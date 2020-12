Alexandra gagnante de Koh Lanta : "Je ne pensais pas gagner" [INTERVIEW]

Grande gagnante de Koh Lanta les 4 terres, Alexandra revient pour nous sur une saison surprenante où elle s'est révélée être une aventurière impressionnante. Interview.

Tout au long de cette saison Koh Lanta les 4 terres, les téléspectateurs ont pu vivre épisode après épisode la transformation d'Alexandra. Arrivée malade dans l'aventure, elle est d'abord sujette aux railleries de son propre camp puis, encouragée par Bertrand-Kamal, elle se métamorphose en véritable atout sur les épreuves. Intégrée à l'équipe des Jaunes, elle arrive sans mal à la réunification où elle bénéficie d'une alliance majoritaire puis rejoint un pacte créé par Lola et Angélique. Toujours dans les bons coups, déterminante dans les épreuves de logique, impressionnante au tir à l'arc, Alexandra doute cependant d'elle-même et peut compter sur Loïc pour l'aider à canaliser son stress. C'est avec détermination qu'elle trouve le dernier poignard lors de l'épreuve d'orientation après 5 heures de recherches démoralisantes. Arrivée troisième à l'épreuve des poteaux, elle est ensuite repêchée par Brice qui la pense un peu moins populaire que Loïc. Le jury final la déclare cependant grande gagnante de la saison avec 7 votes contre 5. Dans cette interview, Alexandra revient avec nous sur son parcours dans Koh Lanta et notamment sur Bertrand-Kamal, un aventurier qui l'a profondément touchée. Elle appelle d'ailleurs à faire des dons au fonds Pour Bertrand-Kamal destiné à la fondation ARC pour la recherche sur le cancer du pancréas, maladie qui a emporté l'aventurier au mois de septembre.

Le début d'aventure a été très compliqué pour vous dans Koh Lanta. Où avez-vous trouvé les ressources pour continuer ?

Le début a été très dur. J'étais malade, il faisait très froid, il pleuvait, on avait faim... Mais Bertrand-Kamal m'a donné sa confiance sur les premières épreuves. Il a été là, il m'a réconfortée avec son sourire et sa tendresse. Je dois dire que ça m'a donné de l'énergie pour avancer, surtout que je voyais qu'on arrivait à s'unir sur les épreuves et à réussir.

C'est à ce moment-là que vous avez un déclic sur votre potentiel dans Koh Lanta ?

Avant l'épreuve, je ne savais pas ce que j'allais donner mais vu que je savais que si on allait au conseil, je serais éliminée, j'ai pris mes responsabilités. Je me suis transcendée parce que je savais que j'étais sur la sellette. Bertrand-Kamal m'a fait confiance pour ça puis pour le radeau. Ça a été un déclic de voir que je pouvais aider mon équipe et que je n'étais pas seulement le maillon faible même si j'en avais l'apparence malgré mon état et mon comportement. Ça m'a donné encore plus la niaque pour continuer à avancer.

Bertrand-Kamal a été très important pour tout le monde dans l'aventure mais particulièrement pour vous. Je me trompe ?

Au début, quand c'était très dur, c'est lui qui m'a fait confiance et m'a rassurée. C'est à son image, il est bienveillant, il pense aux autres avant lui, il est le symbole de l'amour, de la tendresse, de la joie et de la générosité. Il m'a bouleversée, tout comme les autres aventuriers.

Loïc, lui aussi, vous a beaucoup apporté pour gérer votre stress avant et après les épreuves.

J'ai tout de suite vu que c'était un garçon en qui on peut avoir totalement confiance. Il est d'une gentillesse et d'une honnêteté sans faille. Ça m'a énormément rassurée de rencontrer une personnalité comme ça, sur qui on peut s'appuyer sans qu'il cache quoi que ce soit. Il est vraiment nature. Il est vite devenu un grand allié pour moi puis mon binôme masculin tout au long de l'aventure. A chaque fois, je lui demandais de m'aider à positiver, il me disait "déstresse, Alex". Son énergie positive m'a aidée.

Représenter votre région a-t-il été une pression supplémentaire pour vous ?

