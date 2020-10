Aubin éliminé de Koh Lanta : "Je m'en veux" [INTERVIEW]

Au bout de six épisodes, Aubin a dû quitter l'équipe jaune dans Koh Lanta les 4 Terres. Il nous explique qu'il aurait sans doute pu établir une meilleure stratégie avant son élimination.

Premier éliminé de la tribu jaune, Aubin quitte l'aventure après quinze jours de compétition. D'abord membre de la tribu bleue représentant le Sud de la France, cet agent immobilier Gersois a marqué les esprits en éliminant Mathieu, l'homme fort de son équipe, grâce à un collier d'immunité joué à point nommé. Bien loin de perdre la confiance de ses coéquipiers, il a ensuite intégré la tribu jaune dirigée par Alix. Mais le binôme d'ex-Bleus n'a pas réussi à sécuriser une alliance suffisamment forte pour qu'Aubin puisse rester plus longtemps dans l'aventure. Il se livre pour nous sur son expérience dans Koh Lanta les 4 Terres.

Contrairement à l'équipe orange, qui a vite pris Estelle en grippe pour avoir éliminé Diane, les Bleus ne vous en ont pas voulu d'avoir éliminé Mathieu. Comment l'expliquez-vous ?

Il faut savoir que j'avais déjà parlé de stratégie avec Ava avant l'épreuve d'immunité. J'avais aussi parlé d'un pacte avec Alix. Je n'ai pas éliminé Mathieu parce qu'il était le plus fort. Je lui ai proposé une alliance avec Alix qu'il a refusée. C'est pour ça, en partie, que je l'élimine. A côté de ça, j'avais discuté avec Alix et Ava, je ne pouvais donc pas voter contre elles et, mine de rien, les avoir gardées avec moi leur a prouvé que j'étais quelqu'un de confiance. Quant à Sébastien, il a un amour du jeu parce que ça fait douze ans qu'il postulait. Il m'a remercié de l'avoir gardé en jeu pendant presque une demi-journée. Donc les Bleus ont compris que j'élimine Mathieu parce qu'on est dans un jeu et c'est passé comme une lettre à la poste.

"Mathieu a son point de vue. J'ai le mien."

Pour en avoir discuté avec Mathieu, il a pris son élimination comme une trahison. Vous avez eu l'occasion de vous expliquer ?

J'ai été assez surpris de voir ses interviews, donc j'ai tout de suite voulu en discuter avec lui de vive voix pour savoir quel était son ressenti. C'est un sentiment qu'il n'avait pas exprimé depuis dix mois pendant lesquels on discutait. On a eu une discussion qui s'est bien passée. Il a son point de vue et j'ai le mien. Il l'a vu comme une trahison, malheureusement. Pour moi, je n'ai trahi personne. Bien au contraire, je lui avais proposé quelque chose qu'il a refusé et j'avais donné ma parole à Alix et Ava, je ne pouvais pas les trahir. Mathieu parle d'un accord de l'équipe pour éliminer le plus faible. Je n'ai pas pris parti en faveur de ça, vous vous en doutez bien. Tout au long de l'épisode, je disais que j'étais sûrement le maillon faible de l'équipe. Il faudrait être bête pour suivre cette stratégie. Je n'ai trahi personne. Je n'ai pas suivi la stratégie de Mathieu parce que je savais qu'elle me desservirait à un moment donné. Je ne l'ai pas trahi mais si ça peut le rassurer de penser ça, tant mieux pour lui.

Quelle a été votre réaction en étant choisi par Alix pour intégrer les Jaunes ?

On avait un pacte avec Alix. Dans l'épisode, on a l'impression qu'elle me choisit par dépit mais ce n'est pas le cas. Je pense que si elle avait eu le choix, elle m'aurait choisi parce qu'elle me devait quelque chose. J'étais très heureux, on me voit d'ailleurs sourire au moment où elle me choisit. Je savais qu'on pouvait faire quelque chose de solide pour la suite de l'aventure, et ça s'est vu d'ailleurs.

Dans l'épisode 6, vous avez la chance de parler à votre femme suite à l'épreuve de confort. Vous le lui aviez promis ?

