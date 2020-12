Loïc 3e à Koh Lanta : "Je comprends le choix de Brice" [INTERVIEW]

Finaliste arrivé deuxième sur les poteaux de Koh Lanta les 4 terres, Loïc n'a pas été choisi par Brice pour faire face au vote du jury final. Il revient pour nous sur son aventure sur TF1.

Venu du massif de la Chartreuse, Loïc a beau être le benjamin de Koh Lanta les 4 terres, il a impressionné par sa puissance sur les épreuves mais aussi par sa sérénité sur le camp. Il a gagné toutes les épreuves d'immunité avec l'équipe verte puis intégré l'équipe des Jaunes menée par Alix. Le moment de la réunification venue, Loïc s'est porté volontaire pour être ambassadeur de son équipe. Il était d'ailleurs prêt à jouer sa place dans l'aventure plutôt que d'éliminer l'un des siens. Jamais vraiment mis en danger par un vote d'élimination, Loïc a également aidé Alexandra à se surpasser dans l'aventure. Il a également impressionné en remportant l'épreuve d'orientation en 1 heure seulement, un véritable exploit. Il revient pour nous sur son parcours dans Koh Lanta, sur sa belle rencontre avec Bertrand-Kamal mais aussi ses projets futurs.

Le fait de représenter votre région a-t-il été une pression supplémentaire pour vous ?

Je pense que ça rajoute une petite pression quand même. On sait qu'il y a des gens qui vont compter sur nous et être à fond pour nous soutenir. C'était une bonne pression, un petit coup de boost en plus.

Le début d'aventure a été très compliqué pour les Verts qui ont été deux fois sur l'îlot de l'exil. Comment avez-vous fait pour faire face ?

C'est vrai que le début d'aventure était pas ouf (rires). Mais chez les Verts on était comme une petite famille, il y avait de la bonne humeur. On s'entendait tous bien. On a appris de nos erreurs. On s'est dit qu'il y avait un manque de compréhension sur certaines choses, il fallait qu'on travaille sur certains points. Par la suite, dès qu'on a compris ce qui n'allait pas, on a enchaîné les victoires et le tour était joué.

Bertrand-Kamal est une des figures importantes de cette saison. Que retiendrez-vous de lui, vous qui avez longtemps été à ses côtés ?

C'est une des figures emblématiques de ce Koh Lanta. Je retiens de lui sa bonne humeur. Il avait tout le temps le sourire aux lèvres, il faisait tout le temps des blagues, ils nous remontait le moral. C'est pour ça que ça a collé avec lui, parce que j'étais dans le même état d'esprit. Tout ce qu'il dégageait, c'était du pur bonheur.

Il y avait six Verts à la réunification. On aurait pu s'imaginer qu'une alliance verte avance très loin en cohésion et finalement, pas du tout. Que s'est-il passé ?

C'est vrai que je pensais qu'on continuerait à avoir notre alliance des Verts après la réunification. Mais elle a été détruite. Je pense que les pactes des équipes rouges et jaunes ont pris le pas. Dès le premier conseil de la réunification, j'ai bien senti que c'était un combat entre les Rouges et les Jaunes, ce n'était pas vraiment une tribu réunifiée. Les couleurs du départ ont peut-être été un peu oubliées. C'est aussi ça qui a fait que les Verts ont été un peu oubliés.

Vous avez aussi pris vos responsabilités puisque vous vous êtes présenté pour être ambassadeur de la tribu jaune. Vous étiez prêt à jouer votre destin dans l'aventure à pile ou face ?

J'avais fait une promesse envers mon équipe donc j'allais tout mettre en œuvre pour ne pas mettre le nom d'un Jaune, quitte à jouer ma place dans l'aventure. Dans ma tête, c'était clair, net et précis. C'était comme ça que ça se passerait et pas autrement.

Vous avez beaucoup apporté autour de vous notamment à Alexandra que vous avez canalisée avant et pendant les épreuves. Vous avez pris conscience de ce rôle que vous aviez ?

Oui et non, je le faisais assez naturellement. Alexandra, c'est une de mes meilleures rencontres de ce Koh Lanta, on s'entendait super bien. C'était normal pour moi d'essayer de l'aider là-dessus. J'avais compris comment elle fonctionnait. Je savais qu'il fallait pas lui crier dessus, il fallait la calmer, lui dire que tout allait bien. Et après elle faisait des miracles.

