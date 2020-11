Alix éliminée de Koh Lanta : "Mon objectif c'était les poteaux" [INTERVIEW]

Fort caractère sur le camp, impressionnante dans les épreuves, Alix s'est imposée comme une des grandes compétitrices de Koh Lanta les 4 terres. Eliminée en même temps que Laurent, l'ex-cheffe des Jaunes s'exprime sur sa saison.

Dans l'épisode 11 de Koh Lanta, cinq binômes étaient liés dans leur destin, qu'il soit heureux ou non. Lorsque Laurent a été éliminé par la majorité des aventuriers de la tribu réunifiée, Alix a donc dû dire adieu à ses rêves de finale dans Koh Lanta. La candidate se livre pour nous sur son brillant parcours dans l'aventure qui lui laisse cependant un goût d'inachevé. A tel point qu'Alix nous confie qu'elle aimerait pouvoir participer à nouveau à Koh Lanta si elle en avait l'occasion. Peut-être dans une prochaine saison "all-star", qui sait ?

Comment te sentais-tu dans la tribu réunifiée ?

Je me sentais bien parce que j'étais contente d'être arrivée à la réunification. Un but de plus atteint ! Je me disais que c'était les épreuves en individuel et que je n'avais plus d'équipe, donc j'étais encore plus en danger.

Ton statut de cheffe des ex-Jaunes a pu te jouer des tours dans l'esprit de tes nouveaux coéquipiers ?

Oui, parce que le fait que j'ai tenu un leadership pendant un petit moment mettait un peu ma tête à prix. Maintenant, est-ce que ça m'a desservie ? Je ne sais pas mais, en tout cas, les gens ont vu que j'avais un caractère fort et que j'étais aussi forte physiquement. J'étais donc une tête à abattre.

Notamment parce que tu as pu montrer ta force sur les poteaux. Ça a certainement joué aussi.

Oui, ils ne m'avaient pas trop vue depuis le début et là je me suis révélée. Peut-être qu'ils se sont dit que j'étais dangereuse. Je pense que j'ai effectivement été mise en danger à partir de là.

P arlons de l'épisode 11. Quelle a été ta réaction en apprenant que ton destin était lié à celui de Laurent ?

Sur le coup, j'étais contente parce que c'est vrai que j'aime bien Laurent. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu des alliances, avec qui je m'entendais bien auparavant. Ensuite, je me sens méga en danger parce que son nom est sorti à l'épisode précédent, tout comme le mien. Je le sens venir comme une patate, je me dis qu'il va falloir se battre fort parce que sinon on ne va pas y arriver.

"C'est bien de critiquer mais agir, c'est mieux !"

Suite à l'épreuve d'immunité, les langues se délient et tu es critiquée pour ton omniprésence sur le camp. Que penses-tu de ces remarques ?

Je pense que c'est bien de critiquer mais agir, c'est mieux ! (rires) Effectivement, les gens montrent vachement du doigt, disent "Alix elle fait tout !" Mais si t'avais envie de faire quelque chose, Galinette, il aurait fallu le faire avant ! C'est pas après 32 jours de survie qu'il faut se réveiller. Dans cette saison, il n'y a pas de foudres de la survie. Les critiques, c'est bien. Les critiques constructives, c'est mieux.

On dit notamment que tu ne laisses pas les gens s'exprimer sur le camp car tu fais tout. Ces reproches sont durs d'après toi ?

Oui, c'est dur mais je le fais parce que ça me fait plaisir et parce que c'est essentiel à la vie de camp. Maintenant, il y en avait plein qui mettaient vraiment la main à la pâte. Et c'est pas parce que deux ou trois personnes sur dix se plaignent que tout le monde est mécontent. Il aurait fallu venir me voir pour le dire.

"C'était plus facile de votre Laurent dans le but de m'évincer"

Laurent dit après votre élimination que les votes à son encontre étaient plutôt des votes contre toi qui ne s'assumaient pas. Ces votes ont été hypocrites d'après toi ?

Je pense que c'était plus facile pour les gens de se mettre d'accord sur le vote contre Laurent que sur le mien. Au conseil précédent, ils n'avaient d'ailleurs pas forcément réussi à se mettre d'accord puisque Jody est clairement partie à ma place. Je pense que c'était plus facile de voter contre Laurent à ce conseil dans le but de m'évincer.

Brice a été pointé du doigt au début de l'épisode 11 pour avoir changé d'avis. Tu le lui as reproché d'ailleurs.

