Mort de James Michael Tyler : Gunther dans Friends emporté par le cancer à 59 ans

James Michael Tyler joue Gunther dans la série "Friends". L'acteur est mort le 24 octobre 2021 des suites d'un cancer de la prostate. Il avait 59 ans.

[Mis à jour le 25 octobre 2021 à 10h36] La famille de "Friends" est endeuillée. James Michael Tyler, qui incarnait Gunther dans lasérie culte, est mort le 24 octobre 2021 à son domicile de Los Angeles. Il avait 59 ans. Le comédien américain a été terrassé par la maladie : il luttait contre un cancer de la prostate depuis plusieurs années, diagnostiqué en 2018 à l'occasion d'un contrôle de routine. Le comédien a cependant rendu publique sa maladie qu'en juin dernier, pour justifier son absence physique à la réunion de Friends, ne pouvant plus marcher.

Dans Friends, James Michael Tyler jouait le gérant du Central Perks, lieu où se réunissait les six personnages principaux. Il était également amoureux transi de Rachel (Jennifer Aniston), ce qui a donné de nombreuses scènes cocasses au cours de la série. On a également pu l'apercevoir dans Scrubs, Sabrina l'apprentie sorcière ou encore la série Episodes où il retrouvait l'acteur Matt Leblanc (Joey). A l'annonce de son décès, de nombreux acteurs de la série Friends ont rendu hommage à James Michael Taylor : Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt Leblanc et Courteney Cox ont chacun salué la mémoire du comédien, précisant qu'il leur "manquera". David Schwimmer et Matthew Perry ne se sont pas encore publiquement exprimé sur la disparition de ce second rôle culte.

L'annonce du décès de James Michael Tyler a été un choc pour les fans de la série Friends, mais surtout pour les acteurs qui l'ont cotoyé sur le plateau de la série culte. Jennifer Aniston (Rachel) a tenu à rendre hommage sur Instagram au comédien qui incarnait Gunther, personnage figurant qui a fini par prendre de l'importance au fur et à mesure des épisodes : "Friends n'aurait pas été la même série sans toi. Merci pour les éclats de rire que tu as apporté sur le plateau et dans nos vies. Tu nous manqueras tellement."

De son côté, Courteney Cox (Monica dans Friends) a également eu une pensée pour James Michael Tyler à l'annonce de son décès : "La gratitude que tu apportais et témoignait chaque jour sur le plateau est aussi grande que la gratitude que je ressens d'avoir eu la chance de t'avoir connu. Repose en paix James". Lisa Kudrow, l'interprète de Phoebe, a écrit sur Instagram que l'itnerprète de Gunther allait "lui manquait. Merci d'avoir été présent pour nous tous."

Les actrices de Friends ne sont pas les seules à avoir rendu hommage à James Michael Tyler à l'annonce de son décès. Matt Leblanc, qui jouait Joey dans la sitcom américaine, a également eu une pensée pour "Gunther" : "Nous avons beaucoup ri, mon pote. Tu nous manqueras. Repose en paix mon ami." Pour l'heure, les seuls acteurs de la série à ne pas avoir réagi à la terrible nouvelle sont Matthew Perry (Chandler) et David Schwimmer (Ross).

Parmi les hommages qui sont rendus à James Michael Tyler, notons également ceux des créateurs de la série Friends, Marta Kauffman et David Crane. Ces derniers ont publié un communiqué commun pour saluer la mémoire de l'interprète de Gunther : "James était un homme sincèrement gentil et doux. Lorsqu'il a débuté comme figurant dans Friend, son esprit unique a attiré notre attention et nous nous sommes rendu compte qu'il fallait qu'on lui donne un personnage. On pouvait s'identifier, grâce à lui, à l'amour à sens unique de Gunther. Nos pensées vont à son épouse, Jennifer Carno".

Le 21 juin 2021, James Michael Tyler annonçait au Today Show qu'il souffre depuis plusieurs années d'un cancer de la prostate, diagnostiqué en 2018 à l'occasion d'un contrôle de routine. Avec la crise sanitaire, la maladie s'était développée, atteignant désormais le stade 4. L'acteur de Friends s'était montré peu optimistes sur ses chances de vaincre son cancer : "Il va probablement m'emporter [...] Mon objectif l'année dernière était d'atteindre mon 59e anniversaire. J'y suis arrivé." James Michael Tyler est décédé le 24 octobre 2021 des suites de son cancer.

Depuis la pandémie liée au coronavirus, la maladie de James Michael Tyler avait beaucoup progressé : "J'ai raté un examen de contrôle ce qui n'était pas une bonne chose. Et la maladie s'est développée". L'interprète de Gunther dans Friends précisait que le cancer avait atteint sa colonne vertébrale, le rendant paraplégique. C'est à cause de son cancer que l'acteur n'était pas apparu physiquement à la réunion des acteurs de Friends. Les fans n'ont pu que l'apercevoir quelques courtes minutes, complètement changé, à l'occasion d'une apparition vidéo : "J'étais heureux d'être inclus. C'est moi qui aie décidé de ne pas être présent physiquement [...] parce que je ne voulais pas gâcher la fête en mode 'Oh, et au fait, Gunther a un cancer'". Lors de cette apparition dans le Today Show, James Michael Tyler avait appelé les téléspectateurs à se faire régulièrement tester, espérant sauver "au moins une vie" grâce à son témoignage.