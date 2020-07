"Naya Rivera : les recherches continuent pour trouver l'actrice de Glee, les dernières infos"

DISPARITION DE NAYA RIVERA - L'actrice de 33 ans, connue pour rôle dans la série Glee, a disparu le 8 juillet dernier lors d'une sortie en bateau sur un lac. Les autorités estiment qu'il est improbable qu'elle ait survécu, même si sa famille a encore l'espoir qu'elle ne soit pas morte.

13:00 - Qui s’occupe actuellement de son fils ? Depuis la disparition de l'actrice et chanteuse américaine Naya Rivera, mercredi 8 juillet, les autorités ont donné des nouvelles de son fils, le petit Josey. Pure People rapporte que son papa, l'acteur Ryan Dorsey (36 ans), l'a pris en charge. 12:40 - Lea Michele quitte Twitter après avoir été harcelée par les fans de Naya Rivera Lea Michele, co-star de Naya Rivera dans Glee, a fermé son compte Twitter après avoir fait l’objet de critiques des internautes. "Prenez Lea Michele et rendez-nous Naya Rivera !", "Tu dois être contente que Naya ait disparu…", peut-on lire sur le réseau social à l’oiseau bleu. Les fans de Naya Rivera reprochent à Lea Michele de ne pas avoir posté un message de soutien. "Il faut que tu montres que tu te préoccupes de Naya, même si tu ne l'aimais pas. Vous avez travaillé ensemble pendant longtemps !", a écrit l’une d’elles. Pour rappel, les deux actrices de Glee étaient loin d’être amie sur le tournage de la série. 12:20 - La famille de Naya Rivera s’est rendue au lac Piru Samedi, la famille de l’actrice s’est rendue sur le lieu où elle a disparu, le lac Piru, au nord de Los Angeles. Selon le site TMZ, sa mère, son frère et son père ont rendu visite aux équipes qui sont à la recherche Naya Rivera. Des images les montrent à bord d’un bateau avec des vestes de sauvetage. On y voit également sa mère, à genoux sur le ponton, les bras écartés, visiblement très émue. Aussi, les images de son père nageant à la recherche de Naya Rivera ont largement fait le tour des réseaux sociaux. “Naya Rivera’s father, brother and ex-husband Ryan Dorsey swim in Lake Piru to find her body. The trio spent a considerable amount of time at the lake but returned disappointed as her body was nowhere to be found.” ???? #NayaRivera #PrayForNaya #FindNaya pic.twitter.com/F5leG6bhWB — PRAY FOR NAYA RIVERA (@PrayingForNaya) July 12, 2020 12:00 - Une photo du fils de Naya Rivera a été utilisé pour définir la zone de recherche Selon des informations de Us Weekly, les autorités ont utilisé une photo que Naya Rivera a prise de son fils, peu de temps avant sa disparition, pour déterminer la zone de recherche. L’horodatage de la photo a révélé qu’elle avait été prise 90 minutes à deux heures avant que l’enfant soit retrouvé seul sur l’embarcation à 800m de la rive du lac. 11:40 - Les opérations de recherche continueront lundi matin Dimanche à 6h33 (heure locale) le bureau du Shérif de Ventura a indiqué que les "recherches pour Naya Rivera sont terminées pour aujourd'hui". "L'opération continuera lundi matin", ont précisé les autorités locales. Today's search for Naya Rivera has concluded. The operation will continue Monday morning. pic.twitter.com/YZ3TTqhOUI — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020 11:20 - Slimane ému aux larmes par les images du père de la victime Les images du père de Naya Rivera, nageant désespérément à la recherche de sa fille dans le lac, ont particulièrement ému le chanteur français Slimane. Ce dernier a tweeté : "cette image m'a mis les larmes". Cette image m’a mis les larmes ... https://t.co/evoQ121vz4 — Slimane (@Slimaneoff) July 12, 2020 11:00 - Le dernier post Instagram de Naya Rivera est.. La veille de sa disparition, Naya Rivera a posté sur Instagram une photo d'elle et de son fils Josey Hollis Dorsey. En légende l'actrice a écrit : "just the two of us" (rien que nous deux). Si l'expression est courante, le site PopCrush rapporte que l'expression apparaît dans le titre d'Eminem "Bonnie and Clyde" qui raconte le meurtre d'une mère jetée dans un lac. Voir cette publication sur Instagram just the two of us Une publication partagée par Naya Rivera (@nayarivera) le 7 Juil. 2020 à 3 :15 PDT 10:40 - Le bureau du Shérif a vérifié "les cabines et les dépendances des environs" du lac Dimanche soir, le bureau du Shérif de Ventura Country a indiqué sur Twitter que "les cabines et les dépendances des environs [du lac] seront à nouveau vérifiées, ainsi que le rivage." Aussi, des équipes "continuent de scruter le lac." Par ailleurs, le bureau a déconseillé aux citoyens de mener des recherches. "Le terrain autour du lac est très raide et accidenté. Nos équipes sont bien équipées et hautement formées. Nous ne voulons pas avoir à vous sauver", est-il précisé sur le réseau social à l'oiseau. In today’s search for Naya Rivera, cabins and outbuildings in the surrounding area will be checked once again, as well as the shoreline. This has been part of the ongoing search effort since her disappearance on Wednesday afternoon. Boat crews continue to scan the lake. — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 12, 2020 10:20 - Heather Morris (Glee) : "nous nous sentons impuissants et nous voulons aider de quelque manière que ce soit" Sur Twitter, Heather Morris, co-actrice de Naya Rivera dans Glee, s'est désolée : "Nous nous sentons impuissants et nous voulons aider de quelque manière que ce soit." Afin de seconder les autorités, l'actrice a annoncé qu'elle "essaie de mener une mission de recherche et de sauvetage à pied avec un petit groupe d'amis au lac Piru [NDLR : site de la disparition de Naya Rivera]." Heather Morris a indiqué : "J'ai parlé au shérif Eric Buschow et soyez assuré qu'ils utilisent chacune de leurs ressources pour localiser notre Naya. Je suis convaincu qu’ils font tout ce qu’ils peuvent, et probablement plus." My name is Heather Morris, I'm Nayas close friend and co-worker, and I'm trying to conduct an on foot search and rescue mission along with a small group of friends at Lake Piru. I understand your team is doing EVERYTHING in their power, but we are feeling helpless, powerless and — heather (@HeatherMorrisTV) July 12, 2020

