Marie Portolano : la journaliste victime d'agression sexuelle, son documentaire censuré ?

D'après les informations du site d'information Les Jours, le documentaire de Marie Portolano "Je ne suis pas une salope" aurait été censuré pour qu'il n'évoque pas l'agression dont la journaliste a été victime sur un plateau de Canal+.

Diffusé le dimanche 21 mars 2021 sur l'antenne de Canal++, le film documentaire "Je ne suis pas une salope, je suis journaliste" réalisé par Marie Portolano vise à libérer la parole des journalistes sportives victimes de harcèlements et agressions à caractère sexuel. Selon Les Jours, le concept de ce documentaire est venu à Marie Portolano suite à sa propre agression sexuelle en 2016. Hors antenne, sur le plateau du Canal Football Club face au public réuni ce jour-là, le chroniqueur Pierre Ménès lui aurait empoigné les fesses. La journaliste l'aurait ensuite vivement repoussé et aurait souhaité porter plainte contre son collègue de l'époque avant que les graves problèmes de santé de Pierre Ménès ne viennent éclipser l'histoire. La diffusion de "Je ne suis pas une salope, je suis journaliste" devait être l'occasion de revenir sur cette affaire mais aussi de donner la parole à Ménès ainsi qu'à Hervé Mathoux et d'autres journalistes sportifs sur le sexisme dans ce milieu. Or, on l'a appris dans les colonnes du site d'investigation Les Jours, le film documentaire n'a pas été diffusé dans sa version intégrale qui présentait notamment des entretiens avec Pierre Ménès et d'autres journalistes masculins.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La raison officielle de ce changement de montage diffusé à l'antenne ? Donner uniquement la parole aux femmes dans un documentaire visant à leur permettre de s'exprimer. Officieusement, comme le disent Les Jours et Le Parisien, la direction de Canal+ aurait plutôt souhaité protéger Pierre Ménès, populaire figure du football sur l'antenne de Canal. D'après Le Parisien, Pierre Ménès lui-même n'aurait fait aucune demande de censure, son entretien avec Marie Portolano n'étant en rien agressif mais exposant simplement deux visions opposées. Sur Twitter, la journaliste n'a pas réagi au tollé provoqué par la publication des informations du site Les Jours. Elle s'est contentée de dire que "l'essentiel c'est la parole des femmes qui a été intégralement respectée par Canal+".