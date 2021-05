Courteney Cox : avec qui l'actrice de Friends est-elle en couple ?

COURTENEY COX. L'ancienne actrice de la série Friends a longtemps été mariée avec le comédien David Arquette. De nos jours, elle partage la vie d'un musicien.

Véritable star grâce à la série Friends, Courteney Cox apparaît créditée dans le générique sous le nom de Courteney Cox Arquette à partir de la saison 6. Si les deux acteurs ont eu une fille ensemble, ils se sont séparés en 2010 avant de divorcer officiellement en 2012. Depuis, la comédienne a connu plusieurs aventures avec d'autres hommes. Elle partage la vie du musicien Johnny McDaid depuis novembre 2013. De huit ans son cadet, McDaid est un des membres du groupe pop-rock Snow Patrol. Le couple a annoncé ses fiançailles en juin 2014. En 2020, le couple a connu sa plus longue séparation : n'ayant pas eu l'occasion de se confiner ensemble pendant la pandémie de coronavirus, ils ont dû souffrir neuf mois d'absence l'un de l'autre. Une séparation qui a beaucoup gêné les deux fiancés qui se sont retrouvés avec plaisir en décembre 2020.

Courteney Cox est une actrice américaine née le 15 juin 1964 à Birmingham dans l'état de l'Alabama aux Etats-Unis. Elle débute sa carrière de comédienne à la télévision au milieu des années 1980 puis apparaît sur grand écran dans l'adaptation des Maîtres de l'univers. Elle devient une véritable star grâce à son rôle principale dans la série Friends, où elle incarne Monica Geller de 1994 à 2004 le temps de dix saisons et de 236 épisodes. Sœur de Ross et compagne de Chandler, Monica est la plus maniaque de ce groupe de six amis dont les aventures ont été suivis par des millions de téléspectateurs à travers le monde.

Ayant obtenu son statut de star grâce à Friends, Courteney Cox se tourne vers la réalisation ainsi que la production mais ne délaisse pas pour autant sa carrière d'actrice. A la fin des années 2000, elle enchaîne avec une nouvelle série à succès : Cougar Town, dont elle est la tête d'affiche dans le rôle de Jules Cobb. La série durera de 2009 à 2015 le temps de 102 épisodes.

Courteney Cox est devenue Courteney Cox Arquette le 12 juin 1999, jour de son mariage avec l'acteur David Arquette, qu'elle a rencontré lors du tournage de Scream en 1997. L'acteur est d'ailleurs surtout connu pour sa participation à la saga Scream, dans laquelle il joue le shériff Riley le temps des quatre premiers opus réalisés par Wes Craven. Ensemble, les deux comédiens donnent naissance à une fille en juin 2004. Treize ans après leurs débuts amoureux, en 2010, le couple se sépare et divorce après onze années de mariage. Leur divorce est finalisé en juin 2012.

Courteney Cox a donné naissance à une fille prénommée Coco Riley Arquette le 13 juin 2004 de son union avec le comédien David Arquette. Quelque temps avant la naissance de sa fille, Courteney Cox a raconté sa lutte pour devenir mère dans les colonnes du magazine People. Elle y expliquait avoir souffert de plusieurs fausses couches par le passé, ce qui n'a pas toujours été facile à vivre, surtout lorsqu'elle se devait d'être drôle dans la série Friends.