Brice 2e de Koh Lanta : "c'est une victoire personnelle" [INTERVIEW]

Déçu en finale malgré sa victoire sur les poteaux, Brice a échoué face à l'ultime conseil de Koh Lanta les 4 terres. Il revient pour nous sur sa fin d'aventure.

Arrivé dans Koh Lanta pour montrer son potentiel sportif et gagner des épreuves, Brice s'est illustré tout au long de l'aventure Koh Lanta les 4 terres. Il a non seulement remporté la toute première épreuve, finissant dans un sprint endiablé au côté de celui qui deviendra son ami Dorian, mais il est aussi le vainqueur de la mythique épreuve des poteaux. Régulièrement mis en difficulté face à des ex-Jaunes souhaitant l'éliminer, Brice est toujours sorti la tête haute de ces combats : que ce soit en remportant l'immunité ou en élaborant des contre-stratégies. En finale, il choisit d'emmener Alexandra face au jury final, un choix stratégique qui ne lui a malheureusement pas souri puisqu'il finit à la deuxième place du podium avec 5 voix contre 7. Animateur de radio venu de Creuse, Brice nous raconte comment il a vécu son aventure Koh Lanta.

Représenter votre région a-t-il été une pression supplémentaire pour vous ?

Au contraire, ça a été une force plus qu'une pression. Comme on le voit à l'épreuve d'orientation, quand je gagne une place sur les poteaux, je pense à ma famille et à ma région. C'est grâce à vous que j'en suis là, vous m'avez porté jusqu'au bout, je voulais vous rendre fiers et je vous promets que je vais tout casser sur les poteaux. Je les ai emmenés le plus loin possible, je suis hyper fier de les avoir représentés.

Avec le recul, qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous dans l'aventure ?

Ça a vraiment été pas facile à plusieurs moments de l'aventure mais c'est ça aussi Koh Lanta, on peut vivre les meilleurs moments et les pires le lendemain. Notamment chez les Oranges où on était assez forts, on gagnait pas mal et puis on perd François qui était un de mes coups de cœur de cette aventure. C'était difficile mais j'ai essayé de me battre avec mes armes, de m'en sortir comme je pouvais. Quand le combat est dur, c'est encore plus beau de s'en sortir. Je suis d'autant plus fier de moi. S'il y avait quelque chose à changer, je ferais tout pareil. Quoi de mieux que d'arriver aux poteaux et de les gagner ? Evidemment, la victoire finale aurait été la cerise sur le gâteau mais c'est comme ça. C'est la règle du jeu. J'ai, je pense, choisi la meilleure personne pour gagner. Ça l'a pas fait mais c'était un choix assumé et c'est le principal.

Que représente cette victoire sur les poteaux pour vous ?

C'est une revanche. J'ai été seul contre tous pendant de nombreux épisodes, ils ont souvent tous voulu m'éliminer. J'ai toujours réussi à m'en sortir que ça soit avec des totems ou avec des stratégies. J'en suis hyper fier. Cette victoire montre qu'ils avaient raison de se méfier de moi parce qu'au final j'étais bon. Je suis arrivé le dernier. Il n'en restera qu'un sur les poteaux, eh bien c'était moi. C'est la plus belle des victoires. Le rêve des 24 aventuriers c'est de gagner les poteaux et ce rêve s'est réalisé pour moi. Je me rappellerai à tout jamais de cette journée. C'était magique.

Expliquez-nous votre décision de repêcher Alexandra. Quel était votre calcul à ce moment-là ?

Je n'avais pas du tout réfléchi avant à qui j'allais choisir. Encore une fois, j'étais seul contre les deux autres. Je savais qu'Alexandra était très proche de Loïc, ils ont été tous les deux dans la même équipe chez les Verts puis chez les Jaunes. Ils ont lié une amitié très forte, ils ont même été en binôme ensemble. Je savais que ça allait être très compliqué pour moi si je ne gagnais pas les poteaux. Du coup j'ai improvisé au dernier moment parce que je ne voulais pas me mettre de pression. J'ai fait les calculs et statistiquement, pour moi, j'avais plus de chances de gagner contre Alexandra. C'était un choix de compétiteur. Stratégique, certes, mais assumé. Du début à la fin, je n'ai pas essayé de mentir. J'ai assumé mes choix de bout en bout. Malheureusement, ça l'a pas fait mais je pense que j'avais encore moins de chances face à Loïc. J'ai fait le choix de la personne qui a envie de gagner. Mais j'ai déjà gagné les poteaux, je ne peux qu'en être fier.

"Choisir la personne à qui on offre le titre, ça fait mal au cœur"

C'est une défaite difficile à accepter quand on a soi-même gagné les poteaux ?

Bien sûr. On ne va pas se le cacher, quand on choisi soi-même la personne à qui on offre le titre et les 100 000€, c'est sûr que ça fait mal au cœur. Alexandra a tenu moins que moi sur les poteaux. Si on juge au mérite, sur la dernière épreuve, peut-être que je méritais plus. Mais elle a été meilleure sur le reste de l'aventure. Elle a réussi à se faire plus d'amis, à être moins stratégique que moi. Elle a peut être fait de meilleurs choix à d'autres moments et c'est sûrement pour ça qu'elle a gagné. Alexandra mérite amplement son titre.

