Marie Portolano : la journaliste de M6 mariée à un acteur connu

BIOGRAPHIE DE MARIE PORTOLANO. La journaliste de M6 est aux commandes de 100% Euro, le Mag et la prochaine saison du Meilleur pâtissier. Côté vie privée, elle est en couple depuis plusieurs années avec une célébrité.

[Mis à jour le 22 juin 2021 à 19h55] Depuis plusieurs mois, Marie Portolano poursuit sa carrière à succès sur la sixième chaîne. L'ancienne journaliste sportive de Canal++ avait fait parler d'elle à l'occasion de la diffusion du documentaire "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste", avant de prendre les commandes de l'émission 100% Euro, Le Mag sur M6 depuis le début de l'Euro 2021. Elle est également en plein tournage de la prochaine saison du Meilleur pâtissier après le départ de Julia Vignali. Elle présente également La soirée extraordinaire sur la sixième chaîne.

Côté vie privée, Marie Portolano n'est plus un coeur à prendre depuis de nombreuses années. Un peu avant la naissance de son fils James en 2014 d'une précédente relation, elle rencontre l'acteur du Palmashow Grégoire Ludig, sur le plateau de beIn Sports. Mais ce n'est que quatre ans plus tard qu'ils débutent une relation, officialisée en 2017 à l'occasion d'un passage de la journaliste dans l'émission Il en pense quoi Camille ? (C8). Grégoire Ludig et Marie Portolano se sont mariés en 2019.

Marie Portolano est une journaliste française née le 2 novembre 1985 à Paris. Titulaire d'une maîtrise obtenue à la Sorbonne, elle débute sa carrière de journaliste dans un stage à la rédaction de Première, le magazine spécialisé dans le cinéma. En 2008, elle rejoint la chaîne d'information LCI avant de passer par Eurosport où elle commence sa spécialisation dans le sport. En 2010, elle présente les informations sportives sur la chaîne Orange Sport Info qu'elle quitte un an plus tard pour rejoindre CFoot, où elle présente des journaux le soir.

Par la suite, Marie Portolano intègre les effectifs d'Al Jazeera Sport France puis de beIN Sports, groupement de chaînes qui diffusent nombre de compétitions sportives dont de football. Repérée sur beIN Sports, elle est débauchée par Canal+ qui l'accueille au sein de son Canal Football Club, magazine dédié au football présenté par Hervé Mathoux dans lequel elle côtoie également Pierre Ménès, chroniqueur star de ce rendez-vous de la chaîne cryptée. La journaliste fera partie de l'aventure "CFC" de 2014 à 2018. Elle enchaîne, toujours sur Canal+ avec Canal Sports Club, un rendez-vous dédié à tous les sports. Depuis 2021, Marie Portolano a rejoint le groupe M6. Elle y commente l'actualité de l'Euro 2021, avant de reprendre les commandes du Meilleur Pâtissier. Elle anime également sur la sixième chaîne l'émission musicale La soirée extraordinaire.

En mars 2021, Marie Portolano quitte le groupe Canal pour rejoindre M6. Elle présente la saison 2021 du Meilleur pâtissier, après avoir couvert l'Euro 2021 dans l'émission 100% Euro, le Mag. Le 21 mars 2021, Canal+ diffuse son film documentaire "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste" où elle interroge ses consœurs journalistes sportives qui, comme elle, ont été victimes de nombreux actes de sexisme ordinaire dans le monde du sport et du journalisme, que ce soit du harcèlement ou des agressions sexuelles.

Mardi 18 mai, à un mois du début de l'Euro de football 2021, les journalistes Marie Portolano et Nathalie Iannetta ont eu l'occasion de poser leurs questions au sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. Dans cet entretien, le sélectionneur a dévoilé la liste des 26 joueurs sélectionnés pour participer à l'Euro 2021 sur TF1 et M6. Les matchs de l'Euro de football sont diffusés du 11 juin au 11 juillet 2021 sur TF1, M6 et beIn Sports

Pour l'occasion, Marie Portolano est aux commandes de l'émission 100% Euro, le mag. La journaliste se trouve aux côtés des commentateurs, Xavier Domergue, Robert Pirès, et de la journaliste, Carine Galli, pour présenter un nouveau programme dédié aux matchs de l'Euro. Les commentateurs et journalistes reviendront sur l'ensemble des matchs de la journée.

Depuis 2017, Marie Portolano est en couple avec l'acteur et l'humoriste, Grégoire Ludig, membre du duo d'humoristes du Palmashow. Cette nouvelle est annoncée sur le plateau de l'émission Il en pense quoi Camille ? sur la chaîne C8. Le couple se marie en juin 2019. D'une précédente relation, la journaliste sportive donne naissance à un petit garçon, James, né le soir du réveillon 2014.