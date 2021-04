"Mort d'Yves Rénier : voici comment il imaginait ses obsèques"

YVES RENIER. L'acteur Yves Rénier est décédé dans la nuit du 23 au 24 avril 2021 à l'âge de 78 ans des suites d'une crise cardiaque. Il avait déjà évoqué sa mort de son vivant dans un ouvrage paru en 2008.

[Mis à jour le 28 avril 2021 à 9h26] Yves Rénier était connu pour sa franchise et sa manière de parler des sujets les plus fâcheux sans détour. En 2008, 19 ans avant sa mort, l'acteur et réalisateur s'était amusé à imaginer ses obsèques dans son ouvrage, "Et si je m'étais trompé de vie" : "À mon enterrement, toutes les femmes de ma vie formeront un cortège de pleureuses près de mon cercueil !" Parmi elles, on compte Karin Rénier, sa dernière femme, mais également de précédentes unions avec une certaine Virginie et la directrice de casting Hélène Zidi. Au micro de Non Stop People en janvier dernier, il avait également évoqué sa mort en ces termes : "Je ne suis pas en train d'y penser. Je me dis que de toute façon, c'est comme ça pour tout le monde."

Yves Rénier est décédé dans la nuit du 23 au 24 avril 2021. Âgé de 78 ans, l'acteur, qui a incarné le Commissaire Moulin dans les années 1990, s'est éteint à son domicile de Neuilly-sur-Seine. Il a succombé à une crise cardiaque survenue durant la nuit, a révélé son épouse, Karin, auprès de l'AFP. Connu du grand public notamment pour son rôle du Commissaire Moulin, titre d'une série policière de TF1 iconique des années 90, Yves Rénier avait également incarné de nombreux rôles au cinéma, comme dans Le Comte de Monte Cristo ou Trois amis. Son dernier téléfilm, La Traque, était consacré à l'affaire Fourniret, tandis qu'il est apparu à l'écran quelques jours avant sa mort, dans un épisode de Léo Matteï : Brigade des mineurs.

De son vrai nom Max Régnier, l'acteur du Commissaire Moulin est né à Berne, en Suisse, en 1942. Sa carrière dans le cinéma commence avec son premier rôle dans l'adaptation cinématographique du Comte de Monte-Cristo, où il incarne Albert de Morcerf. Mais son début de carrière patine par la suite. C'est véritablement son rôle dans le Commissaire Moulin qui lui offre une prospérité sur le petit écran, dès 1976.

Depuis la fin de la célèbre série TF1, le comédien s'est essayé à la réalisation de plusieurs téléfilms, toujours inspirés par les affaires policières récentes. On lui doit notamment Je voulais juste rentrer chez moi, téléfilm sur l'affaire Patrick Dils, sorti en 2017. Mais aussi Jacqueline Sauvage : C'était lui ou moi , en 2018. En 2021, Yves Rénier venait de finir son dernier téléfilm La Traque, inspiré cette fois du tueur en série Michel Fourniret. Depuis sa diffusion mi-mars, sa réalisation avait connu des controverses quant à une "utilisation commerciale", dénoncée par la famille des victimes. Le saviez-vous ? Yves Rénier a également interprété les voix françaises de nombreuses célébrités comme Chuck Norris, Tommy Lee Jones, Burt Reynolds ou encore Paul Hogan.

Que sait-on de sa disparition ? Annoncée par son épouse auprès de l'Agence France-Presse, le comédien serait décédé des suite d'un malaise cardiaque survenu, chez lui, à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Selon le magazine Voici, le comédien souffrait déjà d'une maladie cardiaque et avait été opéré trois ans plus tôt.

Yves Rénier pouvait compter sur sa famille nombreuse. Le comédien a eu quatre enfants de plusieurs unions différentes. La première avec Virginie, est née en 1974 et s'appelle Samantha Rénier. Comme son père, elle est devenue actrice. Puis il y a Lola, née en 1986, fruit de sa relation avec Hélène Zidi. Sa deuxième fille a aussi choisi le chemin de l'art, mais en chantant cette fois. Enfin, avec son actuelle épouse, Karin, le couple a eu Jules, né en 1997 et Oscar, né en 2000.