Joaquina éliminée de Koh Lanta : "Laurent n'est pas fiable" [INTERVIEW]

Les Verts ont vu le vent tourner dans Koh Lanta les 4 Terres. Intouchables sur le début d'aventure, ils sont trois à être partis en l'espace de deux épisodes. Joaquina nous raconte son élimination et comment elle a vécu son Koh Lanta.

Dans l'épisode 9 de Koh Lanta les 4 Terres, deux candidats ont quitté l'aventure. Bertrand-Kamal dans un premier temps suite à une élimination immédiate lors de l'épreuve d'immunité. Puis Joaquina, qui a fait les frais du conseil. Alors qu'Angélique, dont le nom était déjà ressorti la semaine dernière, a gagné l'épreuve d'immunité et était donc intouchable, c'est Joaquina qui a été éliminée avec 7 voix contre 5 pour Lola suite à une manœuvre de Lola et Angélique pour la sortir. Elle revient pour nous sur l'aventure dont elle a longtemps rêvé, ses souvenirs de Bertrand-Kamal et son sentiment au sujet de Laurent et Angélique qui ont fait front commun à son encontre.

Les Verts ont semblé presque intouchables sur le début de l'aventure. Vous vous retrouviez à six avec la réunification. Vous avez pensé que la suite serait plus simple pour vous ?

On aurait espéré que ça soit plus simple mais on savait pertinemment que Laurent, Loïc et Alexandra avaient été chez les Jaunes et avaient noué des affinités avec eux. Plus du côté d'Alexandra et Laurent d'ailleurs. On s'y était préparé.

Vient la réunification et les éliminations coup sur coup d'Hadja et Bertrand-Kamal. C'est à ce moment-là que vous sentez le vent tourner pour les ex-Verts ?

C'est surtout à ce moment-là que je sens que le vent a tourné pour moi ! (rires) Je perds Marie-France aux ambassadeurs. J'en suis sûre, elle n'aurait jamais voté contre moi. Je perds Hadja, qui est mon binôme depuis le début, et après Bertrand-Kamal. C'est le château de cartes qui tombe pour moi.

"Si Angélique n'avait pas gagné, je ne serais pas sortie"

Vous vous sentiez donc en danger avant le conseil ?

A partir du moment où Angélique a gagné l'épreuve d'immunité, je me suis dit que ça allait être compliqué. Si Angélique n'avait pas gagné, je pense que je ne serais pas sortie.

L'immunité d'Angélique a été un facteur déterminant dans votre élimination ?

C'est sûr et certain. Je sais pertinemment que le nom d'Angélique était déjà sorti chez les Jaunes. Je pense qu'une bonne partie s'était dit qu'ils allaient voter Angélique au prochain conseil parce qu'elle n'était pas la plus méritante sur le camp. Mais changement de programme vu qu'elle gagne l'immunité et il faut éliminer quelqu'un... J'ai compris tout de suite que ça allait être compliqué pour moi.

Pendant les négociations pré-conseil, on entend parler de vous comme d'une stratège. Vous êtes en accord avec ces remarques ?

Ah pas du tout ! Je pense que si je l'avais été, j'aurais peut être réussi à sauver ma tête. Mais non, pas du tout, je ne suis pas quelqu'un qui est dans la stratégie. En tout cas à ce moment là, j'aurais peut être dû l'être.

Au moment du conseil, vous dites que la tribu blanche n'existe pas. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?

De toute façon, les Jaunes n'allaient pas éliminer un Jaune à ce moment-là. Je ne pense pas que Jody était quelqu'un de plus méritante que moi. Mais voilà, l'idée des Jaunes c'était d'éliminer les Rouges. Soyons honnête, on n'aurait pas éliminé un Rouge non plus. C'est pour ça qu'il n'y avait pas d'équipe blanche à ce moment-là du jeu.

"Pour Fabrice, c'est compliqué de voter contre quelqu'un du Nord"

On sent bien dans les tractations avant le conseil que le vote de Fabrice est particulièrement crucial. Vous pensez que son indécision vous a coûté votre aventure ?

