Jody éliminée de Koh Lanta : "Sortir sur un collier, c'est le jeu !" [INTERVIEW]

La stratégie de Lola et Angélique a porté ses fruits. Jody quitte l'aventure dans Koh Lanta Les 4 Terres.

Au bout de dix épisodes de Koh Lanta Les 4 Terres, Jody a dû quitter l'aventure suite à la mise en jeu d'un des deux colliers de Lola. Angélique a ainsi pu se sauver de l'élimination et forcer Jody au départ. L'ostréicultrice, qui venait de récupérer beaucoup de nourriture pour ses coéquipiers, a été surprise par ce coup du sort mais ne semble pas agacée pour autant. Elle nous a livré son sentiment au terme de son aventure lors d'un entretien.

Comment vous sentiez-vous au sein de la tribu réunifiée ?

Je me sentais bien, j'avais retrouvé des amis dans l'équipe rouge. Ça allait.

Dans l'épisode 10, Lola dit qu'elle a "zéro affinités" avec vous. Vous aviez ressenti une certaine distance avec les autres candidats ?

Je ne pensais pas spécialement à ça. Après, les affinités naissent ou pas. Avec Lola, on se parlait quotidiennement mais ça n'allait pas plus loin que ça. C'est comme par exemple Laurent avec qui je n'avais pas plus d'affinités que ça mais à qui je parlais aussi. On a forcément des liens qu'on a créés avant la réunification avec des personnes qui sont restées avec nous tout au long du jeu. J'ai créé énormément de lien avec Alexandra. Mais voilà, c'est comme dans la vie réelle. On ne peut pas être ami ou avoir des affinités avec tout le monde.

Au moment de votre élimination, vous pensez avant tout à Alexandra justement. Vous pensiez aller plus loin dans l'aventure en tant que binôme ?

Oui, on pensait aller plus loin toutes les deux. On s'était même projetées à la fameuse épreuve de dégustation, si elle avait lieu ou pas. Du coup on essayait de se motiver l'une et l'autre en se disant que ça serait bien qu'on soit ensemble en binôme. On avait déjà projeté d'aller un petit peu plus loin ensemble.

Sur le camp, on entend certains vous reprocher de ne pas être assez méritante. Quel est votre point de vue sur ces remarques ?

Je pense que j'étais quand même assez active sur le camp. Après, chacun a vécu l'aventure à sa manière. Chacun a sa vision différente des choses.

Dans l'épisode 10, vous partez avec Dorian et vous ramenez beaucoup de nourriture pour les autres. Vous pensiez vous être mise à l'abri d'un vote grâce à ce fait de jeu ?

Non, du tout. Je l'ai fait parce que je suis comme ça. Comme je ramenais du manioc, je pensais plus à nourrir tout le monde et à manger plutôt qu'à me sauver d'un conseil. Ce n'était pas du tout ma priorité. Je suis très contente d'avoir fait cette épreuve avec Dodo, on était un binôme de choc. Je ne regrette pas du tout d'y être allée. Au contraire, ça m'a permis de faire au moins une épreuve pour moi.

Vous vous sentiez en danger avant le conseil ?

On se sent toujours en danger parce qu'on était de moins en moins de personnes sur le camp. Après on ne sait jamais vraiment pour qui les votes vont être faits. Même s'il y a des stratégies, on ne sait jamais si elles sont bonnes ou mauvaises, si c'est la vérité ou si c'est pour voir où sont les alliances.

Surtout en présence de colliers d'immunité. Votre élimination vous a-t-elle surprise ?

Oui, j'ai été surprise qu'Angélique ait un collier. C'est Lola qui lui a donné, c'est compréhensible parce que c'est son binôme qu'elle voulait sauver. C'est le jeu de sortir sur un collier, c'est Koh Lanta !

Si vous aviez été à la place de Lola, vous auriez donné votre collier à Alexandra je suppose ?

Oui, j'aurais fait la même chose. Ou peut-être à Dorian s'il avait été en danger.

Denis Brogniart le fait remarquer dans l'épisode : les femmes montrent de quoi elles sont capables cette saison. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur ?

Oui, c'est bien. Ça prouve que nous aussi on a notre place un peu partout. On n'est pas que le statut de femmes qu'on a dans la vie quotidienne. Nous aussi on peut se surpasser.

Qu'est-ce qui, selon vous, a fait que les femmes ont particulièrement briller cette saison ?

Peut-être qu'on était plus fortes dans nos têtes. Peut-être que nous aussi on en veut. On a notre place partout et c'est bien que les femmes se montrent aussi plus fortes mentalement.

Personnellement, que retiendrez-vous de votre aventure ?

Ça a été une aventure extraordinaire. Je n'en retiens que des bons moments. C'était une aventure de dingue avec des gens que je n'aurais jamais rencontrés ailleurs, même dans mon quotidien. Se mettre dans des conditions de survie avec des gens qu'on ne connaît pas du tout, ça crée des liens et les renforce. C'est incroyable.

Vous êtes restée en contact avec certains des aventuriers ?

On est tous en contact. Après il y a certains aventuriers avec qui j'ai plus de contact.

La diffusion de l'aventure a-t-elle changé quelque chose à votre quotidien ?

Oui parce que, forcément, quand je sors dans la rue il y a des gens qui m'interpellent en me demandant si je suis bien Jody. (rires) Après, ça n'a pas changé mon quotidien dans le sens, où tous les matins, je me réveille pour aller travailler dans les huîtres. C'est mon métier avant tout.