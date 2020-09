Mort de Bertrand-Kamal : il avait évoqué son cancer juste après Koh Lanta

BERTRAND KAMAL DECES - Enorme choc dans la communauté des fans de Koh Lanta. Bertrand-Kamal, candidat de la saison en cours, est mort à l'âge de 30 ans. Il luttait contre un cancer depuis plusieurs mois.

[Mis à jour le 10 septembre 2020 à 10h27] Triste nouvelle pour les amateurs de Koh Lanta. Bertrand-Kamal, qui participe à Koh Lanta Les 4 Terres, la saison en cours en ce moment sur TF1, est mort le mercredi 9 septembre 2020 terrassé par un cancer du pancréas à l'âge de 30 ans. Cette maladie lui a été diagnostiquée à son retour du tournage de Koh Lanta comme il l'annonçait fin août dans une interview pour Le Bien Public. "Je suis tombé malade après l'aventure, je suis en plein combat contre la maladie. Ça va forcément se savoir alors je préfère le dire". Le jeune animateur d'hôtels-club n'avait fait aucun secret sur sa maladie, préférant l'annoncer plutôt que des rumeurs se propagent à son encontre : "C'est un combat contre le cancer cette fois qui m'attend. Les épreuves ne sont encore pas terminées de mon côté."

Bertrand-Kamal avait intégré Koh Lanta Les 4 Terres dans l'équipe verte, un groupe de six candidats qui représentent la région Grand Est. Originaire de Dijon en Bourgogne, Bertrand-Kamal était animateur et chef de village dans des hôtels-club. Il avait fait de la scène, véritable passion pour lui, son métier après l'obtention d'un bac spécialité cinéma et audiovisuel. Il souhaitait poursuivre sur cette voix et avait débuté des cours dans une école de one-man show parisienne avec dans l'idée de se lancer dans une carrière d'animateur.

Le tempérament et la joie de vivre de Bertrand-Kamal ont d'ailleurs été précieux pour l'équipe des Verts dans Koh Lanta Les 4 Terres. On a pu le voir, dans les deux épisodes déjà diffusés, soutenir le groupe grâce à son sourire et sa bonne humeur alors même que l'équipe était confrontée à des difficultés notamment sur l'îlot de l'exil, zone dépourvue d'abris et de nourriture, deux fois de suite. Si les gens de l'Est ont gardé le moral, c'est en grande partie grâce à Bertrand-Kamal, c'est certain.

Denis Brogniart "profondément touché"

Dans un communiqué transmis à la presse, TF1 et la société de production de Koh Lanta ALP se sont exprimés sur le tragique décès de Bertrand-Kamal. "Toutes les équipes d'ALP, de TF1, et les aventuriers qui avaient noué des liens forts avec lui, se souviendront d'un homme attachant, doté d'un humour et d'une joie de vivre sans faille." Le document évoque également la peine de Denis Brogniart, animateur historique de Koh Lanta qui avait suivi Bertrand-Kamal tout au long de son aventure. "Denis Brogniart, qui l'a accompagné tout au long de sa maladie, est profondément touché et s'associe à la douleur de sa famille et de ses proches".

Sur son compte Twitter, l'animateur de Koh Lanta s'est longuement exprimé pour rendre un vibrant hommage au candidat décédé à l'âge de seulement 30 ans. Il dit être "dévasté" par le décès de Bertrand-Kamal. "Je l'ai connu comme aventurier de Koh Lanta et je l'ai aimé comme un ami ensuite, un être cher avec qui j'ai partagé tant d'instants privilégiés. Il m'avait ému aux Fidji, il m'a bouleversé après." Le présentateur de l'émission de survie de TF1 se souvient de Bertrand-Kamal comme "un mec en or, un aventurier formidable".

Denis Brogniart se souvient de celui qu'il appelait affectueusement "Beka" et envoie ses pensées à sa famille. "Je pense à sa maman Annick, à sa soeur et à son frère qui l'ont entouré avec tant d'amour jusqu'au bout. Mon Beka, je garde pour toujours ton sourire, tes yeux pétillants, nos moments quotidiens quand c'était si dur, je ne t'oublierai jamais. RIP [Repose en paix, ndlr] Je t'aime."

