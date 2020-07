Miss Corse 2021 : qui est Noémie Leca ? Son portrait

MISS CORSE - Noémie Leca a été élue Miss Corse le 29 juillet 2020. Elle représentera l'île au concours national Miss France 2021.

La Corse a ouvert le bal des élections des Miss régionales. Le 29 juillet 2020, à Porticcio, Noémie Leca a été élue Miss Corse : elle représentera l'île au concours Miss France 2021, prévu à la fin de l'année. La jeune femme de 19 ans s'est démarquée des autres candidates, succédant ainsi à Alixia Cauro, Miss Corse 2019 : "Je ne m'y attendais pas, a-t-elle déclaré auprès de Corse Matin à l'issue de l'élection. Je suis émue et j'avais les larmes aux yeux". Hors des podiums, la nouvelle représentante de l'île, originaire de Cargèse, suit des études en soins infirmiers, pour la deuxième année déjà. En parallèle, elle poursuit une carrière dans le mannequinat.

Newsletter Télévision Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Et si le concours Miss France 2021 est dans quelques mois, Noémie Leca sait déjà la cause qu'elle compte défendre lors de la grande soirée, en décembre prochain : l'écologie. "Je fais toujours attention à ma consommation d'eau et d'électricité dans la vie de tous les jours. Nous sommes une famille d'apiculteurs, et c'est très important par rapport à l'écologie", a-t-elle ajouté auprès de nos confrères de Corse Matin. La jeune femme nouvellement élue évoque même l'idée, plus tard, de "développer des cosmétiques avec les ruches". Il faudra attendre la tenue du concours de beauté pour découvrir si Noémie Leca sera la prochaine Miss France.

Miss France - concours prévu en décembre 2020