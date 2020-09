Miss Aquitaine 2021 : tout savoir sur Leïla Veslard

MISS AQUITAINE - Leïla Veslard portera l'écharpe de l'Aquitaine lors du concours Miss France 2021 en décembre prochain. Portrait.

L'Aquitaine a trouvé sa nouvelle représentante pour le concours Miss France. Leïla Veslard a été élue Miss Aquitaine le 29 août 2020, à Anglet. Elle succède à Justine Delmas et portera l'écharpe de sa région lors de l'élection nationale, prévue en décembre 2020. La jeune femme est âgée de seulement 18 ans, et se présente, à l'heure actuelle, comme la cadette de l'édition 2021. Originaire du Périgord, Leïla Veslard vient tout juste d'obtenir un baccalauréat littéraire. Auparavant, elle avait été élue Miss Périgord au mois d'août.

Miss Aquitaine ne s'illustre pas uniquement sur les podiums, puisqu'elle est également chanteuse et danseuse professionnelle. Elle est également adepte de mode, comme le révèle Sud Ouest. Et si Miss France est dans quelques mois, Leïla Veslard sait déjà la cause qu'elle défendra lors du concours de beauté : "la défense des enfants, que ce soit les enfants malades ou encore maltraités, a-t-elle révélé au cours de l'élection. Ce sont des êtres vulnérables". Un discours qui, peut-être, l'aidera à décrocher la couronne de Miss France en décembre.

Félicitations à

Miss Aquitaine 2020, Leila Veslard

Et Miss Poitou Charentes 2020, Justine Dubois

Rendez-vous prochainement pour découvrir les nouveaux visages de cette promotion #MissFrance2021 pic.twitter.com/5jsvCFGF9C — Miss France (@MissFrance) August 30, 2020

