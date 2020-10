Miss Bourgogne 2021 : Lou-Anne Lorphelin dans les pas de sa soeur Marine Lorphelin

MISS BOURGOGNE - Huit ans après sa soeur Marine, Lou-Anne Lorphelin tente sa chance au concours Miss France 2021. Portrait.

Huit ans après Marine Lorphelin, sa soeur sera-t-elle élue ? Lou-Anne Lorphelin, la cadette de la reine de beauté 2013, tente cette année sa chance au concours Miss France. La jeune femme a été élue Miss Bourgogne le 3 octobre 2020, et représentera donc sa région le 12 décembre prochain. Âgée de 22 ans, cette assistante de chef de produit chez Chanel a été élue en présence de sa grande soeur, qui l'a félicitée à la fin du concours.

Présente lors du couronnement de sa soeur, Marine Lorphelin a également pris la parole sur les réseaux sociaux pour défendre Lou-Anne, accusée d'avoir été élue pour son nom davantage que pour sa prestation lors de l'élection de Miss Bourgogne : "Qu'on l'aime ou pas, ce n'est pas le problème, on a tous des goûts différents et on soutient qui on veut ! Mais elle s'est battue depuis le début de l'aventure, elle était rayonnante hier soir, elle a tout donné, a très bien parlé donc ceux qui disent qu'elle ne méritait pas sont injustes et non objectifs." Les Lorphelins semblent toutefois bien partis pour avoir, peut-être, une nouvelle Miss France dans la famille.

#MissFrance2021 Félicitations à

Miss Bourgogne 2020, Lou-Anne Lorphelin

Et Miss Franche-Comté 2020, Anastasia Salvi

Rendez-vous prochainement pour découvrir les nouveaux visages de cette promotion 2021 ! pic.twitter.com/JOVemTCdHp — Miss France (@MissFrance) October 4, 2020

Miss France 2021 - au programme TV en décembre 2020