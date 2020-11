Angélique éliminée de Koh Lanta : "J'ai baissé ma garde" [INTERVIEW]

Alors que l'alliance des ex-Jaunes a volé en éclats dans l'épisode 13 de Koh Lanta, c'est Angélique qui a été éliminée sans que son amie Lola puisse faire quoi que ce soit. Angélique revient pour nous sur son aventure.

Retournement de situation dans Koh Lanta les 4 terres ! Alors que Lola pensait avoir scellé une alliance solide, elle n'a pas vu venir une contre-stratégie de la part de Brice et Dorian qui ont décidé d'éliminer Angélique. Binôme de Lola depuis le début de l'aventure dans l'équipe violette, Angélique a su faire face aux critiques et aux velléités de l'éliminer de l'aventure jusqu'ici. Après deux victoires individuelles, elle s'arrête certes aux portes de la finale de ce Koh Lanta 2020 mais avec fierté, comme elle nous l'explique dans cette interview.

Vos débuts avec l'équipe violette ont été difficiles. Au final, votre tribu semble s'être soudée dans l'adversité.

Je suis tout à fait d'accord avec ça. On a tellement galéré, tellement perdu, tellement pas mangé et pas eu de confort que ça nous a vraiment soudés. Au final, on le voit par la suite où je suis très soudée avec Lola et Fabrice. Je pense que ces galères nous ont beaucoup soudés par rapport à d'autres équipes.

Avec Lola, vous avez avancé en binôme tout au long de la saison. Le rapprochement s'est fait naturellement ?

On s'est rapprochées naturellement parce qu'on a à peu près le même âge, on avait les mêmes centres d'intérêt... Même si ça a été dur avec l'équipe des Violets puis avec les Jaunes, on a tout le temps été ensemble. On ne s'est pas forcément dit qu'on était alliées ou autre mais on était proches. Il n'y avait pas besoin de parler, on avait confiance l'une en l'autre. Ça suffisait.

"Lola est mon petit ange gardien dans l'aventure"

Elle a notamment eu des gestes très forts à votre égard notamment en vous sauvant avec son collier d'immunité. A ce moment-là, quelle est votre réaction ?

On le voit, je suis extrêmement contente parce que je me dis qu'elle est en train de sauver mon aventure parce que je savais pertinemment que, le soir, mon nom allait sortir et que je serai éliminée. J'étais trop heureuse, je n'avais pas de mots parce que j'étais touchée. Je me disais "Wow, j'ai vraiment de la chance de rencontrer quelqu'un comme ça". Au-delà de faire Koh Lanta, j'avais mon petit ange gardien dans cette aventure. J'ai eu de la chance d'avoir trouvé une personne comme ça parce que je sais que peu de gens l'aurait fait.

Vous pensez que montrer votre lien assez tôt à vos coéquipiers et concurrents a été une erreur stratégique ?

Figurez-vous qu'on essayait de le cacher ! Sur le camp, on n'était pas forcément tout le temps ensemble mais les gens le sentaient malgré tout. On se faisait griller sur des petits trucs. Comme le fait qu'elle m'ait choisie au confort... Il y a des choses pour lesquelles on n'aurait pas du tout dû se choisir mais on n'y arrivait pas parce qu'on avait vraiment envie de partager des moments ensemble. On a tellement pas eu de confort au début que c'était évident qu'on allait les partager. On s'était pas dit qu'on était alliées mais on s'était dit que si on gagnait un confort, on le partagerait.

Vous avez notamment été critiquée par Laurent pour votre inactivité sur le camp. Qu'est-ce que vous pensez de ces remarques après coup ?

Ça ne m'a pas surprise de Laurent. Clairement, on n'avait aucune affinité lui et moi. Je pense que c'est l'une des personnes avec qui j'avais le moins d'affinité dans l'aventure et vice versa. Du coup, quand j'ai vu ça, ça a confirmé ce que je pensais parce que je savais très bien qu'il parlait de moi et que je l'agaçais. Mais quand je sais que j'agace les gens, ça me fait rigoler et j'en rajoute ! (rires) Plus il me disait d'aller en chercher [du bois, ndlr], moins j'allais le faire.

Vous avez aussi eu l'occasion de montrer votre valeur avec des victoires en épreuves. C'est une fierté ?

