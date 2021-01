"Mort de Georges Pernoud : de quelle maladie souffrait-il depuis plusieurs années ?"

GEORGES PERNOUD. Les proches de Georges Pernoud lui ont rendu hommage lundi 11 janvier suite à l'annonce de son décès "des suites d'une longue maladie". Le présentateur de Thalassa souffrait d'Alzheimer à la fin de sa vie.

[Mis à jour le 12 janvier 2021 à 11h14] Au lendemain du décès de Georges Pernoud, le 10 janvier 2021 "des suites d'une longue maladie", de nombreuses personnalités et certains proches n'ont pas manqué de lui rendre un dernier hommage. Dans les colonnes du Parisien, son ami et dernier rédacteur en chef de Thalassa, Erik Berg, a d'ailleurs fait des confidences qui nous renseignent sur l'état de santé du père du magazine de la mer. Ce dernier révèle ainsi que cela faisait "plus de deux ans qu'il était atteint d'Alzheimer" : "Il a été très entouré par ses amis jusqu'au Covid-19 et par sa famille, jusqu'au dernier moment. Je m'y étais préparé. Il était dans le coma depuis cinq jours et on avait débranché son oxygène."

Georges Pernoud aurait d'ailleurs redouté son départ de Thalassa, ayant commencé à souffrir de pertes de mémoire à la fin de sa présence au sein du programme, comme l'ajoute Erik Berg : "Son départ de Thalassa a été un moment difficile, il redoutait de s'arrêter, même s'il avait conscience qu'il commençait déjà à perdre la mémoire. Un jour, il se disait que son état ne lui permettait plus, qu'il avait de plus en plus besoin de prompteur, et le lendemain, il voulait repousser l'échéance de trois mois." Georges Pernoud sera inhumé en fin de semaine en Dordogne, à Monestier où se trouve sa maison familiale, comme l'a révélé France 3. La chaîne rendra d'ailleurs un dernier hommage au capitaine de Thalassa vendredi à 21h00.

Le 11 janvier 2021, la France apprend le décès de Georges Pernoud, présentateur historique de l’émission Thalassa sur France 3. Dans un communiqué présenté à l’AFP, sa fille Fanny Pernoud annonce que le journaliste est décédé dimanche 10 janvier "dans un hôpital en région parisienne des suites d’une longue maladie". Pernoud n’avait pas évoqué être malade auparavant. Georges Pernoud avait fêté ses 73 ans en août 2020. Erik Berg, son dernier rédacteur en chef à Thalassa et ami, a confié dans les colonnes du Parisien que Georges Pernoud était atteint d'Alzheimer depuis "plus de deux ans".

C’est en 1975 que Georges Pernoud commence l’aventure Thalassa. A l’époque, il n’est que voix off de ce magazine dédié au monde de la mer et ceux qui en vivent. Cinq ans plus tard, en 1980, il incarne le magazine face-caméra et ne le lâchera plus jusqu’en 2017. De fait, Georges Pernoud est l’un des présentateurs à la plus grande longévité à l’écran. Au total, il signe 1704 numéros de Thalassa dont deux remportent un prix Albert Londres dans les années 1990. Il fait ses adieux aux téléspectateurs de France 3 le 30 juin 2017 avec son célèbre «bon vent !» La décision de Georges Pernoud de partir fait suite notamment à des crispations en coulisses entre la programmation de la chaîne qui décide de réduire le rythme de diffusion de l’émission qui devient mensuelle et non plus hebdomadaire.

C’est en 1972 que Georges Pernoud rencontre celle qui deviendra sa femme : Monique. Alors employée du ministère des finances, elle découvre Georges Pernoud alors qu’il est caméraman pour l’ORTF. Ils se marient en juillet 1973. Ensemble, ils auront deux filles : Fanny, née en 1975, et Julie, née en 1978.

Peu après leur mariage, Monique et Georges Pernoud accueillent deux filles dans leur famille : Fanny, née en 1975 (l’année de ses débuts dans Thalassa) puis Julie en 1978. Toutes deux ont poursuivi une carrière dans les médias et l’audiovisuel. Fanny Pernoud est journaliste tandis que sa sœur Julie est directrice de production.

Lorsqu’il se marie avec sa femme Monique, Georges Pernoud découvre la Dordogne, où ses beaux-parents exploitants agricoles vivent. «Ils m’ont appris la campagne» disait-il au micro de France Bleu Périgord. Le journaliste et sa famille installent leurs quartiers d’été dans une maison qu'ils achètent à Monestier, précisément la commune où habitaient les parents de Monique Pernoud. De fait, Georges Pernoud apparaissait régulièrement lors d’événements en Dordogne où il était très apprécié.

Le présentateur de Thalassa est décédé dimanche 10 janvier 2021, a annoncé sa fille aînée Fanny Pernoud à l'AFP ce lundi : "Il est décédé dans un hôpital en région parisienne des suites d'une longue maladie", sans préciser laquelle, avant qu'on apprenne par Erik Berg dans les colonnes du Parisien qu'il était atteint d'Alzheimer depuis plus de deux ans. Il avait 73 ans.