Non, pas que la sienne. J'ai deux votes d'écart avec Lola donc non ce n'est pas lui qui a été décisionnaire mais c'est sûr que j'aurais apprécié qu'il se rende compte qu'il était manipulé. Mais Fabrice, c'est quelqu'un du Nord et qui y est très attaché. Même si je pense qu'il m'appréciait, c'était compliqué pour lui de voter contre quelqu'un du Nord. Encore une preuve qu'il n'y a pas d'équipe blanche.

C'est vrai que les candidats font face à la pression des équipes jaunes et rouges mais aussi à la pression de leurs équipes régionales. C'est une nouveauté importante de la saison.

C'est ça. C'est d'autant plus difficile. Et Fabrice avait encore Angélique et Lola qui étaient du Nord et ça a plus pesé dans son esprit que le fait d'être rouge à ce moment-là.

"Je n'aime pas le mensonge"

On vous entend aussi reprocher à Angélique d'être manipulatrice quitte à mentir à Fabrice.

Elle ment ! Quand j'ai appris qu'on disait que j'allais voter contre Fabrice... C'est des mensonges ! Je suis aux antipodes de ça. Je n'aime pas le mensonge. Je veux bien qu'on fasse de la stratégie mais on n'est pas obligé de mentir !

Vous lui en voulez pour ça ? Vous avez eu l'occasion d'en discuter avec elle ?

Bien sûr, j'en ai discuté avec Angélique mais je n'en veux à personne. Koh Lanta reste un jeu. On n'y joue pas sa vie non plus. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là il y a des gens qui choisissent de faire de la stratégie en mentant. Ce n'est pas dans ma personnalité. Je ne suis pas comme ça.

Le vote de Laurent à votre encontre vous a-t-il surpris ?

Non parce que du moment où il avait voté contre Hadja... Alexandra a toujours pensé qu'on voterait contre elle si les Verts avaient perdu à l'immunité mais avec Laurent, dès le départ, il y a un atome crochu qui ne s'est pas fait. Je ne le sentais pas. Pour moi, ce n'est pas quelqu'un de fiable. Si les Verts avaient perdu, je n'aurais pas voté contre Alexandra une seule seconde. J'aurais voté Laurent. C'était mon intuition et je ne me suis pas trompée.

"Sans Bertrand-Kamal, mon aventure n'aurait pas été la même"

Vous avez partagé toute votre aventure avec Bertrand-Kamal, qui nous a malheureusement quittés au mois de septembre. Quel souvenir avez-vous de lui ?

C'était le soleil de mon aventure, la joie de vivre. Sans lui, mon aventure n'aurait pas été la même, c'est une certitude. Je n'ai jamais autant ri, autant partagé de bons moments qu'avec lui. C'était quelqu'un d'extraordinaire. C'était le réconfort, le soleil. Il est à l'écran exactement comme il était dans la vie. Un homme profondément bon et adorable. Il aurait mérité d'aller jusqu'au bout.

Dans vos diverses prises de paroles, on sent bien que participer à Koh Lanta était aussi une manière de vous prouver quelque chose à vous-même. L'aventure vous a-t-elle changée ?

Il y a un avant et un après Koh Lanta, c'est une certitude. Je pense que c'est pareil pour tous les aventuriers. Ça m'a prouvé que je n'étais pas qu'une mère et qu'une femme qui travaillait. Ça m'a prouvé que j'étais aussi une personne à part entière et que j'étais capable de beaucoup plus de choses que je ne pouvais l'imaginer. Je suis une femme totalement épanouie et accomplie aujourd'hui. Il était temps à bientôt quarante ans ! (rires)

Plus globalement, que retiendrez-vous de votre aventure en positif comme en négatif ?

Pour les moments les plus durs, j'ai envie de dire le manque de ma famille, de mes enfants. Je savais que j'étais une mère poule mais qu'est-ce que c'était difficile ! Mais en même temps, c'est une aventure extraordinaire à vivre. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir été sélectionnée. Merci à ALP [société productrice de Koh Lanta, ndlr]. C'est juste une expérience de malade et, grâce à eux, j'ai réalisé un de mes rêves.