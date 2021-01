Stéphane Henon : son départ de PBLV ? Il répond aux rumeurs

Suite au départ de Samia, personnage interprété par Fabienne Carat dans la série Plus belle la vie, les fans se posent des questions sur l'avenir de Jean-Paul Boher au Mistral. Son interprète, Stéphane Henon, répond aux rumeurs.

[Mis à jour le 21 janvier 2021 à 17h10] Dans la nouvelle émission de Télé-Loisirs, Questions de fans, Stéphane Henon a répondu à plusieurs questions dont celle d'un possible départ de la série. L'acteur a répondu "Pour vous rassurer, ce n'est pas d'actualité. Je suis très heureux où je suis. Après, je peux aller à droite ou à gauche, mais quitter comme ça Plus belle la vie, non. Mon personnage me plaît, je m'amuse. Tant que je m'amuse, je continuerai", pour le plus grand bonheur des fans. Stéphane Henon a cependant parlé d'autres projets. L'interprète de Boher aimerait en effet faire de la réalisation. Celui qui a déjà réalisé un court métrage, qu'on peut d'ailleurs retrouver sur son compte Instagram, a expliqué vouloir "faire un long métrage et passer derrière la caméra. Cela va venir. Je laisse le temps." Concernant la réalisation d'épisodes de Plus belle la vie, Stéphane Henon a avoué qu'on lui avait déjà proposé à une époque, mais que ce n'était pas le moment. Aujourd'hui il dit "Pourquoi pas", tout en sachant que c'est aussi délicat par rapport aux autres comédiens et aux réalisateurs.

Stéphane Henon a également parlé de son frère jumeau, Éric, qui travaille avec lui sur Plus belle la vie. Il a alors appris aux fans que son frère n'est pas comédien, même s'il a essayé au début, mais metteur en scène et l'actuel directeur des acteurs de la série. Stéphane Henon est donc très attaché à la série phare de France 3. Il a en effet déclaré que celle-ci "a tout changé, ça a changé ma vie personnelle, professionnelle, ça a tout changé." Autre que de travailler avec son frère, il a également rencontré son ex-femme sur Plus belle la vie avec qui il a eu deux fils et dont il vient de divorcer. Il avait révélé qu'elle s'occupait de la communication de la série. Mais son rôle de Jean-Paul Boher a aussi changé sa vie professionnellement car, au départ, il devait jouer un autre rôle, celui d'un agent immobilier véreux. Le jugeant trop âgé pour le rôle, l'équipe de casting lui a proposé celui d'un policier raciste. Il devait alors rester trois mois et cela fait maintenant plus de treize ans qu'il est dans la série. Il en est même devenu l'un des personnages principaux récurrents. En 2019, il avait déjà expliqué, "Il y a eu un avant et un après Plus belle la vie, pour la notoriété que ça vous apporte." Stéphane Henon doit beaucoup à la série et compte bien continuer de jouer son personnage tant qu'il en a envie.

Biographie de Stéphane Henon

Stéphane Henon est un acteur et réalisateur français, né le 23 juillet 1966 à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Il a un frère jumeau prénommé Éric. Passionné d'escrime et d'équitation, il rêve de devenir comédien et décroche un petit rôle dans L'Inconnu dans la maison, de Georges Lautner en 1992. L'année suivante, il a eu un petit-rôle dans la sitcom Hélène et les garçons, puis dans Les Vacances de l'amour en 1996. Il a ensuite interprété des petits rôles dans différentes séries télévisées comme Une famille formidable, Commissaire Moulin, Julie Lescaut ou encore R.I.S Police Scientifique, ainsi qu'au cinéma. En parallèle, il a joué dans plusieurs pièces de théâtre comme Bel-Ami mis en scène par Didier Long et adaptée du roman de Maupassant ou encore dans deux comédies mises en scène par son frère, Le Carton en 2001 et D'habitude j'me marie pas ! en 2008.

C'est cependant en 2007 qu'il se fait connaître du grand public, avec le rôle du policier Jean-Paul Boher dans Plus belle la vie. Il devait au départ rester seulement trois mois dans la série mais les auteurs en ont décidé autrement et son personnage est maintenant un des principaux du feuilleton de France 3. Il est également réalisateur et a été récompensé pour son court-métrage Némésis, primé en 2013 au Festival d'Albi. Côté vie sentimentale, en 2009, il rencontre sa femme Isabelle sur les plateaux de tournage alors qu'elle s'occupe de la communication de la série. Ensemble ils ont eu deux garçons, nés en 2012 et 2016. L'acteur a également une fille d'une précédente union. En janvier 2021, Stéphane Henon a annoncé dans une interview, avoir divorcé d'Isabelle.