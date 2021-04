Pierre-Jean Chalençon en garde à vue : retour sur l'affaire des dîners clandestins

PIERRE JEAN CHALENCON. Depuis une semaine, le collectionneur est au coeur d'une polémique lié à des dîners clandestins luxueux organisés en pleine pandémie. Ce vendredi, Pierre-Jean Chalençon et Christophe Leroy sont entendus en garde à vue.

[Mis à jour le 9 avril 2021 à 13h02] L'enquête autour de dîners clandestins luxueux organisés à Paris prend un nouveau tournant. Pierre-Jean Chalençon et Christophe Leroy ont été placés en garde à vue ce vendredi 9 avril 2021 et sont actuellement entendus par la police judiciaire parisienne, en présence de leurs avocats, a appris BFM TV, une information ensuite confirmée par l'AFP.

Des perquisitions ont déjà été organisées au Palais Vivienne et au domicile du chef cuisinier afin de faire la lumière sur des dîners clandestins. Les deux hommes sont accusés d'en avoir organisés en pleine pandémie, et des membres du gouvernement sont suspectés d'y avoir pris part. Pierre-Jean Chalençon a reconnu avoir parlé en voix off dans un reportage de M6, qui a révélé l'affaire, assurant que des ministres auraient participé à ces repas. Mais depuis, le collectionneur et homme de médias s'est rétracté et nie publiquement les faits. Il a même évoqué un "énorme poisson d'avril" au micro de BFM TV.

Vendredi 2 avril 2021, M6 diffuse un reportage mettant en lumière des dîners clandestins, organisés dans la capitale française alors que le pays est en pleine crise sanitaire, et que les restaurants doivent normalement être fermés. Le sujet de la sixième chaîne, diffusé dans le 19:45, dévoile des images tournées en caméra cachée dans l'un des établissements organisant des dîners pour un public plutôt aisé financièrement, mais également dans un autre lieu huppé de Paris en présence d'une "quarantaine de convives" selon M6. L'un des organisateurs de l'événement organisé à cet endroit, décrit comme un "collectionneur" mais dont le nom n'est pas mentionné, confirme dans le reportage avoir "dîné cette semaine dans deux ou trois restaurants qui sont soi-disant des restos clandestins, avec un certain nombre de ministre".

Caviar, champagne, menus de grands chefs et retrait du masque obligatoire...Nos journalistes ont pu pénétrer dans ces fêtes clandestines de haut standing qui se tiennent actuellement à Paris.

Une enquête pénale a été ouverte par le parquet de Paris le dimanche 4 avril 2021, à la demande du procureur de la République de Paris Rémy Heitz. La brigade de répression de la délinquance à la personne de la police judiciaire parisienne a été saisie dans le cadre d'une enquête pour "mise en danger d'autrui et travail dissimulé". Une source proche de Matignon a révélé que pour Jean Castex, "s'il s'avérait qu'un ministre s'était rendu dans ce type de soirée, ce serait la démission direct". Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a de son côté saisi la préfecture de police de Paris pour "vérifier l'exactitude des faits rapportés" par le reportage de M6.

Rapidement, les internautes et les médias identifient cet organisateur comme étant Pierre-Jean Chalençon, et le restaurateur comme étant Christophe Leroy. Le lieu montré dans le reportage a également été identifié comme le Palais Vivienne, dont Pierre-Jean Chalençon est le propriétaire, grâce à plusieurs objets liés à Napoléon. Le collectionneur réagit rapidement sur Twitter, jugeant les accusations dont il fait l'objet de "fausses et calomnieuses". Il a toutefois reconnu implicitement dans un communiqué transmis par son avocat avoir été interrogé dans le cadre du reportage de M6. Mis en cause par Jean-Pierre Chalençon, la Société des Journalistes de M6 affirme qu'une autre source aurait confirmé la présence d'"au moins un membre du gouvernement" dans ce type de soirée. Le 9 avril 2021, Pierre-Jean Chalençon et Christophe Leroy sont placés en garde à vue et entendus en présence de leurs avocats.

