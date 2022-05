Marie-Sophie Lacarrau : de quelle maladie souffrait la présentatrice de TF1 ?

Marie-Sophie Lacarrau a fait son retour à la présentation du JT de 13 heures sur TF1. Elle était absente depuis cinq mois en raison d'une maladie : elle souffrait en effet de kératite amibienne.

[Mis à jour le 16 mai 2022 à 13h04] "Je suis vraiment ravie, ravie de vous retrouver". C'est par ces mots que Marie-Sophie Lacarrau a ouvert son premier JT après une absence de près de 5 mois. La présentatrice du 13 heures de TF1 avait dû s'écarter depuis le 17 décembre dernier en raison d'une maladie rare dont elle souffrait. "Vous avez été nombreux à prendre de mes nouvelles, et je vous en remercie". La remplaçante de Jean-Pierre Pernaut a révélé quelques jours plus tôt auprès du Parisien qu'elle a souffert d'une kératite amibienne, un mal qui touche la cornée. On compte une cinquantaine de cas par an pour cette maladie, qui touche surtout les porteurs de verres de contacts ou de lentilles.

"J'ai vécu deux mois dans le noir", révélait Marie-Sophie Lacarrau au Parisien, le 13 mai dernier, quelques jours seulement avant de reprendre la tête du JT de TF1. En effet, parmi les symptômes de cette maladie, on compte une sensibilité à la lumière, une douleur aux yeux, des rougeurs et des larmoiements. Particulièrement compliqué à vivre donc quand on travaille sur un plateau télévisé sur lequel on trouve de nombreux spots, mais surtout lorsqu'on passe à la télévision quotidiennement. "Pendant mes 4 mois et demi d'absence, j'ai attendu de reprendre une vie normale et mon travail. Je n'avais pas le choix : il fallait que je me soigne."

Auprès de la médiatrice de TF1, Marie-Sophie Lacarrau explique aller "très bien. Je sors d'une période difficile mais je vais mieux et je suis prête à reprendre". Elle ne cache pas que le plateau du 13 heures de TF1 ainsi que le travail lui ont manqué durant sa période de convalescence. "Je remercie les téléspectateurs pour leur bienveillance et pour toutes ces bonnes énergies qu'ils ont essayé de m'envoyer. Je vais mieux. Ce qui m'est arrivé est derrière et maintenant je me concentre sur ce qui vient."

Pendant cinq mois, Marie-Sophie Lacarrau a dû s'absenter de la présentation du JT de 13 heures sur TF1. Elle n'a pas caché être malade, plus particulièrement des yeux. Auprès du Parisien, la journaliste expliquait souffrir d'une kératite amibienne, une infection sévère des yeux. "C'est une infection de la cornée par des amibes, des parasites présents dans l'eau du robinet, décrit-elle au quotidien national. La combinaison fatale a été : lentille et eau du robinet."

La présentatrice du JT explique également auprès du Parisien ses symptômes : du jour au lendemain, elle n'a plus supporté la lumière, et avait des difficultés à porter ses lentilles de contact. Elle explique ainsi avoir "beaucoup souffert. C'est une maladie qui fait très mal, comme ses traitements. Vous avez l'impression d'avoir des graviers ou des bouts de verre dans l'oeil". La maladie dont a souffert Marie-Sophie Lacarrau, la kératite amibienne, est relativement rare : en effet, elle touche une cinquantaine de personnes par an.

Quelles conséquences peut avoir une kératite amibienne ? Parmi les troubles que cette maladie peut entraîner, citons une réduction du champ de vision, un trouble de la vision mais aussi une érosion de la cornée. Marie-Sophie Lacarrau l'affirme cependant, elle n'a jamais eu peur de perdre la vue. Son oeil droit infecté était cependant "toujours fermé", et la présentatrice a dû vivre "deux mois dans le noir".

Née le 20 septembre 1975 à Villefranche-de-Rouergue dans l'Aveyron, Marie-Sophie Lacarrau est une journaliste spécialisée dans la présentation des journaux télévisés. Après avoir fait une classe préparatoire à Toulouse, elle se dirige dans une fac de lettres modernes dans la ville rose. C'est en 1996 qu'elle fait ses premiers pas en tant que journaliste : lors de stages chez Midi Libre puis LCI et M6. Elle intègre ensuite la rédaction de France 3 Quercy-Rouergue en 2000 puis de France 3 Midi-Pyrénées en 2002.

