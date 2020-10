Hadja éliminée de Koh Lanta : "Je faisais peur aux autres" [INTERVIEW]

Eliminée au conseil juste après la réunification, Hadja nous raconte son aventure dans Koh Lanta, sa réconciliation avec Alix mais aussi ses souvenirs de Bertrand-Kamal.

Dans Koh Lanta Les 4 Terres, Hadja a rejoint l'équipe de l'Est représentant la région Grand Est. Avec ses coéquipiers Bertrand-Kamal, Joaquina, Laurent, Alexandra et Loïc, elle a remporté un nombre impressionnant d'épreuves, si bien que tous les ex-Verts ont survécu jusqu'à la réunification. Très compétitive et forte de caractère, Hadja a parfois pu agacer ses adversaires, notamment Alix. Dans l'épisode 8, elle s'est désignée pour devenir ambassadrice de la tribu rouge et a décidé avec Loïc de l'élimination de Marie-France. Hadja a ensuite été éliminée dans le même épisode par une coalition d'aventuriers qui lui reprochaient notamment son inactivité sur le camp. Dans l'interview qu'elle nous a accordée, Hadja revient pour nous sur la fin de son aventure, sa réconciliation avec Alix mais aussi les souvenirs qu'elle a de Bertrand-Kamal, avec qui elle a partagé toute son aventure.

Représenter son équipe en tant qu'ambassadrice est un choix fort. Pourquoi avez-vous fait ce choix ?

Tout simplement parce que, chez les Rouges, personne n'était chaud pour y aller. Ce n'était pas un choix au départ, je ne me suis pas présentée spontanément. J'ai bien vu que tout le monde avait un peu peur. Moi ça ne me dérangeait pas d'y aller sauf que je leur ai dit tout de suite que je ne comptais pas aller jusqu'à la boule noire. J'ai été très claire avec eux.

Comme vous le sentiez, Loïc a été dur en affaires. Vous avez dû éliminer Marie-France dans votre propre équipe. Pourquoi elle plutôt qu'un autre ?

J'en avais déjà discuté avec elle auparavant. Je lui avais dit juste avant d'aller sur les ambassadeurs que je pensais pouvoir négocier avec tout le monde mais qu'avec Loïc ce serait très compliqué. Parce que j'ai fait tout le début de l'aventure avec lui, je le connais c'est quelqu'un qui a énormément de cœur et je savais qu'il tiendrait sa promesse. J'avais dit à Marie-France que si c'était Loïc, je ferais tout mon possible pour négocier mais que je dirais son nom si besoin. J'ai été claire avec elle.

"Alix est la seule à m'avoir dit les choses en face"

Dans l'épisode 8, vous faites jaser l'équipe réunifiée en mettant tout le riz à cuire. Votre fort caractère vous a-t-il joué des tours d'après vous ?

Bien sûr. On ne m'élimine pas pour le riz mais parce que je fais peur aux autres. Les gens ont trouvé cette excuse-là mais je pense qu'ils avaient peur de ce que je pouvais faire par la suite, peut-être que j'ai un potentiel contrôle sur l'île.

De même sur les épreuves, votre côté très compétitif a pu crisper Alix notamment.

Ça ne lui a pas plu, c'est sûr. Comme beaucoup d'autres d'ailleurs. C'est juste qu'Alix a eu le courage de me le dire. C'est la seule à m'avoir dit les choses en face.

C'est vrai que, notamment sur le camp, personne ne semblait assumer de vous dire les choses directement. Vous regrettez ces non-dits ?

Ça ne m'a pas étonnée, je savais que j'allais découvrir pas mal de choses grâce aux interviews des autres face caméra. A part Alix qui venait me dire les choses, c'est pour ça que maintenant on s'entend très bien, personne n'avait le courage de me dire les choses. Tout était fait en sous-marin. Mais j'en étais très consciente.

"Alix et moi sommes très proches maintenant"

Votre relation a donc changé avec Alix après l'aventure ?

Maintenant, on est très proches et très bonnes copines. Beaucoup de choses nous ont rapprochées. Déjà, j'ai appris à la connaître. Elle avait des a priori sur moi et moi sur elle. Après, on était dans le jeu dans des conditions pas tout à fait normales disons. Le décès de sa sœur nous a beaucoup rapprochées parce que j'ai déjà vécu le décès de mon frère donc je l'ai beaucoup aidée. Je suis la première personne qu'elle a appelée pour annoncer le décès de sa sœur. Ça en dit long sur notre relation maintenant. On est très très proches.

