Julian Bugier : le journaliste s'installe durablement au 13h de France 2

Après dix ans passés sur France 2 en tant que joker, Julian Bugier devient titulaire des journaux de 13 heures de France 2. Portrait.

Le départ de Jean-Pierre Pernaut du JT de TF1 a chamboulé une partie du paysage de l'information de 13 heures. Débauchée par la Une, Marie-Sophie Lacarrau a laissé son siège libre sur France 2 qui n'a pas tardé à annoncer la suite : c'est Julian Bugier, joker des journaux de 13 heures et de 20 heures de France 2 depuis 2011, qui prendra la place de titulaire. Aujourd'hui âgé de 40 ans, Julian Bugier s'installe ce lundi 4 janvier 2021 sur le fauteuil de titulaire après avoir servi une dizaine d'années comme joker des journaux de France 2 qu'il présente depuis juillet 2011. Pour les téléspectateurs habitués du 13h de France 2, le journaliste est un visage connu puisqu'il a régulièrement pris l'antenne à cet horaire.

Biographie de Julian Bugier

Né à Blois le 22 novembre 1980, Julian Bugier est un journaliste français. En 1999, à tout juste 19 ans, il débute une carrière de journaliste à Londres sur la chaîne spécialisée en économie Bloomberg TV. Il rejoint BFM TV dès son lancement en 2005 et anime des émissions sur la chaîne d'info en continu de 2006 à 2009. On le voit ensuite sur iTélé, ancêtre de CNews, entre 2009 et 2011 date à laquelle il intègre les journaux de France 2 qui lui confie le statut de joker des JT de 13 heures mais aussi de 20 heures de 2011 à 2020. Suite au départ de Marie-Sophie Lacarrau pour TF1, il devient titulaire du JT de 13 heures le 4 janvier 2021, dix années après son arrivée chez France Télévisions.

Côté vie privée, Julian Bugier partage sa vie avec la journaliste Claire Fournier, rencontrée alors qu'ils travaillaient tous deux pour Bloomberg TV. Les deux journalistes sont désormais mariés et parents de deux enfants : un garçon né en 2011 et une fille née en 2013.