Sarah Mainguy : portrait de la finaliste de Top Chef 2021

SARAH TOP CHEF. Cheffe de son propre bistrot à Nantes, Sarah Mainguy est arrivée jusqu'en finale de Top Chef saison 12. Mais qui est la finaliste face à Mohamed Cheikh ? Son portrait.

[Mis à jour le 9 juin 2021 à 9h16] Sarah Mainguy est une cheffe française, qui se fait connaître en participant à la saison 12 de Top Chef diffusée du 10 février au 9 juin 2021 sur M6. D'abord mal à l'aise et manquant de confiance en elle, elle se révèle d'épisode en épisode une candidate redoutable qui enchaîne les victoires grâce à sa créativité et sa cuisine végétale. Elle se qualifie en finale du concours culinaire face à Mohamed Cheikh.

Âgée de 25 ans, Sarah Mainguy est originaire de la banlieue parisienne mais vit à Nantes. Elle est cheffe de son propre restaurant, Vacarme, situé dans la préfecture des Pays de la Loire. Elle y propose sa cuisine entre tradition gastronomique et modernité du bistrot. Auparavant, elle a travaillé dans les cuisines de Pierre-Sang Boyer et chez Hollybelly.

Sarah Mainguy est l'une des candidates de Top Chef saison 12, diffusée du 10 février au 9 juin 2021. La candidate a commencé le concours culinaire de M6 dans la brigade d'Hélène Darroze, aux côtés de Mohamed Cheikh et de Chloé Charles. Très vite, la jeune cheffe nantaise gagne en confiance, avant de rejoindre la brigade de Paul Pairet suite à l'élimination de Pauline. Cela lui permet d'explorer davantage son identité culinaire très végétale et la créativité au coeur de ses recettes. Un pari gagnant, puisqu'au fur et à mesure des épisodes, Sarah Mainguy devient une candidate redoutable de Top Chef, jusqu'à se hisser en finale. Elle affronte Mohamed Cheikh lors de l'ultime épreuve de Top Chef, diffusée le 9 juin 2021.

Avant de débuter Top Chef, Sarah Mainguy était déjà cheffe dans son propre restaurant avec son compagnon, Damien Crémois. On peut goûter sa cuisine bistronomique à Vacarme, situé à Nantes. Elle y propose un juste équilibre entre tradition du bistrot et tradition gastronomique. Après les confinements successifs, celui-ci a rouvert le 9 juin 2021, jour de la diffusion de la finale de Top Chef.

