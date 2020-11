François Busnel : qui est le journaliste qui a décroché l'interview de Barack Obama ?

BIOGRAPHIE DE FRANCOIS BUSNEL - Journaliste et critique littéraire, François Busnel est principalement connu pour présenter La Grande Librairie sur France 5.

C'est un événement qui est proposé ce soir sur France 2. La chaîne diffuse en exclusivité une interview de Barack Obama ce mardi 17 novembre 2020 à partir de 20h35. Et alors qu'on aurait pu s'attendre que la présentatrice du Journal télévisé de la Deux, Anne-Sophie Lapix, mène cet entretien avec l'ancien président américain, c'est à François Busnel que revient cette tâche. Ce choix se justifie en raison de la profession actuelle de l'ancien locataire de la Maison Blanche : "écrivain avant d'être président", justifie au Parisien Sophie de Closets, la directrice de Fayard. C'est pourquoi le journaliste littéraire de France Télévision se prête à l'exercice. En effet, Barack Obama intervient à l'occasion de la publication du premier tome de ses Mémoires.

François Busnel est non seulement un journaliste spécialisé dans la littérature, présentant depuis 2008 La Grande Librairie sur France 5, mais également un spécialiste des Etats-Unis. Il a en effet dirigé depuis 2017 la revue America, qui décortique les Etats-Unis sous Donald Trump. Cette revue s'achèvera en 2021, à la fin du mandat de l'actuel président des Etats-Unis. Avant d'animer de manière hebdomadaire La Grande Librairie, François Busnel s'est fait connaître du public comme rédacteur en chef de la rubrique "Libres" de L'Express (2006-2008), mais aussi comme producteur du Grand Entretien sur France Inter (2010 à 2013). De 2008 à 2015, il écrit également des éditos dans les colonnes de L'Express. Côté vie privée, le journaliste littéraire est le compagnon de la romancière Delphine de Vigan.

François Busnel est un journaliste, critique, producteur et animateur de radio et de télévision. Il est spécialisé dans la littérature. Passé par L'Express comme rédacteur en chef et éditorialiste mais aussi le Grand Entretien sur France Inter, c'est surtout comme présentateur sur France 5 qu'il est connu : depuis 2008, il anime l'émission littéraire La Grande Librairie chaque semaine. Fin connaisseur des Etats-Unis, il fonde avec Eric Fottorino (Le Un) en 2017 la revue America, qui a pour but de peindre le portrait des Etats-Unis sous la présidence de Donald Trump. La parution prendra fin en 2021, à la fin du mandat du président américain. Il décroche en 2020 l'interview exclusive de Barack Obama, ex-président des Etats-Unis, à l'occasion de la publication du premier tome de ses Mémoires.

François Busnel est né le 8 mai 1969 à Argenteuil, dans le département du Val-d'Oise (Ile-de-France). On ne connaît pas bien son enfance, si ce n'est que son père était expert-comptable, et sa mère restée au foyer. On ne connaît que très peu d'information sur le reste de sa famille.

Dans sa jeunesse, François Busnel a suivi un DEA en histoire et en philosophie, mais dès sa jeunesse, a commencé à se distinguer comme journaliste, proposant des piges dans plusieurs rédactions. De 1990 à 1995, il débute à RFI en réalisant des reportages au Moyen-Orient et en Afrique.

François Busnel se fait discret sur sa vie privée. On sait toutefois qu'il est en couple depuis plusieurs années avec la romancière Delphine de Vigan (No et moi). Cette relation aura d'ailleurs suscité une controverse, puisque le journaliste l'a invitée dans La Grande Librairie en 2011 sans indiquer qu'elle était sa compagne. L'interview, très élogieuse, a attiré l'attention de Libération, Arrêt sur images et Charlie Hebdo, le présentateur étant accusé de conflit d'intérêts. Il se défendra toutefois de cette accusation. Dans les colonnes de Télé Star en 2018, il indique n'avoir invitée sa compagne dans son émission "qu'en 2011, et je ne la connaissais que depuis quelques semaines. Aujourd'hui, je ne le referais pas."

François Busnel ne révèle pas sa vie privée au grand jour. Dans les colonnes de Télé Star le 8 février 2018, il mentionne au détour d'une question être le père d'une fille, âgée aujourd'hui d'une vingtaine d'année, sans en dire davantage : "Dézinguer un auteur ne m'intéresse pas. Certains plateaux sont devenus des rings de boxe. Cela ne me convient pas. La star, ce n'est pas moi. J'ai une fille de 18 ans. Ses copains, biberonnés au sarcasme, ne vont pas toujours bien... Je veux qu'on s'écoute, qu'on s'émerveille. Cela rend plus heureux."

Depuis 2008, François Busnel anime La Grande Librairie, émission littéraire diffusée de manière hebdomadaire sur France 5. Mais durant le deuxième confinement, il anime La P'titre librairie, un programme court dans lequel il propose de (re)découvrir de des oeuvres de la littérature. L'émission est diffusée chaque jour sur France 5. Les épisodes sont disponible en replay sur le site de France.TV.

Après l'élection de Donald Trump à la fin de l'année 2016, François Busnel et Eric Fottorino décide de fonder la revue trimestrielle America. Celle-ci propose de dresser le portrait de l'Amérique du nouveau président américain, par des auteurs américains. Le premier numéro est mis à la vente en 2017. La revue prendra fin en 2021, à la fin du mandat du locataire de la Maison Blanche. Pourtant, America connaissait un certain succès, puisque chaque numéro était vendu entre 30 000 à 40 000 exemplaires.