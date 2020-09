Mathieu éliminé de Koh Lanta : "Aubin m'a trahi" [INTERVIEW]

Nouveau coup de théâtre dans Koh Lanta avec l'élimination de Mathieu suite à l'utilisation d'un collier d'immunité par Aubin. L'homme fort de la tribu bleue quitte donc l'aventure. Il partage avec nous son amertume en interview.

Aubin ne va pas se faire que des amis après avoir dévoilé son collier d'immunité et son choix d'éliminer Mathieu. Passionné d'ultra-trail originaire du Vaucluse, Mathieu est aussi moniteur de plongée ce qui faisait de lui un aventurier qui comptait dans la tribu bleue représentante du Sud. Sur le camp, il était tout aussi précieux puisqu'il a apporté le feu à son équipe ainsi que ses talents de plongeur, de pêcheur, de chasseur mais aussi de constructeur pour aider à la fabrication de l'abri. Dans un entretien pour Linternaute.com, Mathieu ne cache pas sa surprise et son amertume d'avoir été éliminé si tôt dans l'aventure Koh Lanta : les 4 Terres. Encore aujourd'hui, il a du mal à digérer la trahison d'Aubin.

Comment vous sentiez-vous dans l'équipe bleue au début de l'aventure ?

Depuis le début, je me sentais vraiment bien. La magie du lien a opéré dès la première nuit. Ça a duré quelques heures mais j'ai l'impression que ça a duré une éternité. On a refait le monde, on a énormément rigolé des blagues des uns et des autres. J'ai l'impression que, dans la nuit, on est passé du statut de tribu, à amis puis carrément à famille. J'ai senti des liens très forts. J'insiste sur le mot magie parce que le lien qui s'est créé a été fou. Le lendemain quand je me suis levé, j'ai eu l'impression que je connaissais les gens depuis ma naissance. J'ai eu des liens très forts avec chacun des aventuriers, comme ça a été illustré par les premiers pleurs lorsqu'il a fallu éliminer l'un de nos membres.

Les Bleus ont été très forts sur les épreuves au début de l'aventure mais un peu moins par la suite. Comment l'expliquez-vous ?

J'ai l'impression qu'on n'avait pas forcément l'équipe la plus forte, pas forcément d'un point de vue physique mais plutôt par rapport aux épreuves qui nous étaient proposées. Par rapport aux forces et faiblesses des uns et des autres, c'était pas optimum par rapport aux épreuves qui étaient proposées dans l'aventure.

"Je ne voulais pas du rôle de leader"

Dans l'épisode 4, on parle beaucoup d'un meneur qui manquerait à l'équipe bleue. Pourquoi choisir Alix et pas vous-même ?

Cette histoire de leader est revenue à la charge plusieurs fois. Dans le deuxième épisode, Alix annonce que je suis leader de l'équipe parce que je suis plus posé, parce que c'est moi qui prend l'initiative d'élaborer les stratégies dans chaque épreuve. Il faut savoir que, juste avant chaque épreuve, Denis nous laisse une dizaine de minutes pour faire la stratégie du jeu. Qui part en premier, etc. Et c'est en général moi qui prenais l'initiative. Sur le camp, j'ai amené le feu à l'équipe, j'ai amené des bonnes idées sur l'abri, je pêchais et je chassais. C'est vrai que, malgré moi, on m'avait donné ce rôle-là mais ce n'est pas ce que je voulais. Finalement, on s'est vite rendu compte qu'Alix avait la même personnalité que moi, de malgré elle mener son équipe par des mots forts, de remotiver les troupes... Quand Denis dit lors du conseil qu'il faudrait quelqu'un qui se dise meneur plutôt que l'être malgré lui, moi ça m'allait bien qu'Alix se dise elle-même meneuse. Et puis elle avait les caractéristiques et la personnalité pour l'être.

C'est un rôle dont vous ne vouliez pas de toute façon...

Non parce que ça nous expose clairement.

"Je ne me sentais pas tant en danger que ça"

Dans l'épisode 4, après la défaite à l'épreuve d'immunité, on voit tous les aventuriers chercher le collier d'immunité mais pas vous. C'est passé à la trappe du montage ?

Depuis le début de l'aventure, on a tous un peu cherché le collier. Quand j'allais chercher du manioc ou couper du bois pour construire un piège à poisson ou l'abri, je jetais toujours un œil à droite à gauche sous les pierres pour voir s'il n'y avait pas un collier. Comme je ne me sentais pas en danger, j'ai pas cherché intensément le collier non plus. J'étais vraiment focus sur le bien-être de l'équipe. J'étais plus voué à améliorer la cabane et finir mon piège à poisson. Le jour où on va au conseil, je passe ma journée à fabriquer ma nasse et je la mets à l'eau pour tenter de pêcher des poissons. C'est un travail faramineux. J'étais plus axé sur le bien-être du groupe que sur mon bien-être personnel à chercher le collier. C'est pour ça qu'on me voit un peu moins chercher le collier que les autres. Et, sincèrement, je ne me sentais pas tant en danger que ça par rapport à tout ce que j'avais donné à l'équipe.

Quelle a été votre réaction quand Aubin a révélé son collier d'immunité ?

