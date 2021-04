Mort d'Yves Renier : quelles causes ? Des hommages à la TV

10:34 - "Une des personnes les plus importantes de ma vie", confie Mathilde Seigner

Les deux partageaient une passion pour le petit écran, notable dans le téléfilm Médecin-chef à la Santé. Pour l’actrice Mathilde Seigner, Yves Rénier représentait "une des personnes les plus importantes de sa vie". Dans les colonnes du Parisien, elle raconte les premiers pas du comédien disparu en tant que metteur en scène. "Yves et moi, c’est une histoire un peu particulière. On était amis depuis des années, on avait toute une bande de potes, on faisait des dîners, on partait en vacances ensemble, on était très liés et un jour il m’a dit, 'j’ai envie de te faire tourner'. Il a eu cette idée de Médecin-chef à la Santé il y a des années. Il y avait des chaînes à l’époque comme France Télévisions, qui étaient réticentes à ce que ce soit lui le réalisateur, parce qu’il n’avait pas l’image d’un talent de metteur en scène. J’avais dit que je ne le ferai pas si ce n’était pas lui, et une semaine après ils ont dit oui. Ensuite, ils ne juraient que par lui."