Miss Saint-Martin Saint-Barthélemy 2021 : qui est Naïma Dessout ? Portrait

MISS SAINT-MARTIN SAINT-BARTHELEMY - Naïma Dessout a été élue pour représenter Saint-Martin et Saint-Barthélemy lors de l'élection Miss France 2021. Tout sur la candidate.

Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont trouvé leur représentante pour le concours Miss France 2021. Le 19 août 2020, Naïma Dessout a été choisie pour succéder à Layla Berry, qui avait décroché la onzième place lors de l'édition précédente du concours de beauté national. En décembre 2020, la jeune femme va donc porter l'écharpe des deux îles antillaises. Carla Deidda est sa première dauphine, Loula Nemegyei la seconde, et Taïcha Laurore la troisième.

Âgée de 18 ans, Naïma Dessout a fait ses études aux Etats-Unis, où elle a décroché il y a peu "l'équivalent du baccalauréat". Elle vient de Saint-Martin, où elle a grandi. La Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy a déjà des projets en tête, puisqu'elle compte travailler dans le milieu du paramédical, et plus précisément suivre sa vocation au Canada. Mais avant de se lancer dans les études supérieures, la candidate compte bien faire sensation lors de l'élection Miss France 2021, et peut-être décrocher la couronne. Réponse d'ici quelques mois.

Miss France 2021 - au programme TV en décembre 2020