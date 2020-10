Miss Picardie 2021 : Tara de Mets en lice pour le titre

La Picardie a choisi sa représentante pour le concours Miss France. Tara de Mets, 21 ans, a été élue Miss Picardie 2021.

C'est le dimanche 11 octobre que la Picardie a élu sa représentante au concours Miss France 2021. Au terme d'une soirée organisée à l'Elispace de Beauvais, c'est la jeune Tara de Mets qui a été choisie pour porter les couleurs du département lors du concours de beauté en décembre. Originaire de Clermont dans l'Oise, Tara de Mets est âgée de 21 ans. Elle est actuellement étudiante en quatrième année de médecine à Amiens. La jeune femme a été couronnée par Clémence Botino, Miss France 2020, ainsi que Morgane Fradon, élue Miss Picardie l'an dernier.

Newsletter Télévision Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le 11 décembre 2020, Tara de Mets aura donc la lourde tâche d'aller le plus loin possible dans le concours de beauté Miss France. La Picardie n'a plus gagné la couronne depuis 2006, année du sacre de Rachel Legrain-Trapani. Si Tara de Mets l'emportait, elle deviendrait la cinquième Miss France originaire de Picardie.