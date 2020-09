Marie-Sophie Lacarrau : qui est la nouvelle présentatrice du JT de 13h de TF1 ?

Quelques jours seulement après l'annonce du départ de Jean-Pierre Pernaut du journal de 13h de TF1, nous apprenons que Marie-Sophie Lacarrau quittera France 2 pour le remplacer.

[Mis à jour le 17 septembre 2020 à 17h09] Il n'aura fallu que quelques jours pour que TF1 annonce qui remplacerait Jean-Pierre Pernaut, indéboulonnable présentateur du journal de 13 heures depuis 33 ans. Et, contre toute attente, ce n'est pas Jacques Legros qui prendra la suite de l'animateur préféré des Français mais Marie-Sophie Lacarrau qui est une habituée du journal de 13 heures mais sur France 2 cette fois. Le directeur général adjoint chargé de l'information du groupe TF1, Thierry Thuillier, s'est réjoui de l'arrivée de Marie-Sophie Lacarrau sur la Une. "Son expérience à la tête de l'édition d'un journal TV, d'éditions spéciales d'information et de grandes émissions de prime time, associée à une solide connaissance du terrain et des régions, constituent des atouts très forts pour porter haut les couleurs du '13 Heures'."

Notons que, si le journal de Marie-Sophie Lacarrau sur France 2 est très différent de celui de TF1, Jean-Pierre Pernaut a fait promettre à Thierry Thuillier que la ligne éditoriale de son journal de 13 heures ne changerait pas avec son départ. On sait d'ailleurs que l'ombre de Jean-Pierre Pernaut planera encore quelque temps sur le JT de TF1 puisqu'il compte toujours faire des apparitions lors des opérations spéciales qui ont en partie fait son succès comme Le Plus Beau Marché de France ou encore S.O.S. Village.

Née le 20 septembre 1975 à Villefranche-de-Rouergue dans l'Aveyron, Marie-Sophie Lacarrau est une journaliste spécialisée dans la présentation des journaux télévisés. Après avoir fait une classe préparatoire à Toulouse, elle se dirige dans une fac de lettres modernes dans la ville rose. C'est en 1996 qu'elle fait ses premiers pas en tant que journaliste : lors de stages chez Midi Libre puis LCI et M6. Elle intègre ensuite la rédaction de France 3 Quercy-Rouergue en 2000 puis de France 3 Midi-Pyrénées en 2002.

Sur l'antenne locale de France 3 Midi-Pyrénées, elle prend progressivement du galon. On lui confie d'abord le JT régional de la période de Noël 2005 puis elle prend la tête de ce même JT soit à midi soit à 19 heures. Cinq ans plus tard, elle remplace Catherine Matausch les week-ends sur la chaîne nationale de France 3. De 2010 à 2014 elle devient joker de Carole Gaessler pour le JT du 19/20 sur France 3.

Dès août 2014, Marie-Sophie Lacarrau poursuit son parcours dans le service public en tant que joker du 13h mais aussi du 20h de France 2. Elle officiera à ce poste pendant deux ans avant de devenir la présentatrice titulaire des JT de 13 heures de France 2 après le départ d'Elise Lucet. De 2017 à 2019, elle est également joker des JT de 20h de France 2 pendant la semaine.

Après 20 années passées sur France Télévisions, entre France 3 et France 2, Marie-Sophie Lacarrau a accepté l'offre de TF1 de rejoindre le JT de 13 heures en remplacement de Jean-Pierre Pernaut après 33 ans de bons et loyaux services. Elle prendra place dans le fauteuil de présentatrice du 13h de TF1 le 4 janvier 2021 tandis que Jacques Legros restera, quant à lui, joker comme c'était le cas durant le règne de Jean-Pierre Pernaut.

Côté vie privée, contrairement à certains de ses confrères, Marie-Sophie Lacarrau est toujours restée discrète. On sait cependant qu'elle est mariée avec Pierre Bascoul depuis 2006. Directeur-fondateur de Nolita Prod, qui produit des films publicitaires ainsi qu'institutionnels, Bascoul est de cinq ans l'aîné de la journaliste. Ensemble, ils ont eu deux fils de 11 et 13 ans.