La production de Koh Lanta a annoncé dédier la saison Koh Lanta Les 4 Terres à Bertrand-Kamal Loudrhiri. Pour l'heure, la diffusion de la saison devrait se poursuivre. Dans les épisodes diffusés pour le moment, Bertrand-Kamal est toujours dans la course. Seule la suite de la saison nous dira si le Dijonais est allé loin dans l'émission voire même s'il est arrivé jusqu'aux poteaux synonymes de finale de Koh Lanta. Auquel cas, la production serait confronté à une problématique inédite : l'absence d'un des finalistes pour l'ultime vote qui détermine la victoire.

En savoir plus sur Bertrand-Kamal

Dans Koh-Lanta : les 4 terres, Bertrand-Kamal avait rejoint l'équipe des verts, celle de l'Est. En effet, ce candidat de 30 ans était originaire de Dijon ! Il était notamment animateur et chef de village en hôtels-club. En bonne condition physique, Bertrand Kamal Loudrhiri avait pu compter sur son père avec qui il s'entraînait régulièrement en vue du tournage de l'émission. Sévère, celui-ci ne le laissait d'ailleurs pas se reposer sur ses lauriers, allant même jusqu'à lui dire "Tu tiendras pas deux jours dans Koh Lanta !", le chronomètre à la main.

Bertrand-Kamal est décédé d'un cancer alors qu'il était encore jeune. Le candidat de Koh-Lanta était âgé de 30 ans, comme le précise Denis Brogniart dans son hommage sur les réseaux sociaux : "Suis dévasté par le décès de Bertrand-kamal hier soir. Il avait 30 ans. Je l'ai connu comme aventurier de Koh Lanta et je l'ai aimé comme un ami ensuite, un être cher avec qui j'ai partagé tant d'instants privilégiés".

C'est lors de la deuxième saison 2020 de Koh Lanta que Bertrand-Kamal se frotte aux épreuves de l'émission de TF1. Cette saison intitulée Koh Lanta Les 4 Terres est exceptionnelle à bien des égards, tout d'abord parce qu'elle met en scène quatre équipes, chacune représentant une grande région de France. Dijonais, Bertrand-Kamal intègre la tribu verte qui représente les couleurs de la région Grand Est. Lors des deux premiers épisodes diffusés de la saison, on a pu le voir volontaire sans prendre la place de leader du groupe. Au contraire, Bertrand-Kamal mettait sa bonne humeur à disposition du groupe et faisait en sorte de remonter le moral des plus faibles mentalement. On pense notamment à Alexandra qu'il a prise sous son aile pour l'aider à arrêter de broyer du noir.

C'est par exemple à Bertrand-Kamal que l'on doit le slogan des Verts à savoir "ne rien lâcher". Aussi efficace sur les épreuves que précieux sur le camp des gens de l'Est, Bertrand-Kamal avait à cœur de porter son équipe en tant que soutien moral. Toujours de bonne humeur, il n'hésitait pas à faire des blagues malgré les conditions difficiles de l'aventure. Rappelons que l'équipe des Verts a été contrainte deux fois de suite à l'exil sur une île sans abri ni nourriture suite à des défaites lors d'épreuves de confort. Et pourtant, cela n'empêchait pas Bertrand-Kamal de voir le bon côté des choses.

Bertrand Kamal est décédé des suites d'un cancer du pancréas le 10 septembre 2020 : "Je suis en plein combat contre la maladie [...] Je n'ai aucune honte avec ça. C'est un combat contre le cancer cette fois qui m'attend. Les épreuves ne sont encore pas terminées de mon côté", a-t-il révélé au cours d'une interview auprès de Bien public, le 28 août dernier. A cette occasion, le candidat de Koh Lanta a expliqué être tombé malade "après l'aventure", dont le tournage s'est déroulé à la fin de l'année 2019.