Vous vous êtes tenu à l'écart des stratégies, sauf quand il a fallu sauver Brice avec Dorian. Qu'est-ce qui a changé pour vous à ce moment-là ?

Au début de l'aventure, c'est vrai que j'avais du mal avec la stratégie. Au fur et à mesure, j'ai essayé de me mettre dedans mais on ne le voyait pas parce que ça ne marchait jamais. A chaque fois que je votais contre quelqu'un, cette personne ne sortait pas. Sauf la fois où on a créé une team de garçons pour sortir Angélique. J'ai mis du temps à démarrer les stratégies mais je pense que c'est le côté stratège qui n'est pas fait pour moi.

Vous êtes vous senti en danger à un moment de l'aventure ?

Pas spécialement. Il faut toujours se méfier parce que sur Koh Lanta tout peut arriver. Je me méfiais un peu mais je n'ai jamais ressenti la sensation d'être vraiment en danger lors d'un conseil.

Vous avez compris le choix de Brice de ne pas vous choisir après sa victoire sur les poteaux ?

Je le comprends parce que c'était le meilleur à faire stratégiquement parlant. Il a très bien joué, il n'y a pas de souci. C'est sûr que si on s'était retrouvés tous les deux face au jury final, il aurait eu beaucoup moins de chances que face à Alexandra. Je comprends tout à fait son choix stratégique.

C'est une frustration de ne pas avoir fait partie du duo final ?

Je ne dirais pas une frustration mais une petite déception. Je voyais ma victoire s'envoler sous mes yeux. Mais c'est le jeu. J'ai fait une aventure de ouf, je suis content de tout ce que j'ai pu faire, de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. C'est une petite déception d'un côté mais, de l'autre, j'arrive à relativiser en me disant que l'aventure était dingue. Je ne peux qu'être heureux.

Que retiendrez-vous de votre aventure ?

Je retiendrai surtout les rencontres. On rencontre des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés dans la vie de tous les jours parce qu'on ne vient pas du tout des mêmes horizons. Je retiens aussi l'aspect aventure dans un paradis mais livrés à nous-mêmes. C'est un petit mix entre un voyage et la survie.

Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous ?

Je pense au départ de BeKa. C'était vraiment un de mes piliers dans l'aventure. On voulait aller le plus loin possible ensemble. Quand je l'ai vu partir sur cette épreuve éliminatoire, ça a été un gros coup dur pour moi.

Si on vous le proposait, vous reparticiperiez à Koh Lanta ?

J'y fonce direct parce que c'est une aventure qui est faite pour moi. Je me sens super à l'aise, que ce soit dormir dehors, sur le camp ou quoi. J'aime cet état d'esprit, la rencontre, le voyage. Avec grand plaisir si on me le propose.

Avec du recul, vous feriez quelque chose différemment dans votre aventure ?

Je n'ai pas vraiment de regret. Si je l'ai fait au moment précis c'est parce que j'étais persuadé à cet instant que ce que je faisais était bien. Je ne changerais rien.

La diffusion de l'émission a changé quelque chose pour vous en terme de notoriété ?

Ça a carrément tout changé parce qu'on est hyper médiatisés pendant trois mois. Sur les réseaux sociaux, il y a eu un bond : je suis beaucoup plus suivi. Avant, j'avais 800 abonnés, maintenant j'ai dépassé les 300 000. Je suis en plein rêve parce que je peux partager toutes mes aventures du quotidien et mes petits délires.

Quels sont vos projets pour la suite ? Dans l'émission, on entendait parler du service militaire.

J'ai changé d'avis. Je ne me vois plus trop dans l'armée. C'est vrai que les castings de Koh Lanta et de l'armée étaient un peu en même temps. Si je n'avais pas été pris à Koh Lanta, je serais à l'armée actuellement. Vu Koh Lanta et tout ce que ça m'a apporté, je préfère monter mon petit business parce que ça a toujours été mon rêve de gérer ma propre petite entreprise. Je vais essayer de monter des stages d'aventure dans ma région parce que les gens trouvent ça magnifique, à chaque story que je mets sur Instagram. Et à côté, faire un petit shop de vêtements ou d'accessoires que j'aurai façonnés à ma manière. C'est quelque chose que j'avais imaginée avant de faire Koh Lanta.