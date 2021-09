Michael K. Williams : de quoi est mort l'acteur de The Wire ? Une overdose évoquée

MICHAEL K. WILLIAMS. L'acteur Michael Kenneth Williams, connu pour son rôle dans la série The Wire et plusieurs fois nommé aux Emmy Awards, a été retrouvé mort dans son appartement de Brooklyn lundi soir. Les causes de la mort n'ont pas encore été formellement précisées...

A 54 ans, il était indissociable du personnage d'Omar Little, violent criminel de la série The Wire. Michael K. Williams a été retrouvé mort ce lundi 6 septembre, dans son appartement de Brooklyn, à New York, selon une communication de la police new-yorkaise dans la nuit. Les causes du décès de l'acteur, dans la force de l'âge, n'ont pas encore été formellement communiquées, mais la piste de l'overdose a été évoquée par plusieurs médias américains, dont le site d'info people TMZ.

La mort de Michael K. Williams a été annoncée par sa famille tard dans la soirée de lundi (heure française). "C'est avec une profonde tristesse que sa famille annonce le décès de l'acteur Michael Kenneth Williams […]. Elle vous demande de respecter son intimité pendant le deuil lié à cette perte insurmontable", a indiqué l'agent de l'acteur. Michael K. Williams était nominé aux Emmy Awards cette année pour son rôle dans Lovecraft Country. Il avait déjà fait partie de la célèbre sélection des meilleurs programmes et acteurs de télévision pour ses apparitions dans Bessie en 2015, The Night of l'année suivante ou When They See Us en 2019.

Quelles sont les causes de la mort de Michael K. Williams ?

C'est le Le New York Post qui a rapporté le premier la mort Michael K. Williams aux Etats-Unis. Ce dernier serait mort d'une overdose "présumée" a rapidement écrit le site TMZ. "Selon des sources policières, Williams a été retrouvé mort dans son appartement de Brooklyn lundi après qu'un parent n'ait pas eu de nouvelles de lui depuis quelques jours et soit allé le voir", complète le site people. L'acteur aurait été retrouvé dans le salon de son logement. Du matériel servant à l'usage de stupéfiants se trouvait "sur une table à proximité", renforçant la thèse de l'overdose.

Né en 1966 à Brooklyn, fils d'une mère originaire de Nassau aux Bahamas et d'un père originaire de Caroline du Sud, Michael K. Williams était connu pour ses problèmes d'addictions, sur lesquels il s'était déjà confié à la presse. Alors que la question de la drogue et du trafic est centrale dans la série The Wire qui l'a consacré, Michael K. Williams avait notamment expliqué en 2016 à la radio américaine NPR comment il tentait lui-même de lutter contre ce vieux démon à l'époque.

Un media local du New Jersey revient en détail sur cette addiction, indiquant que Michael K. Williams a vécu une période difficile lors de laquelle il se droguait "dans des endroits effrayants avec des gens effrayants". Consommant de la cocaïne et de l'herbe, Williams s'expliquait plus tard sur ces années difficiles : "Je jouais avec le feu [...] Ce n'était qu'une question de temps avant que je ne me fasse prendre et que mon entreprise ne finisse en couverture d'un tabloïd ou que je n'aille en prison ou, pire, que je finisse mort. Quand j'y repense maintenant, je ne sais pas comment j'ai pu ne pas finir dans un sac mortuaire".

"C'est un combat de tous les jours pour moi, mais je me bats", avait-il aussi confié dans une interview pour le New York Times. Contacté par l'agence de presse AP l'année dernière, Michael K. Williams évoquait encore son enfance difficile et son combat contre la toxicomanie.

Quels ont été les rôles de Michal K. Williams à la télé et au cinéma ?

La série The Wire, diffusée en 5 saisons entre 2002 et 2008, raconte le quotidien des groupes de trafiquants de drogue des quartiers défavorisés de Baltimore. Portée à l'écran par l'écrivain et journaliste David Simon, la série s'est vite constitué un large groupe de fans et a presqu'immédiatement été saluée par la critique pour ses dimensions sociale et politique. En incarnant Omar, gangster homosexuel et atypique, Michael K. Williams aura pu se faire un nom et une réputation qui en feront un habitué des rôles de petit ou gros délinquant.

Michal K. Williams a ainsi joué le rôle d'un contrebandier en pleine prohibition dans "Boardwalk Empire, ou celui d'un détenu puissant dans la célèbre prison new-yorkaise de Rikers Island, dans The Night Of. Mais il a aussi fait plusieurs apparitions au cinéma, comme dans Twelve Years as a Slave de Steve McQueen ou Gone Baby Gone de Ben Affleck. Reconnaissable par la longue balafre qui lui barrait le visage visage, Michael K. Williams est aussi apparu dans La Route, SOS Fantômes, Assassin's Creed ou encore Brooklyn Affairs.

D'où venait la cicatrice sur le visage de Michal K. Williams ?

L'une des marques de fabrique de Michal K. Williams était sa cicatrice sur le visage. Il s'agissait du résultat d'une bagarre ayant eu lieu à la sortie d'un bar le jour de son 25e anniversaire. Celle-ci aurait failli le tuer rapportent les diverses biographies qui pullulent sur le Web. Selon Michal K. Williams lui-même, cette cicatrice a été une bénédiction pour lancer sa carrière d'acteur. Elle lui a d'abord permis d'apparaître dans des clips musicaux et de se forger un profil de voyou dans des séries télévisées.