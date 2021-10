Mort de James Michael Tyler : les acteurs de "Friends" rendent hommage à Gunther

JAMES MICHAEL TYLER. L'acteur qui jouait Gunther dans "Friends" est mort à 59 ans des suites d'un cancer de la prostate. Les acteurs de la série ont rendu hommage à James Michael Tyler.

[Mis à jour le 25 octobre 2021 à 13h59] Les acteurs de Friends pleurent la mort de James Michael Tyler. L'interprète de Gunther dans la sitcom culte est décédé à 59 ans ce dimanche 24 octobre 2021, à Los Angeles. Il luttait depuis 2018 contre un cancer de la prostate, qui avait atteint le stade 4 et l'avait rendu paraplégique. A l'annonce de son décès, les acteurs et créateurs de la série n'ont pas manqué de rendre un dernier hommage à leur collègue, avec qui ils ont travaillé sur l'ensemble des dix saisons.

"Friends n'aurait pas été la même série sans toi", a déploré Jennifer Aniston (Rachel) sur Instagram, tandis que Courteney Cox (Monica) a dit ressentir de "la gratitude d'avoir eu la chance de [l']avoir connu". Matt Leblanc a salué la mémoire de "[son] ami" et Lisa Kudrow (Phoebe) a rappelé qu'il allait "[lui] manquer". David Schwimmer (Ross) l'a remercié "d'avoir joué un rôle magnifique et inoubliable dans Friends". Matthew Perry (Chandler) ne s'est pas encore exprimé sur la disparition de James Michael Tyler. Pour rappel, il jouait un second rôle très présent dans Friends : celui du gérant du Central Perks. D'abord figurant, il a fini par obtenir quelques lignes de dialogue et également une sous-intrigue comique : Gunther était en effet amoureux transi de Rachel, sans jamais oser lui avouer, avant la fin de la saison 10, ses sentiments.

L'annonce du décès de James Michael Tyler a été un choc pour les fans de la série Friends, mais surtout pour les acteurs qui l'ont côtoyé sur le plateau de la série culte. Jennifer Aniston (Rachel) a tenu à rendre hommage sur Instagram au comédien qui incarnait Gunther, personnage figurant qui a fini par prendre de l'importance au fur et à mesure des épisodes : "Friends n'aurait pas été la même série sans toi. Merci pour les éclats de rire que tu as apporté sur le plateau et dans nos vies. Tu nous manqueras tellement." De son côté, Courteney Cox (Monica dans Friends) a également eu une pensée pour James Michael Tyler à l'annonce de son décès : "La gratitude que tu apportais et témoignais chaque jour sur le plateau est aussi grande que la gratitude que je ressens d'avoir eu la chance de t'avoir connu. Reposes en paix James". Lisa Kudrow, l'interprète de Phoebe, a écrit sur Instagram que l'interprète de Gunther allait "lui manquer. Merci d'avoir été présent pour nous tous."

Les actrices de Friends ne sont pas les seules à avoir rendu hommage à James Michael Tyler à l'annonce de son décès. Matt Leblanc, qui jouait Joey dans la sitcom américaine, a également eu une pensée pour "Gunther" : "Nous avons beaucoup ri, mon pote. Tu nous manqueras. Reposes en paix mon ami." De son côté, David Schwimmer (Ross) l'a remercié pour son rôle, avant de le remercier "d'avoir été un gentleman avec le coeur aussi grand et une personne proche de tous en coulisses." Pour l'heure, le seul acteurs de la série à ne pas avoir réagi à la terrible nouvelle est Matthew Perry (Chandler).

Parmi les hommages qui sont rendus à James Michael Tyler, notons également ceux des créateurs de la série Friends, Marta Kauffman et David Crane. Ces derniers ont publié un communiqué commun pour saluer la mémoire de l'interprète de Gunther : "James était un homme sincèrement gentil et doux. Lorsqu'il a débuté comme figurant dans Friends, son esprit unique a attiré notre attention et nous nous sommes rendu compte qu'il fallait qu'on lui donne un personnage. On pouvait s'identifier, grâce à lui, à l'amour à sens unique de Gunther. Nos pensées vont à son épouse, Jennifer Carno".