Pendant la finale, vous dites que vous avez joué en ne souhaitant "blesser personne". C'était important pour vous ?

C'était très important. J'avais juré à ma compagne, mes proches et mes amis de ne pas me transformer. Je l'ai toujours dit, je préférais partir de Koh Lanta la tête haute en n'ayant trahi personne qu'aller jusqu'au bout en ayant planté des couteaux dans le dos de tout le monde. J'ai voulu être droit du début jusqu'à la fin. Je pense qu'on n'a rien à me reprocher. J'ai jamais eu un mot blessant même face aux gens que j'appréciais moins. Je n'ai jamais voulu faire de mal à une personne. J'ai toujours assumé mes choix et mes actes, que ce soit en éliminant des gens parce que j'avais moins d'affinités avec eux ou que ce soit en protégeant mes alliés. On le voit encore en finale, j'ai un choix pas facile à faire et j'assume complètement son côté stratégique. J'ai été moi-même. La plupart des gens l'ont compris, je suis content qu'on ait vu mon honnêteté. Ça renvoie une bonne image des jeunes qu'on pense parfois un peu fourbes à aller dans Koh Lanta pour faire les beaux et pas faire grand chose. Au final, j'ai gagné pas mal de victoires et je suis resté moi-même. C'est une très belle victoire personnelle.

Que retiendrez-vous de votre aventure ?

Je retiens de très belles amitiés. Il y en a eu d'autres mais je pense notamment à Dorian que je considère comme un frère. Depuis le début, avec cette épreuve de la corde, on a commencé très fort ensemble et on a lié une amitié comme jamais. On l'a vu sur les réseaux sociaux, la "bromance" de Dorian et Brice, c'était assez drôle. Je pense aussi avoir grandi et mûri dans cette aventure. J'ai pris confiance en moi. Peu importe ce qu'on dit, c'est difficile d'avoir confiance en soi quand on est jeune. En plus, je travaille dans un milieu médiatique et ça a toujours été compliqué. C'est pas facile de se faire sa place surtout quand on vient de la Creuse et qu'on m'a toujours dit de trouver une voie un peu plus simple que la radio. On m'a dit qu'au lieu de faire Koh Lanta, je devrais avoir des choix de vie un peu plus normaux. Je pense que c'est important que chacun ait ses rêves et que chacun travaille à les accomplir. C'est comme ça que je vis.

"Je gagne la première et la dernière épreuve. La boucle est bouclée"

Quel est votre plus beau souvenir dans l'émission ?

C'est ma victoire sur les poteaux. Qui ne rêve pas d'aller sur les poteaux et qui ne rêve pas de les gagner ? Denis me l'a dit il y a quelques jours : je fais partie du cercle très fermé des gagnants des poteaux. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. En plus de ça, je gagne la première épreuve et la dernière de cette saison, donc la boucle est bouclée. Je commence avec mon ami Dorian, je finis presque avec mon ami Dorian aussi. Malheureusement il a buté sur la dernière marche, ça m'a fait énormément de peine mais c'est comme ça, c'est le jeu. Je me suis retrouvé face à deux très beaux finalistes. Mais tout ça, c'est que des bons souvenirs.

Vous referiez quelque chose différemment maintenant que vous avez du recul sur l'aventure ?

Pas du tout. A des moments, j'ai peut être un peu trop voulu protéger mes alliés, en me mettant trop en avant stratégiquement, ce qui a pu m'attirer certaines foudres. Donc peut-être, à la limite, que je changerais un petit peu ça pour me mettre moins en danger pour certaines personnes parce qu'au final je ne sais pas si ça en valait vraiment la peine. Mais quoi qu'il arrive, je suis resté droit dans mes bottes. C'est peut-être aussi par rapport à ça que je suis allé aussi loin : je n'étais pas une mauvaise personne. Donc, à quelques petits détails près, je referais la même aventure.

Vous participeriez à nouveau à Koh Lanta si on vous le proposait ?

Je ne sais pas du tout. Koh Lanta, c'est une aventure extrêmement difficile. C'est une page que je tourne, j'ai de très belles pages à ouvrir derrière, que ce soit dans la radio, la télé, le cinéma, dans ma nouvelle vie de papa. J'ai encore plein de choses à faire professionnellement ou personnellement. Mais il y a toujours le côté compétiteur qui me dit "pourquoi pas y retourner ?" parce qu'il me manque encore le Graal suprême. Mais j'ai gagné des totems, j'ai gagné des conforts, j'ai gagné les poteaux... J'avais une niaque que je n'aurais peut être pas sur une nouvelle saison. Il faudrait voir à quel moment on me le propose, si on me le propose un jour évidemment. Il faudra voir si j'ai vraiment envie de le faire. Si je le refais, il faudra que ce soit uniquement pour les bonnes raisons, pas pour reprendre la lumière et passer sur TF1, ça m'importe très peu.