Gérard Louvin : quatre nouvelles plaintes contre le producteur et Daniel Moyne

GERARD LOUVIN. Après les accusations du neveu de Gérard Louvin, le producteur et son mari Daniel Moyne sont visés par quatre nouvelles plaintes pour viols et agressions sexuelles.

[Mis à jour le 9 février 2021 à 12h34] Après les accusations de son neveu, Gérard Louvin et son mari Daniel Moyne font aujourd'hui l'objet de quatre nouvelles plaintes, déposées fin janvier et début février auprès du procureur de Paris, selon des informations du Monde. Les faits prescrits iraient dans le sens de la plainte déposée par Olivier A., le neveu de Gérard Louvin, selon le quotidien qui a eu accès aux documents judiciaires. Selon l'AFP, l'un des plaignants accuse même Gérard Louvin, jusque-là accusé de complicité, de "viols", selon son avocat à l'AFP. De leurs côtés, les avocats des deux accusés ont dénoncé "une cabale", tandis que Gérard Louvin s'est exprimé auprès du Monde pour déplorer "des ragots tout aussi hallucinants que malveillants".

Le 8 janvier 2021,Olivier A., neveu de Gérard Louvin, a déposé une plainte le 8 janvier dernier pour "viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant", "complicité de viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant" et "corruption de mineurs", rapportait Le Monde. Gérard Louvin est accusé de complicité par son neveu, tandis que son époux Daniel Moyne est accusé d'avoir commis viols et agressions sexuelles. Les deux hommes démentent formellement ces accusations par le biais de leur avocat. Le plaignant, 48 ans, affirme avoir subi des viols depuis ses 10 ans, et avoir été "victime de nombreux actes d'agression sexuelle qui se sont aggravés jusqu'à l'âge de 14 ans", qui auraient été perpétrés par Daniel Moyne. Le neveu de Gérard Louvin aurait dans un premier temps subi des caresses et masturbations non-consenties, avant d'être victime "d'abus plus grave". Il aurait notamment été "obligé de pratiquer des fellations sur la personne de Daniel Moyne", selon le document qu'a pu consulter le quotidien. De son côté, Gérard Louvin a totalement nié les faits auprès du Monde : "Tout ça est faux, bien sûr, je n'ai pas grand-chose à me reprocher, mais c'est une histoire d'argent."

Le témoignage du neveu de Gérard Louvin

Le Monde a recueilli dans le détail le témoignage d'Olivier A., neveu de Gérard Louvin qui l'accuse lui et son mari de viols sur mineur, complicité de viols sur mineur et corruption de mineurs. Tout aurait débuté alors qu'il était âgé de 10 ans, dans l'appartement de Boulogne-Billancourt des deux producteurs. Selon lui, l'ex-chroniqueur de TPMP aurait laissé son mari, Daniel Moyne, plusieurs fois avec le jeune garçon, qui aurait été victime de caresses, masturbations et fellations non-consenties. "Je me rends compte qu'il y a un truc qui ne va pas, confie Olivier A. au quotidien. Daniel, c'est la famille. Je sens que quand Daniel vient dans ma chambre, ça ne me fait plus rien. Mais je sais que je dois lui faire plaisir. C'est devenu rituel, normal."

Ces viols et agressions sexuelles présumés auraient bouleversé la vie d'Olivier A., qui plonge dans la drogue dès son adolescence et souffre de pensées suicidaires, comme il l'affirme au quotidien. Ce témoignage paru dans Le Monde est appuyé par la mère d'Olivier A., sœur de Gérard Louvin, qui affirme soutenir son fils dans cette affaire. Une enquête de la brigade des mineurs a d'ailleurs été ouverte en 2014. Le producteur de 74 ans et son époux ont été entendus en 2015, mais l'affaire a été classée sans suite en septembre 2016 "pour cause de prescription" précise Le Monde.

Que dit Gérard Louvin à propos de ces accusations ?

Accusés de "viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant", "complicité de viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant" et "corruption de mineurs", Gérard Louvin et Daniel Moyne nient les faits auprès du Monde. L'avocat de l'ex-chroniqueur de Touche pas à mon poste souligne qu'il est "sidéré de voir qu'il est sous le coup de menaces de la part d'Olivier", estimant que son client est victime d'un "chantage permanent à l'argent de la part d'Olivier". De son côté, l'avocate de Daniel Moyne, précise que son client "nie évidemment les accusations en bloc. L'affaire Duhamel a libéré la parole des victimes d'inceste, c'est une aubaine, mais ces affaires très graves ne doivent pas devenir des prétextes à des extorsions de fonds."

Suite à la publication de ces accusations d'inceste, Gérard Louvin a publié sur son compte Twitter une réponse de son avocat et celui de son mari par voie de communiqué de presse : "Ces calomnies sont le fruit d'un ignoble chantage portant sur la somme extravagante de 750 000 € dont ils sont victimes depuis plusieurs semaines et auquel ils ont légitimement refusé de céder", peut-on lire. "Messieurs Gérard Louvin et Daniel Moyne ont la preuve que leur neveu a été manipulé par des tiers peu scrupuleux, cupides et avides. Ils subissent aujourd'hui une double peine : celle d'être salis et jetés en pâture aux médias alors même qu'ils avaient déjà été blanchis par la justice", faisant référence ici à l'affaire classée sans suite en 2016 pour cause de prescription.

Communiqué de presse .Merci à tous les soutiens de mes amis et pour les autres , attention à la diffamation sans rien savoir .merci ! pic.twitter.com/LPthzgPPhi — Gérard Louvin (@GLouvin) January 25, 2021

Gérard Louvin est un producteur de télévision connu pour avoir été aux commandes de plusieurs émissions de 1985 à 2004 à travers la société GLEM. Il a notamment produit "Sacrée soirée" dans les années 1980, "Ciel, mon mardi !", "Intervilles" ou encore "Sans aucun doute". Il est également connu pour avoir été le directeur de la Star Academy en 2004, année qui voit la victoire de Gregory Lemarchal. Il a également été aux commandes de Retour gagnant, L'île de la tentation, Les Sept Péchés Capitaux ou encore Greg le Millionnaire. Gérard Louvin a également été producteur de quelques films, notamment Les Patriotes d'Eric Rochant ou encore Les Apprentis. De 2012 à 2014 (avec quelques brèves apparitions les années suivantes), Gérard Louvin apparaissait à la télévision en tant que chroniqueur de Touche pas à mon poste.

Depuis plusieurs années, Gérard Louvin est en couple avec Daniel Moyne, également producteur. Le 31 mars 2014, sur le plateau de Touche pas à mon poste, il confirme d'ailleurs être homosexuel et vivre avec son compagnon depuis 42 ans. Daniel Moyne est connu comme un auteur-compositeur. Il a été l'assistant directeur artistique de Claude François, avant de rejoindre la société de production GLEM de Gérard Louvin dans les années 1980 en tant que producteur de musique et d'émissions TV. Il produira notamment la comédie musicale Roméo et Juliette, de la haine à l'amour et participera à l'écriture et la production de chansons d'Amaury Vassili. Le 25 janvier 2021, Gérard Louvin et son mari Daniel Moyne sont accusés par le neveu de Gérard Louvin de "viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant", "complicité de viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant" et "corruption de mineurs", accusations qu'ils démentent formellement.