Dans le communiqué qui a été transmis aux médias américains à l'annonce de la mort de James Michael Tyler, Tony Benson, l'un de ses proches et agent, a eu ces mots pour l'acteur : "Le monde l'a connu comme Gunther (le septième Friend) de la série, mais ses proches l'ont connu comme acteur, musicien, militant de la lutte contre le cancer et mari affectueux. Michael aimait la musique live, encourageait ses Clemson Tigers (une équipe de football américain, ndlr) et se retrouvait souvent dans des aventures amusantes et imprévues. Si vous le rencontriez une fois, vous vous faisiez un ami pour la vie."

Le 21 juin 2021, James Michael Tyler annonçait au Today Show qu'il souffre depuis plusieurs années d'un cancer de la prostate, diagnostiqué en 2018 à l'occasion d'un contrôle de routine. Avec la crise sanitaire, la maladie s'était développée, atteignant désormais le stade 4. L'acteur de Friends s'était montré peu optimistes sur ses chances de vaincre son cancer : "Il va probablement m'emporter [...] Mon objectif l'année dernière était d'atteindre mon 59e anniversaire. J'y suis arrivé." James Michael Tyler est décédé le 24 octobre 2021 des suites de son cancer.

Depuis la pandémie liée au coronavirus, la maladie de James Michael Tyler avait beaucoup progressé : "J'ai raté un examen de contrôle ce qui n'était pas une bonne chose. Et la maladie s'est développée". L'interprète de Gunther dans Friends précisait que le cancer avait atteint sa colonne vertébrale, le rendant paraplégique. Lors de cette apparition dans le Today Show, James Michael Tyler avait appelé les téléspectateurs à se faire régulièrement tester, espérant sauver "au moins une vie" grâce à son témoignage.

Né le 28 mai 1962, James Michael Tyler est décédé à 59 ans le 24 octobre 2021, à son domicile de Los Angeles. L'interprète de Gunther dans Friends a été emporté des suites de son cancer de la prostate, contre lequel il luttait depuis 2018.Le comédien avait révélé en juin 2021 au Today Show que cette maladie avait atteint son "stade 4" et l'avait rendue paraplégique, et qu'il était déjà heureux d'avoir atteint son 59e anniversaire, son objectif de l'année écoulée.

James Michael Tyler est un acteur américain. Né le 28 mai 1962 à Winona, dans l'Etat du Mississippi aux Etats-Unis, il est principalement connu pour avoir incarné Gunther dans la série Friends de 1994 à 2004. Après Friends, James Michael Tyler est apparu ponctuellement à la télévision, dans Scrubs dans le rôle du psychologue en 2005, puis dans Episodes en 2012, aux côtés de Matt Leblanc (Joey dans Friends). On a également pu le voir dans Iron Chef America et Modern Music. Au cinéma, il est apparu dans Motel Blue (1999) et Jason's Big Problem (2010). En 2021, il apparaît rapidement à la réunion des acteurs de Friends via zoom. Quelques semaines plus tard, il annonce au Today Show qu'il souffre d'un cancer de la prostate diagnostiqué en 2018. Il meurt le 24 octobre 2021 à 59 ans.

De 1994 à 2004, James Michael Tyler incarne Gunther, le gérant du Central Perk amoureux de Rachel, dans la sitcom à succès Friends. Il a été choisi parmi de nombreux figurants parce qu'il était le seul à savoir utiliser la machine à café disponible sur le plateau. A l'origine, James Michael Tyler devait uniquement faire de la figuration ponctuelle, mais le gérant du Central Perk est finalement devenu un rôle parlant, permettant à l'acteur d'avoir droit à davantage de scènes et d'importance.

James Michael Tyler a été marié deux fois. En 1995, il s'unit avec une certaine Barbara Chadsey, avec qui il vivra jusqu'en 2014. Le couple a divorcé cette année-là, évoquant des différends irréconciliables. Depuis, il était marié à une certaine Jennifer Carno.