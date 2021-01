Mort de Georges Pernoud : Emmanuel Macron lui rend hommage

GEORGES PERNOUD. Le présentateur de Thalassa est mort à 73 ans "des suites d'une longue maladie". Les hommages se multiplient ce lundi : Emmanuel Macron a salué la mémoire de Georges Pernoud qui "a transmis aux Français son amour de la mer et des paysages".

Avec Thalassa qu’il créa et présenta pendant près de 40 ans, Georges Pernoud a transmis aux Français son amour de la mer et des paysages. À notre génération, aujourd’hui, de protéger cette nature qu’il nous a appris à connaître. Pensées pour ses proches et pour ses collègues.

10:32 - France 3 bouleverse sa programmation pour rendre hommage à Georges Pernoud Au micro d'Europe 1, le directeur des antennes et des programmes de France Télévisions Stéphane Sitbon-Gomez a salué la mémoire de Georges Pernoud, avant d'annoncer que France 3 prévoyait un hommage cette semaine. France Télévisions "lui rendra un hommage spécial vendredi soir sur France 3, là où il avait habituellement rendez-vous avec les Français", puisque Thalassa était diffusé le vendredi. On ne sait pas encore en quoi consistera cet hommage précisément.

10:16 - Delphine Ernotte salue "l'infatigable" Georges Pernoud La présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, a salué sur Twitter la mémoire de Georges Ernoud, qui aura "accompagné et fait voguer avec passion les Français sur toutes les mers et les océans pendant plus de 40 ans". Et d'ajouter : "Infatigable créateur et présentateur de grands programmes de service public. Bon vent monsieur !"

10:08 - Qui était la femme de Georges Pernoud ? Depuis 1972, Georges Pernoud était heureux en couple avec une certaine Monique. Il épouse cette employée du ministère des finances l'année suivante, et auront deux filles ensemble : Fanny et Julie, respectivement nées en 1975 et 1978. La famille passait régulièrement ses étés à Monestier, en Dordogne.

09:57 - Pourquoi Georges Pernoud a quitté Thalassa ? Le 21 avril 2017, Georges Pernoud annonce à la surprise générale dans les colonnes de TV Mag qu'il quitte Thalassa : "Après le mois d’août [2017,ndlr], l’émission continuera sans moi. Depuis la nouvelle programmation décidée par Dana Hastier, elle est devenue un bouche-trou. Je ne sais pas qui la présentera et je ne vais pas m’en mêler", révélait-il dans un premier temps, avant de donner plus de précisions au micro de RTL : "J’ai décidé (de partir) pour deux raisons. D’une part, cela fait quarante ans que je fais ça, et la deuxième chose, c’est qu’il existe la loi Sarkozy. En ce qui concerne la retraite, un employeur peut vous virez d’un seul coup à 70 ans, ce que j’aurai en fin d’année. Donc j’ai préféré prendre les devants", sans cacher les tensions au sein de France 3 : "Disons que l’ambiance à France Télévisions à France 3 a changé, disons que les rapports sont difficiles. Je l’ai compris quand Thalassa est devenu mensuel".

09:46 - Lorsque Georges Pernoud présentait son dernier Thalassa Le 30 juin 2017, Georges Pernoud faisait ses adieux à Thalassa, après 42 ans à la présentation de cette émission devenue incontournable sur le service public. Franceinfo a ressorti les archives de cet ultime numéro : "Voilà, ces 42 années passées à bord de Thalassa ont d'abord été pour moi un immense plaisir, disait-il. Celui de vous faire partager les beautés du monde maritime et les histoires d'hommes et de femmes qui vivent la mer au quotidien. J'ai le sentiment d'avoir été un homme privilégié, d'avoir eu beaucoup de chance. Cette aventure est aussi collective, elle n'aurait pas pu se faire sans une formidable équipe de passionnés [...] Thalassa n'aurait pas pu se faire non plus et surtout sans vous, fidèles téléspectateurs en métropoles, outre-mers et partout dans le monde. Alors je vous dis simplement merci. C'est avec une très grande émotion et de tout cœur que je vous souhaite à toutes et à tous : bon vent." ???? "C'est avec une très grande émotion et de tout coeur que je vous souhaite à toutes et à tous : bon vent."



Quand Georges Pernoud faisait ses adieux à #Thalassa, le 30 juin 2017 après avoir tenu la barre de l'émission culte de France 3 pendant plus de 40 ans. pic.twitter.com/PIiC00iq87 — franceinfo plus (@franceinfoplus) January 11, 2021

09:32 - Emmanuel Macron rend hommage à Georges Pernoud Georges Pernoud a marqué de nombreuses générations de téléspectateurs... Et même le président de la République, qui a tenu à rendre hommage au présentateur sur son compte Twitter officiel : "Avec Thalassa qu’il créa et présenta pendant près de 40 ans, Georges Pernoud a transmis aux Français son amour de la mer et des paysages. À notre génération, aujourd’hui, de protéger cette nature qu’il nous a appris à connaître, a tweeté Emmanuel Macron ce lundi 11 janvier 2021. Pensées pour ses proches et pour ses collègues."

09:24 - Il a présenté Thalassa pendant 42 ans Dans l'esprit des téléspectateurs, Georges Pernoud est le visage indissociable de Thalassa, bien qu'il ne présente plus l'émission depuis 2017. Il avait créé ce programme consacré aux océans en 1975, bien avant que cela ne devienne un enjeu écologique, et avait marqué le programme de son style bien précis. Les "bons vents" qui ponctuaient chaque fin d'émission restent dans l'esprit de nombreux fans de Thalassa. Deux reportages de l'émission avaient d'ailleurs été récompensés par le prix Albert-Londres dans les années 1990.

09:17 - Georges Pernoud emporté par la maladie Fanny Pernoud a annoncé à l'AFP que son père, Georges Pernoud, avait été emporté par la maladie : "Il est décédé dans un hôpital en région parisienne des suites d'une longue maladie", a-t-elle simplement spécifié. Cependant, la maladie en question dont souffrait le présentateur emblématique de Thalassa n'avait pas été rendue publique.