les recherches ont débuté immédiatement dans l'après-midi du 8 juillet jusqu'à la tombée de la nuit pour reprendre aux premières lueurs de l'aube le 9 juillet mais elles se sont montrées pour le moment infructueuses. Les autorités n'ont que peu d'espoir de retrouver l'actrice saine et sauve et la déclarent "présumée morte" dans ce qui pourrait être une noyade. Toutes les infos ci-dessous dans notre direct. En direct Recevoir nos alertes live !

11:23 - Les recherches se heurtent à des conditions difficiles Il est loin d'être aisé de retrouver quelqu'un dans un lac comme le précisent les enquêteurs dans un rapport publié sur internet. Y sont détaillées les conditions difficiles auxquelles font face les équipes mobilisées par le bureau du shériff de Ventura. Tout d'abord les conditions de visibilité sous l'eau ne permettent aux plongeurs de voir qu'à 30 centimètres en plein jour. On sait également que le lac est plein de débris et d'arbres, ce qui rend la tâche encore plus compliquée à la fois pour les plongeurs mais aussi pour l'équipement sonar. "Les conditions difficiles ont fait de l'opération de récupération un processus très lent" annonce le bureau du shériff. 11:05 - Qu'a dit Josey, le fils de Naya Rivera, à la police ? Le rapport du bureau du shériff du comté de Ventura fait le point sur l'enquête et ce que savent les autorités à l'heure actuelle. Il précise notamment les informations données aux enquêteurs par Josey, le jeune fils de Naya Rivera. Âgé de 4 ans, le jeune garçon a expliqué à la police que sa mère et lui ont nagé dans le lac dans l'après-midi du 8 juillet. Josey précise par ailleurs être retourné dans le bateau, mais pas sa mère. 10:51 - Les enquêteurs privilégient la piste de la noyade Depuis le début des recherches ce jeudi 9 juillet, les autorités ne font aucun secret de la piste qu'ils privilégient. D'abord, ils ont requalifié leur opération comme étant non pas une mission de sauvetage mais une mission de récupération de corps. Puis, à la fin d'un rapport de police publié sur internet, on peut lire la théorie privilégiée à ce stade : "Les enquêteurs pensent que Rivera s'est noyée dans ce qui semble être un accident tragique." 10:34 - Les autorités ne donnent pas beaucoup d'espoir pour Naya Rivera Le site web américain TMZ rapporte, ce jeudi au matin heure locale, les informations de la part des autorités. Le bureau du shériff du comté de Ventura précise que Naya Rivera est "présumée morte" et que la mission des enquêteurs est une "mission de récupération de corps" et non une mission de secours. La police affirme par ailleurs que les eaux dans lesquelles l'actrice a disparu n'offrent qu'une visibilité de 10 à 20 centimètres. Le lac est par ailleurs plein de débris et d'arbres qui pourraient rendre leur tâche encore plus difficile. 10:19 - Les autorités font le point sur les moyens déployés Dans un rapport mis en ligne à disposition de tous, le bureau du shériff du comté de Ventura (Californie) détaille les moyens mis à disposition pour tenter de retrouver Naya Rivera. Le mercredi 8 juillet, les recherches ont duré 5 heures jusqu'à être interrompues à 22 heures en raison de la nuit. 50 personnes étaient mobilisées dont des plongeurs mais aussi un hélicoptère et des drones pour parcourir l'intégralité du littoral du lac. Lors de la reprise des recherches le 9 juillet, c'est plus de 100 personnes qui étaient mobilisées pour tenter de retrouver Naya Rivera. Parmi elles, des équipes des comtés avoisinants ainsi que les gardes côtes. 10:02 - La police dévoile les dernières images de Naya Rivera Sur les réseaux sociaux, le bureau du shériff du comté de Ventura (Californie), a publié une vidéo d'environ 15 minutes filmée par une caméra de sécurité placée en face du service de location du lac Piru. On y voit Naya Rivera arriver à bord de son Mercedes classe-G, sortir avec son fils Josey et partir en direction du service de location où elle a loué une petite embarcation à moteur puis s'est dirigée en direction du nord du lac, dans une section appelée "The Narrows". C'est là que les enquêteurs perdent sa trace. 09:49 - Le dernier message de Naya Rivera sur Instagram Avant de partir sur le lac Piru ce mercredi 8 juillet en Californie, Naya Rivera avait posté une photo d'elle et son fils Josey (4 ans) sur son compte Instagram officiel. La photo s'accompagnait d'un court message : "Rien que nous deux". Voir cette publication sur Instagram just the two of us Une publication partagée par Naya Rivera (@nayarivera) le 7 Juil. 2020 à 3 :15 PDT 09:40 - Rappel des faits : Le jour où Naya Rivera a disparu Le mercredi 8 juillet en début d'après-midi, Naya Rivera se présente au bureau de location de bateaux du lac Piru et loue une petite embarcation pour quelques heures afin d'en profiter avec son fils Josey, âgé de 4 ans. Quelques heures plus tard, un employé du service de location, ne la voyant pas revenir, décide de partir à sa recherche sur le lac. Il découvre Josey seul dans le bateau, vêtu d'un gilet de sauvetage, et appelle les autorités. Interrogé, le jeune garçon explique à la police que sa mère est partie nager mais qu'elle n'est jamais revenue. Le bureau du shériff de Ventura (Californie) démarre immédiatement des recherches pour retrouver Naya Rivera. Celles-ci s'arrêtent à la tombée de la nuit en raison de conditions jugées trop dangereuses pour poursuivre les recherches. Près de deux jours plus tard, l'actrice n'a toujours pas été retrouvée, les autorités expliquent qu'elle est "présumée morte". 09:27 - Nouvelle journée de recherches infructueuses au lac Piru Disparue dans l'après-midi du 8 juillet 2020, Naya Rivera est toujours portée disparue ce vendredi matin. Les enquêteurs ont déployé un dispositif important pour tenter de la retrouver ce jeudi 9 juillet mais le bureau du shériff de Ventura en Californie a dû interrompre ses recherches une nouvelle fois à la tombée de la nuit sans avoir retrouvé l'actrice. Les autorités ont eu l'occasion de répéter dans les médias et sur leurs propres canaux d'information que leur mission ne consistait plus en un sauvetage mais en une "récupération de corps". Les forces de l'ordre ne se font donc que peu d'espoir quant à la survie de Naya Rivera, actrice révélée dans la série musicale Glee. 09/07/20 - 23:28 - Les recherches se poursuivent aux États-Unis et toujours aucune trace de Naya Rivera FIN DU DIRECT - Le shérif du comté de Ventura a indiqué ce jeudi soir, heure française, que les recherches pour retrouver Naya Rivera se poursuivent toujours au lac Piru, en Californie. "Mais elle n’a pas encore été trouvée", a-t-il regretté, avant d'annoncer une conférence de presse : "Il y aura une séance d’information à l’intention des médias pour faire le point sur les opérations à 15 heures aujourd’hui au lac Piru", soit aux alentours de minuit, heure française.

