Miss Franche-Comté 2021 : Anastasia Salvi rend son écharpe, qui la remplace ?

MISS FRANCHE-COMTE - Coup de théâtre après l'élection de Miss Franche-Comté : Anastasia Salvi, qui avait été élue, a rendu son écharpe. Elle est remplacée par sa première dauphine Coralie Gandelin.

C'est un coup de théâtre inédit qui frappe l'élection de Miss Franche-Comté. Le 4 octobre 2020, Anastasia Salvi a remporté son ticket pour représenter sa région à Miss France, en décembre prochain. Mais en seulement deux jours, le rêve de beauté de la jeune femme a totalement basculé : le 6 octobre 2020, elle annoncé sur son compte Instagram qu'elle se retire du concours de beauté car elle "ne pourra malheureusement pas poursuivre l'aventure". La Miss Franche-Comté de deux jours n'a pas souhaité donner ses raisons : "Je tiens à vous présenter mes excuses à vous, qui avez voté pour moi et qui étiez peut être dans la salle ce dimanche après midi. Vous ne comprendrez peut-être pas cette décision mais tout comme moi, je vous demande de soutenir celle qui me succédera."

La remplaçante d'Anastasia Salvi a été annoncée peu de temps après sur le compte Instagram officiel du comité Miss Franche-Comté : c'est sa première dauphine, Coralie Gandelin, qui hérite de la couronne et tentera sa chance à Miss France 2021. La jeune femme de 23 ans poursuit actuellement des études en cinquième année de médecine vétérinaire. Originaire du Jura, elle sera officiellement sacrée ce week-end. Celle qui l'a précédait n'a pas manqué de la féliciter en commentaire : " J'ai été fière d'être dans ce duo final avec toi ! Tu es naturelle, pétillante et nul doute que tu porteras la Franche-Comté loin dans cette belle aventure qui t'attends. Je te souhaite le meilleur et te soutien."

#MissFrance2021 Félicitations à

Miss Bourgogne 2020, Lou-Anne Lorphelin

Et Miss Franche-Comté 2020, Anastasia Salvi

Rendez-vous prochainement pour découvrir les nouveaux visages de cette promotion 2021 ! pic.twitter.com/JOVemTCdHp — Miss France (@MissFrance) October 4, 2020