Naya Rivera a disparu au lac Piru, situé en Californie, le 8 juillet 2020. L'actrice a loué un bateau à 13 heures avec son fils de 4 ans, Josey. L'enfant a été retrouvé trois heures plus tard, seul sur le bateau, vêtu d'un gilet de sauvetage, sain et sauf mais endormi. Selon le petit garçon, sa mère serait partie nager et ne serait jamais revenue. Les autorités ont commencé à fouiller la zone grâce à des drones, des plongeurs et des hélicoptères, sans succès. Les recherches se sont interrompues à la tombée de la nuit mercredi et ont repris à la première heure jeudi comme vendredi. Les autorités n'excluent pas que l'actrice soit morte noyée et ont débuté des opérations de "récupération du corps", et non plus une opération de sauvetage, selon TMZ. Pour l'heure, elle n'a pas été retrouvée.

La disparition de Naya Rivera fait craindre le pire. Si les recherches pour la retrouver sont toujours en cours, les autorités la présumeraient mortes selon le média américain Just Jared. Lors de son escapade en bateau avec son fils de quatre ans, l'actrice de Glee serait partie nager et ne serait jamais revenue. La police du comté de Ventura n'écarte pas la piste de la noyade, et craint de ne pas retrouver Naya Rivera vivante. L'actrice de 33 ans est présumée morte par les autorités, d'après des informations de TMZ qui indiquent que la mission se focalisait désormais sur la "récupération du corps" de la comédienne.

Naya Rivera est une actrice et chanteuse américaine. Née le 12 janvier 1987, elle est connue pour avoir incarné Santana Lopez dans la série Glee, de 2009 à 2015. On a également pu la voir dans le film At the Devil's Door et dans la série Devious Maids.

Naya Rivera a fait ses débuts d'actrice dans les années 1990, enchaînait des petits rôles dans Le Prince de Bel-Air, La vie de famille, Alerte à Malibu, ou encore The Master of Disguise. Mais c'est son rôle dans Glee qui l'a révèle au grand public. La comédienne intègre le casting de la série musicale de Ryan Murphy en 2009 dans le rôle de Santana. Son personnage, mineur au début de la série, gagne en importance à la fin de la saison 1 et dès la saison 2, pour devenir l'un des protagonistes de la suite du show chanté. Dès 2014, son rôle dans Glee s'amoindrit, bien qu'elle fait quelques apparitions. Au total, Naya Rivera jouera dans toutes les saisons de la série musicale.

Newsletter Télévision Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Naya Rivera est mère d'un petit garçon âgé de 4 ans, Josey Hollis Dorsey. Né en 2015, cet enfant est le fruit de sa relation avec son ex-époux, Ryan Dorsey. Le couple se partageait la garde depuis leur divorce, en 2018. Le jour de la disparition de Naya Rivera, le 8 juillet 2020, son fils était présent. Il a été retrouvé endormi et portant un gilet de sauvetage sur le bateau loué quelques heures plus tôt par l'actrice de 33 ans. Le petit garçon a expliqué aux autorités que sa mère avait plongé et n'était pas revenu jusqu'à l'embarcation. Il était sain et sauf et a été confié à des membres de sa famille, le temps que les autorités cherchent Naya Rivera.