Naya Rivera est une actrice et chanteuse américaine. Née le 12 janvier 1987, elle est connue pour avoir incarné Santana Lopez dans la série Glee, de 2009 à 2015. On a également pu la voir dans le film At the Devil's Door et dans la série Devious Maids.

Naya Rivera a fait ses débuts d'actrice dans les années 1990, enchaînait des petits rôles dans Le Prince de Bel-Air, La vie de famille, Alerte à Malibu, ou encore The Master of Disguise. Mais c'est son rôle dans Glee qui l'a révèle au grand public. La comédienne intègre le casting de la série musicale de Ryan Murphy en 2009 dans le rôle de Santana. Son personnage, mineur au début de la série, gagne en importance à la fin de la saison 1 et dès la saison 2, pour devenir l'un des protagonistes de la suite du show chanté. Dès 2014, son rôle dans Glee s'amoindrit, bien qu'elle fait quelques apparitions. Au total, Naya Rivera jouera dans toutes les saisons de la série musicale.

Naya Rivera est mère d'un petit garçon âgé de 4 ans, Josey Hollis Dorsey. Né en 2015, cet enfant est le fruit de sa relation avec son ex-époux, Ryan Dorsey. Le couple se partageait la garde depuis leur divorce, en 2018. Le jour de la disparition de Naya Rivera, le 8 juillet 2020, son fils était présent. Il a été retrouvé endormi et portant un gilet de sauvetage sur le bateau loué quelques heures plus tôt par l'actrice de 33 ans. Le petit garçon a expliqué aux autorités que sa mère avait plongé et n'était pas revenu jusqu'à l'embarcation. Il était sain et sauf et a été confié à des membres de sa famille, le temps que les autorités cherchent Naya Rivera.