Je suis hyper surpris, je m'y attendais absolument pas. Si je l'avais su, je pense qu'on aurait agi différemment avant d'aller au conseil. Je suis surpris mais je suis aussi inquiet parce que la personne qui sort le collier est aussi celle pour qui je voulais voter. Je me suis dit "Merde, mon vote ne vaut plus rien parce qu'il est protégé. Pour qui il va voter ?" Ça m'inquiétait parce que ça pouvait être moi mais aussi d'autres éléments forts de l'équipe. C'était pas agréable de le voir sortir son collier à ce moment-là.

D'autant plus que c'est votre nom qu'il a mis dans l'urne...

J'ai fait un choc émotionnel, j'ai eu comme l'impression de rentrer dans un monde parallèle, au moment où je vois mon nom sur le papier. Le feu devant moi faisait des vagues, les regards des gens étaient brumeux, le ton des voix changeait, les couleurs étaient différentes. Je me suis senti un peu comme drogué, c'était vraiment étrange. Je me suis levé mécaniquement pour prendre ma torche mais j'ai un souvenir très vague de tout ça. Quand Denis éteint ma torche, je me rends compte que ce n'est pas un cauchemar que je suis en train de vivre mais c'est bien la réalité. Quand je suis sorti, j'ai passé ma nuit à pleurer et à pas comprendre ce qui s'est passé. C'était vraiment inattendu et injuste.

Est-ce que vous avez compris le geste d'Aubin ?

Aubin a sorti des raisons toutes plus différentes les unes que les autres. Ça laisse penser qu'il ne savait pas vraiment pourquoi il avait voté contre moi. Il a parlé d'une potentielle alliance avec Alix, ce qui est entièrement faux, je n'avais pas du tout d'alliance avec Alix ou avec d'autres aventuriers. Il y avait d'autres raisons qui sont plus personnelles à lui et qui, selon moi, sont moins honorables.

Vous lui en voulez d'avoir voté pour vous ?

Je lui en veux parce qu'il m'a trahi mais il a aussi trahi l'équipe. Malgré le fait qu'on n'avait pas mis en place de directives, on avait quand même adopté une ligne directive qui était de mener les Bleus comme une famille le plus loin possible et avec le plus grand nombre. Et en m'éliminant moi, c'était clairement pas le meilleur choix pour ça. Je me donnais sur les épreuves et j'apportais beaucoup à l'équipe sur le camp. Ce choix n'était pas le plus pertinent pour amener l'équipe plus loin. Il m'a trahi, il a trahi l'équipe et surtout l'équipe orange était aussi là lors du conseil. Ils ont été témoins de son geste, donc il s'est clairement tiré une balle dans le pied en faisant ça. Derrière, les Oranges vont en parler, en parler aux autres et Aubin devient donc une des premières têtes à abattre.

"Je n'apprécie pas la fourberie"

Avec la distance, que retiendrez-vous de votre aventure dans Koh Lanta ?

Malgré ce départ qui m'a fait mal, je retiens une aventure merveilleuse sur tous les aspects que j'étais venu chercher, sur le plan sportif, de la survie, de l'aventure. Je n'avais jamais vraiment vécu une vraie expérience de survie malgré le fait que j'ai souvent fait du camping sauvage. Allumer par moi-même le feu, n'avoir rien à manger... Ça a été vraiment fort, ça m'a marqué et grandi. J'ai vécu des émotions fortes. J'ai aussi accepté de pleurer. Je suis quelqu'un d'hypersensible. Je ris et je pleure énormément mais en moi. J'ai toujours du mal à exprimer mes émotions, je les ressens en moi et ça me fait vibrer à fond. Mais là, avec l'hypersensibilité du jeu, le fait qu'on ne dort pas et qu'on ne mange pas, on ne peut pas retenir nos émotions. Çza m'a fait du bien de pleurer devant les autres et devant des millions de téléspectateurs. Je pense qu'aujourd'hui je serais capable de montrer mes émotions et les partager avec d'autres personnes qui peuvent me soutenir. J'ai noué des relations humaines très fortes avec des personnes qui étaient des inconnus avant et qui comptent désormais vraiment dans ma vie et qui compteront pour de nombreuses années pour ne pas dire à vie. J'ai beaucoup de gratitude d'avoir eu la chance de participer à cette aventure pour l'aspect survie, sport et pour les relations amicales que j'ai pu souder avec certains.

Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous ?

Newsletter Télévision Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Ça aura été de vivre des côtés un peu obscurs que peut avoir l'humain, des valeurs négatives que je ne supporte pas et que j'ai subies de plein fouet par rapport au comportement d'Aubin. La malhonnêteté, être individuel en dépit de l'équipe, je n'apprécie pas ça. L'hypocrisie, je n'apprécie pas ça. La fourberie, je n'apprécie pas ça. L'injustice et tout ça, c'était un peu des caractéristiques qu'avait Aubin et j'en ai subi les conséquences. Ça m'a quand même fait mal. J'ai tout de même réussi à prendre du recul et prendre conscience que c'est un jeu mais c'est quand même des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de vivre dans la vie. Dans la vie, je fuis ce genre de personnes et là, dans l'aventure, je l'ai vécu parce que je n'avais pas d'autre choix et ça a quand même fait mal.