Au micro de BFM TV le 6 avril 2021, Pierre-Jean Chalençon a même évoqué un "énorme poisson d'avril" : "C'est le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10-15 dernières années. Si les gens n'ont pas un peu d'humour, alors ils n'ont rien compris. C'était un énorme poisson d'avril, qui a marché, je ne pensais pas qu'il marcherait à ce point là." Il évoque avoir organisé une conférence sur Napoléon au palais Vivienne, mais non pas des dîners clandestins. La veille, sur le plateau de TPMP, le propriétaire du palais Vivienne a affirme n'avoir "jamais organisé aucune soirée clandestine, surtout pas avec des ministres". Il se disait d'ailleurs victime d'un "guet-apens, d'un coup monté". Face à ces accusations, la Société des journalistes de M6 a répondu dans un communiqué, assurant avoir effectué leur travail avec "rigueur et dans le parfait respect des règles déontologiques". Elle affirme que Pierre-Jean Chalençon est celui qui a rappelé de lui-même leur journaliste, et maintient toutes les informations rapportées dans leur reportage.

Pierre-Jean Chalençon est un homme d'affaires et personnalité médiatique français. Né le 23 juin 1970, il se distingue dans les médias comme un collectionneur particulièrement féru des objets en lien avec Napoléon Ier. Il aurait découvert ce personnage historique alors qu'il avait 8 ans, et achète la première pièce de sa collection alors qu'il en a seulement 17. Selon lui, il possèderait la collection la plus importante du monde des objets de Napoléon Ier, avec près de 2 000 à 3 000 pièces. Depuis 2015, Pierre-Jean Chalençon possède le palais Vivienne, un ancien hôtel particulier, dont il est gérant de la Société civile.

A la télévision, Pierre Jean-Chalençon participe à l'émission Vos objets ont une histoire sur France 2, de 2014 à 2015. Les téléspectateurs ont également pu le voir durant plusieurs années dans l'émission Affaire conclue, toujours sur la deuxième chaîne, où il apparaît d'août 2017 à juin 2020. Depuis janvier 2020, il est également membre des Grosses têtes sur RTL.

À combien s'élève la fortune de Pierre-Jean Chalençon ?

On ne connaît pas le montant exact du montant de la fortune de Pierre-Jean Chalençon. En 2018, au micro de la radio Voltage, il révèle gagner 1000 euros par journée de tournage d'Affaire conclu, soit environ "10 000 balles par mois qui tombent", affirmant cependant qu'il n'en a pas besoin. En 2015, il achète le palais Vivienne, hôtel particulier à Paris, contre la somme de 6 millions d'euros.

Pierre-Jean Chalençon grandit à Saint-Germain-en-Laye. Son père, Gérard Chalençon, était journaliste. Il est décédé le 27 mars 2021. Le collectionneur entretient également une relation fusionnelle avec sa mère, Françoise Chalençon. Il est également le frère de la chroniqueuse mode Isabelle Chalençon, que l'on peut voir dans l'émission Télématin sur France 2.

En 2019, Pierre-Jean Chalençon fait son coming-out bisexuel sur le plateau de Touche pas à mon poste, déclarant être attiré tant par les hommes que par les femmes. En juillet 2020, il annonce avoir trouvé "l'amour de sa vie" sur Instagram. Il publie en effet un cliché où il enlace un certain Dragan. En septembre dernier, il a révélé être également en couple avec une femme dans une interview avec Jarry, expliquant qu'il est arrivé à un accord avec son compagnon Dragan.

Auparavant, il aurait entretenu une relation amoureuse avec une personne "du même sexe qui a des enfants" pendant "plus de 20 ans", déclarait-il au micro de Télé Loisirs. Cette relation aurait cependant pris fin en avril 2020, comme il a pu l'annoncer sur Instagram.

Pierre-Jean Chalençon n'a jamais caché avoir entretenu une relation privilégiée avec le chanteur Charles Trenet. Ils se sont rencontrés en 1987, alors que le collectionneur spécialiste de Napoléon n'avait que 16 ans. Auprès de Gala, il confirme avoir entretenu une relation fusionnelle avec le chanteur de 57 ans son aîné, mais avoue qu'il ne "s'est rien passé" avec lui. "Mais il était bisexuel comme moi, et me trouvait divertissant au point de m'inviter à passer des vacances avec lui". En juillet 2019, dans l'émission Story sur M6, Pierre-Jean Chalençon est revenu sur cette relation particulière : "On était très proches parce que Charles était fils de divorcés, mes parents s'étaient séparés donc ça nous avait beaucoup rapprochés. Ça me gênait un peu qu'on pense que j'étais son petit-ami mais les gens qui me connaissaient savaient très bien que c'était une relation très pure et très saine."