C'est sûr que quand on représente sa région, ça représente clairement une pression supplémentaire. On a envie qu'ils soient fiers de nous, de faire honneur à notre région. C'est clair que ça rajoute un enjeu supplémentaire.

Lors de l'épreuve des poteaux, vous tombez la première, vous vous attendiez à être repêchée par le vainqueur ?

Sincèrement, comme tout au long de l'aventure, je n'ai pas trop calculé. J'étais plutôt dans la stratégie de l'affect, j'avançais au jour le jour selon mes affinités. C'est peut être un manque de confiance en moi mais je ne pensais pas gagner les poteaux ni face à Loïc, ni face à Brice. Donc je n'avais fait aucun plan. J'étais tellement fière de faire les poteaux, pour moi c'était déjà suffisant.

Avant le vote final, vous dites à Brice qu'il a toutes ses chances face à vous. Pourquoi ?

Je pensais sincèrement à ce moment-là que Brice gagnerait face à moi parce que même si j'ai essayé de rester honnête dans l'aventure, j'ai quand même voté à chaque fois pour des personnes qui sont sorties. Je ne me suis pas cachée, j'étais quand même dans les votes à chaque fois. C'était ce que je voulais faire mais il y avait tout de même une probabilité pour que les gens contre qui j'avais voté m'en veuillent. Particulièrement Laurent et Alix, ça a été dur. Alix, ça m'a vraiment fait mal de la faire partir avec mon double vote. C'était un poids pour moi. Avec Laurent, on avait un manque de communication. Il y a eu deux trois trucs où on ne s'est pas compris. J'ai été agréablement surprise par leur vote, ça m'a beaucoup touchée.

J'ai eu l'occasion de parler avec Laurent qui me disait justement regretter de ne pas vous avoir dit tout le bien qu'il pensait de vous. Vous avez eu l'occasion de discuter tous les deux ?

Laurent est quelqu'un de réservé, comme moi. Il y a eu deux, trois moments où je n'ai pas compris son comportement. Pour ma part, j'étais très proche d'Angélique et je sentais bien qu'il avait du mal avec elle. Il y a peut être eu des trucs qui m'ont fait que je me suis méfiée de lui. J'avais un manque de confiance en lui qui venait probablement de notre manque de communication. Les torts sont partagés.

Vous remportez finalement Koh Lanta avec 7 voix contre 5. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là ?

Déjà, c'était très éprouvant par rapport à Bertrand-Kamal. On lui avait rendu hommage juste avant et il a aussi voté pour moi... Le vote du jury final m'a extrêmement touchée. J'étais aussi désolée que Brice ait perdu. C'était beaucoup d'émotions.

Que comptez-vous faire des 100 000€ remportés dans Koh Lanta ?

Ils seront en grande partie pour mes filles, pour leur avenir, pour les aider à réaliser leurs projets. Je donnerai une partie pour le fond à la recherche sur le cancer du pancréas pour Bertrand-Kamal [ndlr, vous pouvez adresser vos dons au fond Pour Bertrand-Kamal ici]. Et puis certainement un petit voyage pour mon papa qui m'a aidée à garder les filles quand j'étais à l'autre bout du monde.

Que retiendrez-vous de votre aventure dans Koh Lanta ?

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Quand je suis arrivée dans Koh Lanta, je pensais que j'en ressortirai les stratégies, la mauvaise ambiance, les querelles, etc... Et ce qui m'a touchée, moi qui suis sensible et timide, c'est de voir toute cette générosité, ce partage, tout ce qu'on a vécu ensemble, tous ces liens humains qu'on a tissés. Ça m'a énormément touchée. Je pense que ça a changé ma vision des choses au quotidien. Quand je suis rentrée, j'ai voulu faire plein de repas entre amis, en famille, m'ouvrir plus aux autres. Ça m'a bouleversée de voir ça alors que je pensais plutôt voir un mauvais côté de ce point de vue. Je retiendrai aussi Bertrand-Kamal et tout ce qu'il symbolise, l'amour, le partage... C'est une émission qui a changé ma vie.