C'est pas que je lui en veux mais à force de mettre le mic-mac dans ses stratégies, à force de jouer sur tous les tableaux, on ne sait plus ! On se demande quel stratège il est, est-ce qu'il en est vraiment un, est-ce qu'il joue un jeu... Parce que ses stratégies sont très confuses.

En interview à la fin de l'épisode, tu dis que tu t'attendais à partir. Pourquoi ?

Je me sentais en danger depuis un petit moment. J'ai senti qu'il y avait des tensions dès le conseil précédent. Quand Laurent vient me réveiller pour me dire que mon nom est cité, je prends conscience des choses et je sens que je ne vais pas tarder à sauter si je ne sauve pas ma peau.

C'est une déception que l'aventure s'arrête ici ? Tu te voyais aller plus loin ?

Bien évidemment, mon objectif c'était les poteaux, l'épreuve mythique de Koh Lanta. Mais avec les binômes, les destins sont liés. C'est comme ça, c'est le jeu. Je l'accepte. Après, je suis sortie sans que mon nom soit sur un bout de parchemin, donc c'est vrai que c'est compliqué à accepter. Mais il ne faut pas oublier que c'est un jeu. Si j'ai la chance de pouvoir retourner à cette aventure incroyable qu'est Koh Lanta, peut-être que je ferais les choses différemment. En tout cas, j'ai vécu pleinement mon aventure et je suis très très fière de moi.

En parlant de faire les choses différemment, tu as identifié une éventuelle faiblesse dans ton jeu à corriger s'il y a une prochaine fois ?

En vérité, j'ai vraiment fait mon jeu comme bon me semblait donc oui peut-être qu'il y a des choses que j'aurais peut-être dû faire différemment. Maintenant quand on est dans son petit confort, tu te dis "oui, peut-être que j'aurais dû mettre de l'eau dans mon vin !" Mais en vérité, sur le camp t'es à fleur de peau, tu ne manges pas, tu ne dors pas, t'es à 32 jours, qu'est-ce que t'as envie de faire ? Bah moi, ma personnalité c'est de péter les plombs dès que je peux parce que j'en ai ras le bol. Je réagis au quart de tour, c'est comme ça. J'aurais beau dire "oui, faut que je fasse comme ci, comme ça" mais sur l'instant T, tu ne sais pas comment tu vas réagir quand t'es pas dans les conditions réelles du jeu.

"Je peux compter sur Hadja. C'est une femme incroyable"

En début de saison, on a senti une certaine tension entre Hadja et toi. Elle m'a raconté en interview que depuis vous étiez devenues très proches. Tu confirmes ?

Oui, de loin. Hadja, c'est une femme incroyable sur qui je peux compter aujourd'hui. J'aime beaucoup l'aventure Koh Lanta pour ça parce que ça te permet de rencontrer des gens avec qui tu te bats mais au final ça crée des amitiés d'une vie. C'est formidable.

Les femmes ont particulièrement brillé cette saison. Qu'est-ce qui selon toi a fait qu'elles ont pu se mettre en valeur à ce point ?

Sur cette saison, les femmes vont au bout des choses et ne se laissent pas faire et c'est vraiment incroyable. Il y a des portes qui s'ouvrent à elles et elles vont à fond sur la route de leur objectif et je trouve ça formidable. C'est assez bien de mettre les femmes en avant. Aujourd'hui, les diktats de la société font que notre position est toujours remise en question et ça fait du bien de temps en temps de se dire qu'il y a des femmes fortes et qu'on est là, la tête haute. Ça fait du bien.

Au bout du compte, que retiendras-tu de ton aventure dans Koh Lanta ?

C'est une aventure vraiment incroyable. Je pensais que c'était dur mais pas à ce point. J'aurais beau mettre tous les mots, toutes les émotions sur cette aventure, il faut la vivre pour comprendre.

La diffusion de la saison a changé quelque chose à ton quotidien ?

C'est sûr que ma voix porte un peu plus maintenant à travers les réseaux sociaux par exemple. J'essaie de me battre pour des associations. Quand j'avais 1 follower, ma voix portait moins que maintenant que j'en ai presque 50 000 ! C'est vrai que j'utilise cette pseudo-notoriété pour essayer de faire avancer les choses. Je me dis que mon discours motivera peut-être une personne, puis deux, puis trois et à la fin t'es une armée et ça fait vraiment bouger les choses.