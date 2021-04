Pierre Jean-Chalençon : il réagit à la polémique sur les dîners clandestins

Mis en cause dans l'affaire de dîners clandestins à Paris en pleine pandémie dans un reportage de M6, le collectionneur et homme de médias nie en bloc les accusations contre lui.

[Mis à jour le 6 avril 2021 à 12h32] Dans un reportage de M6 qui a conduit à une enquête pénale ouverte ce dimanche par le procureur de Paris, Pierre-Jean Chalençon a été présenté comme l'organisateurs de dîners clandestins à Paris. En effet, ces soirées auraient été organisés en pleine période de pandémie, alors qu'ils sont totalement interdits. Pierre-Jean Chalençon a reconnu avoir parlé en voix off dans le reportage de M6, assurant que des ministres participaient à ces repas. Mais depuis, le collectionneur et homme de médias dément avoir organisé ces dîners clandestins.

Au micro de BFM TV ce mardi 6 avril 2021, Pierre-Jean Chalençon a même évoqué un "énorme poisson d'avril" : "C'est le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10-15 dernières années. Si les gens n'ont pas un peu d'humour, alors ils n'ont rien compris. C'était un énorme poisson d'avril, qui a marché, je ne pensais pas qu'il marcherait à ce point là." Il évoque avoir organisé une conférence sur Napoléon au palais Vivienne, mais non pas des dîners clandestins. La veille, sur le plateau de TPMP, le propriétaire du palais Vivienne a affirme n'avoir "jamais organisé aucune soirée clandestine, surtout pas avec des ministres". Il se disait d'ailleurs victime d'un "guet-apens, d'un coup monté".

Pierre-Jean Chalençon est un homme d'affaires et personnalité médiatique français. Né le 23 juin 1970, il se distingue dans les médias comme un collectionneur particulièrement féru des objets en lien avec Napoléon Ier. Il aurait découvert ce personnage historique alors qu'il avait 8 ans, et achète la première pièce de sa collection alors qu'il en a seulement 17. Selon lui, il possèderait la collection la plus importante du monde des objets de Napoléon Ier, avec près de 2 000 à 3 000 pièces. Depuis 2015, Pierre-Jean Chalençon possède le palais Vivienne, un ancien hôtel particulier, dont il est gérant de la Société civile.

A la télévision, Pierre Jean-Chalençon participe à l'émission Vos objets ont une histoire sur France 2, de 2014 à 2015. Les téléspectateurs ont également pu le voir durant plusieurs années dans l'émission Affaire conclue, toujours sur la deuxième chaîne, où il apparaît d'août 2017 à juin 2020. Depuis janvier 2020, il est également membre des Grosses têtes sur RTL.

À combien s'élève la fortune de Pierre-Jean Chalençon ?

On ne connaît pas le montant exact du montant de la fortune de Pierre-Jean Chalençon. En 2018, au micro de la radio Voltage, il révèle gagner 1000 euros par journée de tournage d'Affaire conclu, soit environ "10 000 balles par mois qui tombent", affirmant cependant qu'il n'en a pas besoin. En 2015, il achète le palais Vivienne, hôtel particulier à Paris, contre la somme de 6 millions d'euros.

Pierre-Jean Chalençon grandit à Saint-Germain-en-Laye. Son père, Gérard Chalençon, était journaliste. Il est décédé le 27 mars 2021. Le collectionneur entretient également une relation fusionnelle avec sa mère, Françoise Chalençon. Il est également le frère de la chroniqueuse mode Isabelle Chalençon, que l'on peut voir dans l'émission Télématin sur France 2.

En 2019, Pierre-Jean Chalençon fait son coming-out bisexuel sur le plateau de Touche pas à mon poste, déclarant être attiré tant par les hommes que par les femmes. En juillet 2020, il annonce avoir trouvé "l'amour de sa vie" sur Instagram. Il publie en effet un cliché où il enlace un certain Dragan. En septembre dernier, il a révélé être également en couple avec une femme dans une interview avec Jarry, expliquant qu'il est arrivé à un accord avec son compagnon Dragan.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Auparavant, il aurait entretenu une relation amoureuse avec une personne "du même sexe qui a des enfants" pendant "plus de 20 ans", déclarait-il au micro de Télé Loisirs. Cette relation aurait cependant pris fin en avril 2020, comme il a pu l'annoncer sur Instagram.