Évidemment. Quand on gagne une épreuve à Koh Lanta, c'est plaisant ! J'étais tellement fière de moi. Même si la dernière, on ne va pas se mentir, j'ai eu beaucoup de chance, je l'ai quand même gagnée au final. Donc j'ai quand même une épreuve de confort et une épreuve d'immunité dans mon palmarès et c'est vraiment plaisant.

Quand vous choisissez Lola pour partager votre récompense, est-ce que vous pensez que vous avez peut-être fait une erreur en voyant la réaction d'Alexandra ?

Je ne me suis pas dit que j'avais fait une erreur parce que je choisissais Lola pour tout ce qu'elle avait fait pour moi. Mais je suis peinée parce que j'aurais aimé pouvoir choisir Alexandra aussi. Je suis tiraillée parce que je sais qu'Alexandra a besoin d'avoir des nouvelles de ses filles et j'étais quand même proche d'elle. Mais avec tout ce qui s'était passé avec Lola, c'était pour moi une évidence de la choisir. Même si stratégiquement c'était peut-être une erreur, c'était ce que je pouvais faire de mieux.

Au moment où arrive le conseil de l'épisode 13, vous vous sentiez en sécurité ?

Je ne sais pas, j'étais pas confiante mais j'étais dans mon monde. J'étais plus trop stratège à ce moment-là du jeu, j'avais baissé ma garde. J'étais vraiment apaisée, je ne saurais pas expliquer pourquoi. Mais on n'est jamais confiant à 100% dans Koh Lanta. On est toujours en train de cogiter... J'ai eu cette idée qu'ils pouvaient éventuellement faire ça mais j'avais pas envie de faire des stratégies, je ne saurais pas l'expliquer.

"Alexandra m'avait dit de faire attention"

Au moment de votre élimination, vous n'en voulez pas à Dorian mais à vous-même de ne pas avoir vu le coup fourré. Pourquoi cela ?

Je m'en veux à moi-même parce que c'était évident. On aurait peut-être dû en parler avec les filles et on aurait peut-être pu contrer ça parce que Lola avait quand même un collier. Même Alexandra m'en avait parlé, elle m'a dit "Fais attention, j'ai un peu peur pour toi". Mais j'avais baissé la garde, j'étais trop fière d'en être arrivée là. C'est inexplicable, j'étais vraiment contente d'avoir passé cette journée qui a été la dernière pour moi. C'était une journée tranquille, loin des stratégies, où on profite du moment présent. C'est aussi ça Koh Lanta parce que quand on est en train de faire des stratégies, on ne vit pas, on subit notre aventure. Là, je peux dire que ce jour là j'ai vécu apaisée malgré l'élimination.

Vous plaisantez en disant à Dorian qu'il n'est pas stratège. L'avez-vous été vous-même ?

A un moment donné, oui. En même temps, ils votaient tout le temps contre moi donc il fallait bien que je m'en sorte ! (rires) J'ai été stratège malgré moi parce que je ne le suis pas du tout mais quand ton nom sort tout le temps, tu as tendance à adopter des stratégies parce que sinon c'est comme si tu abandonnais. "Bon bah allez-y, votez contre moi et je suis éliminée." Mais non, ça ne marche pas comme ça ! J'ai été stratège à un moment donné dans l'aventure parce que je sentais que mon nom sortait un peu trop souvent.

A ce stade, vous vous voyiez aller jusqu'en finale ?

Je ne me voyais pas forcément aller sur les poteaux mais au moins à l'orientation. C'était mon but ultime. Les poteaux aussi parce que ça fait partie de Koh Lanta mais c'est juste que je suis nulle en équilibre donc je savais que je n'allais pas briller. Mais on dit tout le temps que j'ai de la chance, du coup j'aurais bien voulu la tester sur une épreuve comme l'orientation.

Avec le recul, quel regard portez-vous sur votre aventure Koh Lanta ?

J'ai un regard tout autre que quand j'étais spectatrice devant ma télé ! J'ai bien remarqué que c'était très très dur. Ça nous met dans des états, je ne savais même pas que c'était possible de me mettre dans des états pareils. On passe par des pleurs, des rires... C'est vraiment éprouvant, mentalement et physiquement.

Pensez-vous que l'aventure vous a changée ?

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Je ne sais pas, honnêtement. Mais elle m'a montré que j'étais plus forte mentalement que ce que je pensais. Je ne sais pas du tout si ça m'a changée mais je suis quand même fière de me dire que je l'ai fait. Déjà, je pourrai dire que j'ai fait Koh Lanta !