Sur l'antenne locale de France 3 Midi-Pyrénées, elle prend progressivement du galon. On lui confie d'abord le JT régional de la période de Noël 2005 puis elle prend la tête de ce même JT soit à midi soit à 19 heures. Cinq ans plus tard, elle remplace Catherine Matausch les week-ends sur la chaîne nationale de France 3. De 2010 à 2014 elle devient joker de Carole Gaessler pour le JT du 19/20 sur France 3.

Dès août 2014, Marie-Sophie Lacarrau poursuit son parcours dans le service public en tant que joker du 13h mais aussi du 20h de France 2. Elle officiera à ce poste pendant deux ans avant de devenir la présentatrice titulaire des JT de 13 heures de France 2 après le départ d'Elise Lucet. De 2017 à 2019, elle est également joker des JT de 20h de France 2 pendant la semaine. Le 4 décembre 2021, elle présente son premier JT de 13 heures sur TF1, succédant à Jean-Pierre Pernaut.

Après 20 années passées sur France Télévisions, entre France 3 et France 2, Marie-Sophie Lacarrau a accepté l'offre de TF1 de rejoindre le JT de 13 heures en remplacement de Jean-Pierre Pernaut après 33 ans de bons et loyaux services. Elle a pris place dans le fauteuil de présentatrice du 13h de TF1 le 4 janvier 2021 tandis que Jacques Legros restera, quant à lui, joker comme c'était le cas durant le règne de Jean-Pierre Pernaut. Après avoir salué les téléspectateurs, la présentatrice a confirmé sa volonté de marcher dans les pas de son prédécesseur en ouverture de son premier 13 heures : "J'ai un vœu pour cette nouvelle année, a-t-elle dit en ouverture de son premier 13 heures. J'espère tisser avec vous au plus vite ces mêmes liens de complicité et de confiance que vous avez pu construire avec Jean-Pierre Pernaut durant 33 ans."

Salaire de Marie-Sophie Lacarrau sur TF1

La nouvelle présentatrice du JT de 13 Heures de TF1 touchera-t-elle le même salaire que Jean-Pierre Pernaut. Interrogée, Marie-Sophie Lacarrau a botté en touche mais avoué ne pas avoir négocié ses émoluments. "Vous plaisantez ? Quand j'ai dit oui à ce challenge inouï, je n'ai même pas pensé au salaire. On m'a dit après combien je gagnerais, j'étais très contente, fin du deal, a-t-elle expliqué au magazine Elle. "C'est vrai que nous avons du mal à parler de ça… Quand on est une femme, on a l'impression de quémander, de devoir avancer mille arguments… On n'est pas encore sorties des ronces de ce point de vue."

Côté vie privée, contrairement à certains de ses confrères, Marie-Sophie Lacarrau est toujours restée discrète. On sait cependant qu'elle est mariée avec Pierre Bascoul depuis 2006. Directeur-fondateur de Nolita Prod, qui produit des films publicitaires ainsi qu'institutionnels, Bascoul est de cinq ans l'aîné de la journaliste. Ensemble, ils ont eu deux fils de 11 et 13 ans, Malo et Tim. Interrogée sur son rythme de vie, Marie-Sophie Lacarrau avait donné quelques détails au magazine Elle peu après l'annonce de son arrivée sur TF1, revenant sur ses début sur France 2. "J'ai la chance d'avoir un mari qui m'a toujours soutenue. Je veux dire, j'ai un mari normal qui m'a donc soutenue, c'est mieux (rires). C'est pour les garçons que ça a été plus dur car nous vivions à la campagne. Ils sont passés d'un village de mille habitants à une école de mille élèves, ça leur a fait drôle. Mais les enfants sont adaptables, et ils savent que, quand je ne travaille pas, tout mon temps est pour eux. Ma petite astuce, c'est que je les ai déjà amenés au bureau pour qu'ils voient à quoi j'occupe mes journées. En rentrant, le grand m'a dit : 'Je comprends pourquoi tu nous as fait monter, tu t'éclates, c'est super !' Ouf."

Marie-Sophie Lacarrau est une journaliste française fière de ses origines toulousaines. Elle est née à Villefranche-sur-Rouergue, dans l'Aveyron, d'où est originaire sa mère. Toutefois, elle a passé la grande partie de son enfance à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, suite au divorce de ses parents alors qu'elle n'avait que deux ans, comme elle le confie dans un entretien à TV Grandes Chaînes.