Avant de partir, je lui avais promis que je la ferai aller aux Fidji et que si j'avais un choix à faire, je l'appellerais. Malheureusement, je n'ai eu que l'appel. En plus, si elle avait veillé jusqu'à trois heures du matin pour ne pas m'avoir au téléphone, je me serais fait tirer les oreilles ! (rires) J'étais soulagé pour ça aussi. C'est vraiment quelque chose que je lui avais promis. Et mine de rien, j'en avais besoin parce que ça m'a débridé de savoir que ça se passait bien à la maison avec le petit. L'humain fait que quand on n'a pas de nouvelles, on pense toujours au pire. Ça faisait déjà quinze jours que j'imaginais tout un tas de choses donc le coup de fil a été très important pour moi et la suite de mon aventure.

"Plus l'aventure avançait, plus je me sentais à l'aise"

Malheureusement vous êtes éliminé juste après. On vous sent d'ailleurs agacé dans l'interview de sortie. Vous avez vécu votre élimination comme une injustice ?

Pas du tout. Je ne peux pas parler d'injustice parce que moi aussi j'ai joué. Je m'en veux à moi, pas aux autres. Il n'y a pas d'injustice dans un jeu si on ne triche pas. Pour moi, les autres ont joué sans tricher. Si je suis agacé, c'est plus envers moi que par rapport aux autres. J'ai l'armure qui a craqué à ce moment-là parce que je me rendais compte que mon aventure était terminée. Je m'en veux presque parce que, comme je le dis, je ne suis pas fatigué, je n'ai ni faim, ni soif... Plus l'aventure avançait et plus je me sentais à l'aise. Je pense que j'aurais peut être dû me sentir plus à l'aise dès le début, ça aurait peut être changé quelque chose au niveau de mon aventure.

Les Jaunes ont hésité entre vous et Jody. Qu'est-ce qui a fait penché la balance en votre défaveur ?

Ma femme le répète très souvent : je pense trop et je n'agis pas. Pour les personnes pour qui je n'étais pas trop sûr, je suis allé prospecter. Je suis allé voir Alexandra, Alix même si j'en étais certain et je suis allé voir Angélique. Je me suis dit que Lola allait suivre Angélique parce qu'elles avançaient ensemble dans ma tête. Et j'ai cru que Loïc voterait à l'affect parce que c'était son premier conseil et que j'étais très proche de lui. Je ne suis pas allé le voir pour éviter de me coller une étiquette de stratège parce que j'avais éliminé Mathieu juste avant. Je pensais que ça allait passer comme ça et, malheureusement, j'ai peut être un peu trop pensé. C'est aussi pour ça que je m'en veux.

"Sortir Mathieu était évident. Je le referais dix fois."

Certains de vos coéquipiers parlent justement de ce côté stratège suite à l'élimination de Mathieu. Vous pensez que ça vous a causé du tort ?

Dorian a eu peur de ce côté-là aussi et ça a fait pencher la balance. Et il a su prospecter là où je ne suis pas allé. Donc forcément ça m'a desservi. Je joue au poker et au poker il y a des coups qui sont évidents. Pour moi, sortir Mathieu c'était un coup évident. S'il fallait le refaire dix fois, je le referais dix fois. Son élimination m'a desservi parce que je n'ai pas su gérer l'après.

Que retiendrez-vous de votre aventure dans Koh Lanta ?

Que des magnifiques choses. En quinze jours, j'ai appris énormément de choses, j'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai vécu un rêve. Je vais pouvoir transmettre à mon fils des valeurs que je voulais lui transmettre et dont je suis fier. A côté de ça, en quinze jours j'ai réalisé tellement de choses : j'ai été dans deux tribus différentes, j'ai pu représenter ma région, j'ai dormi sur trois îles différentes, j'ai gagné un totem et des épreuves de confort ! J'ai fait tant de choses que je ne regrette absolument rien de ce que j'ai pu faire là-bas.

C'est une aventure qui vous a changé ?

Oui, tout simplement parce qu'en rentrant j'ai eu cette envie de penser aux autres plutôt qu'à moi. Depuis que j'ai cette micro-notoriété, j'ai à cœur d'aider des associations parce que, là-bas, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui vivent des Koh Lanta tous les jours sans le vouloir et qui ne font pas les fanfarons. Je me suis rendu compte de la chance d'avoir de l'eau au robinet, du chauffage, de la lumière... C'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai plus envie de penser aux autres qu'à moi.