Moundir : bientôt hospitalisé en réanimation ? Son état de santé

MOUNDIR HOSPITALISE. L'ancien candidat de Koh Lanta est actuellement hospitalisé après avoir contracté le coronavirus. Sa femme Inès a annoncé que Moundir pourrait être transféré en réanimation.

[Mis à jour le 26 mars 2021 à 9h10] L'état de santé de Moundir est inquiétant pour ses fans et ses proches. Le candidat de téléréalité âgé de 47 ans est hospitalisé depuis le 22 mars après avoir contracté le coronavirus. Sa femme, Inès Zoughari, donne régulièrement de ses nouvelles sur son compte Instagram. Cette personnalité de l'émission Koh Lanta souffre de difficultés respiratoires, et pourrait être placé en service de réanimation si son état de santé se dégrade. "Depuis mercredi 24 mars, les médecins évoquent un éventuel transfert dans les services de réanimation, si son état ne s'améliore pas dans les prochains jours, peut-on lire dans un communiqué de presse partag sur Instagram. A ce moment précise, nous ne pouvons en dire davantage concernant son état". Le communiqué précise qu'aucune précision supplémentaire sur l'état de Moundir ne peut être donnée pour le moment.

Le 24 mars, l'épouse de Moundir a révélé que l'ex-candidat de Koh Lanta avait été placé sous oxygène afin de l'aider à respirer : "Il commence à peine à se reposer, à lâcher prise. Il s'est senti partir à un moment donné", avait expliqué sur le réseau social Inès Zoughari. "Là, il a passé une nuit correcte. Mais il est toujours sous oxygène." Inès Zoughari publie des storys et messages sur le compte Instagram officiel de son mari dans le but de prévenir ses fans et surtout les rassurer quant à son absence sur le réseau social depuis plus d'une semaine. "Il est hospitalisé actuellement. Il reçoit tous les soins nécessaires pour le soigner contre le Covid. Il est sous oxygène. Il est très courageux. Il revient de loin, de très très loin. Il lâche rien, c'est sa nature. Il lâchera jamais rien" promettait-elle à ce moment-là.

De nombreux messages de soutien à Moundir

Sur Instagram, Moundir reçoit énormément de soutien, tous partagés en story par son entourage. Naoil, la gagnante de Koh Lanta : l'île des héros, a écrit en story "sois fort frérot", tandis que la comédienne et mannequin Géraldine Lapalus souhaite "courage à [son] warrior". Quelques heures plus tôt, Denis Brogniart avait aussi posté un message sur Instagram, annonçant qu'il avait parlé avec l'ancien candidat de Koh Lanta : "Je t'ai bien reconnu quand je t'ai parlé hier soir, focus et combattif. Je t'embrasse." En réponse, l'épouse de Moundir, qui donne de ses nouvelles sur son compte Instagram, a révélé que l'ancien candidat de téléréalité était au courant de tous ces messages : "Il vous embrasse et vous dit qu'il ne lâchera rien et qu'il ne vous lâchera pas non plus."

Moundir Zoughari, que l'on connait surtout sous le nom de Moundir, est un candidat de télé-réalité et animateur de télévision français né le 4 septembre 1973 à Paris. Il est connu pour avoir participé à Koh Lanta en 2003, 2009 et 2014. Il participera à d'autres émissions de télé-réalité ensuite, comme Moundir, l'aventurier de l'amour, La maison du bluff. Il présente également l'émission Moundir et les Apprentis Aventuriers depuis 2016, et présente Perdus au milieu de nulle part à l'automne 2018. Il a également participé à l'émission Danse avec les stars en 2019. Moundir est aussi connu pour ses activités dans le monde du poker.

C'est en 2003, alors qu'il a l'âge de 30 ans, que Moundir participe à la troisième saison de Koh Lanta, émission de survie de TF1. C'est là qu'il se fait connaître du public, avec son caractère, ses petites phrases et ses prises de position tout au long de la saison dont il terminera cinquième après 36 jours d'aventure. Plus tard, Moundir participera à nouveau à d'autres saisons de Koh Lanta dites "all-stars" qui redonnent leur chances à des aventuriers déjà rompus à l'émission : en 2009 puis en 2014. Dans le même temps, il poursuit une carrière télévisuelle et apparaît ainsi que présente des émissions du genre.

Connu pour son succès dans diverses saisons de Koh Lanta en tant que candidat, Moundir est ensuite passé de l'autre côté de la barrière en devenant présentateur de sa propre émission de survie. Sur W9, Moundir Zoughari a animé "Moundir et les Apprentis Aventuriers" de 2016 à 2019, une émission similaire en terme de concept à Koh Lanta. Une cinquième saison devait être tournée courant 2020 mais a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus peu après avoir débuté son tournage en mars 2020.

Moundir a rencontré Inès à l'occasion d'un tournage de télé-réalité pour "Moundir, aventurier de l'amour" une émission diffusée sur TMC. Prétendante, Inès était pourtant déjà en couple dans l'émission qu'elle a quittée en cours de route avant de recontacter Moundir. Depuis, les deux amoureux ne se quittent plus. Ils se sont mariés en 2011. Ensemble, ils ont trois enfants : deux filles nées en 2016 et en 2020 et un fils né en 2019.