Avec la réunification, vos coéquipiers pointent du doigt votre inactivité sur le camp. Vous êtes en accord avec ces remarques ?

Oui et non. OK j'ai pas trop bougé quand je suis revenue. J'étais un peu fatiguée, comme tout le monde. Mais je trouve que tout ça c'est des excuses. Ils cherchaient la petite bête pour m'éliminer. Ils n'avaient pas le courage de venir me voir en face pour me dire "J'ai entendu ci, j'ai entendu ça". Ils cherchaient des alibis.

"Je sentais déjà Laurent bancal chez les Verts"

Après votre élimination, vous parlez notamment de Laurent. Son vote à votre encontre vous a surprise ?

Pas du tout. Franchement, Laurent est quelqu'un que je sentais très bancal chez les Verts. Je ne lui faisais pas entièrement confiance. J'ai toujours su qu'il était capable de nous la mettre à l'envers. Quand j'ai vu qu'il avait voté contre moi, je n'ai absolument pas été surprise.

Avant le conseil, vous sentiez que vous étiez une cible potentielle ?

Bien sûr ! On m'avait dit que mon nom était cité. Bien sûr que je savais que j'étais non seulement une cible mais LA cible. Il n'y avait pas d'autres noms qui étaient sortis, que le mien.

"Bertrand-Kamal était mon rayon de soleil"

Vous avez partagé toute votre aventure avec Bertrand-Kamal. Quel souvenir de lui voulez-vous partager avec nous aujourd'hui ?

Bertrand-Kamal était mon rayon de soleil dans l'aventure. Il passait son temps à nous faire rire. Il dégageait de la bonne humeur. Je dis souvent que le montage ne l'avantage pas parce qu'il était vraiment comme ça. Il avait tout le temps la petite bêtise. Le matin, quand ça n'allait pas, il était là pour nous réchauffer le cœur quand on n'avait rien à manger. Il était là à tous les moments. Avec Bertrand-Kamal, même quand c'était prise de tête c'était toujours marrant. Sans lui, je ne sais pas quelle aventure j'aurais passée. Grâce à lui, mon aventure a été extraordinaire. J'ai passé mon temps à rigoler grâce à lui.

Plus globalement, que retiendrez-vous de votre aventure personnelle dans Koh Lanta ?

Je suis fière de moi parce que j'ai été moi-même. Je n'ai pas changé ma personnalité pour plaire à qui que ce soit. Je suis fière de la force que je dégage à travers l'écran. Ça me fait plaisir de recevoir des messages de fans qui me disent que je les inspire. Je retiens aussi que la vie est trop dure sans nourriture. On pense vraiment aux gens qui sont réellement dans le besoin. Avant je disais que je savais ce que c'était que la misère parce que je vais souvent en Afrique mais en fait non je n'avais jamais eu vraiment faim. Il y a des gens qui vivent ça tous les jours ! Honnêtement, ça m'a mis une grosse claque. Je pense maintenant aux vrais nécessiteux.

Depuis la diffusion de la saison, vous avez senti un changement en termes de notoriété ?

Clairement oui. Je suis assez grande, je fais 1m83, je suis noire, j'ai des tresses... Donc même avec le masque, les gens me reconnaissent assez facilement dans la rue. A chaque fois que je sors on me dit "Ah vous êtes Hadja de Koh Lanta ?!" On voit vraiment la différence entre l'avant et l'après Koh Lanta.

C'est facile à vivre au quotidien ?

J'avoue qu'à Leclerc au lieu de prévoir une demi-heure, faut que je prévoie une heure parce qu'on va probablement me demander des photos. Ma mère était d'ailleurs très surprise la dernière fois qu'on est allées faire les courses ensemble. Elle ne pensait pas qu'autant de monde regardait Koh Lanta. C'est sûr qu'il faut prévoir du temps pour ça. Mais les retours dans la rue sont vraiment trop gentils. On ne peut pas leur refuser. Ils ont toujours envie de poser une petite question, de prendre une photo. On partage une partie de notre aventure avec eux, ça leur fait plaisir. C'est top ! C'est sûr que c'est pas facile tout le temps quand on est pressés mais ce n'est pas désagréable.