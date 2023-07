Michael K. Williams : un trafiquant condamné dans le cadre de l'overdose mortelle de l'acteur

MORT DE MICHAEL K. WILLIAMS. Michael Kenneth Williams, acteur connu pour avoir joué Omar dans The Wire, est décédé d'une overdose le 6 septembre 2021. Un trafiquant de 71 ans a été condamné pour complicité de détention et de distribution de stupéfiants.

[Mis à jour le 26 juillet 2023 à 14h54] Deux ans après la mort par overdose de Michael K. Williams, un homme a été condamné dans le cadre de cette affaire. Âgé de 71 ans, Carlos Macci a écopé deux ans et demi de prison, assortie de trois ans de liberté conditionnelle dont une en centre de désintoxication, ce 25 juillet 2023. S'il n'a pas été inculpé pour la mort de l'acteur, inoubliable dans The Wire, il a plaidé coupable de complicité de détention et de distribution de stupéfiants.

Michael K. Williams est décédé le 6 septembre 2021, à l'âge de 54 ans, des suites d'une overdose accidentelle de fentanyl, d'héroïne et de cocaïne. Quatre trafiquants de drogue ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête suivant son décès, dont Carlos Macci.

Au cours de l'audience, les proches de l'acteur ont appelé à la clémence des jurés. Le neveu du comédien s'est notamment dit persuadé que Carlos Macci pouvait changer le cours de sa vie, disant "comprendre ce que c'est que d'être une victime du système". De son côté, le co-créateur de la série The Wire, David Simon, avait écrit une lettre à la justice pour rappeler que Michael K. Williams lui-même s'opposait à l'incarcération de masse, et que le comédien était également en partie responsable de son décès.

en savoir plus

Né en 1966 à Brooklyn, fils d'une mère originaire de Nassau aux Bahamas et d'un père originaire de Caroline du Sud, Michal K. Williams s'est fait connaître dans la série The Wire, diffusée en 5 saisons entre 2002 et 2008. Elle raconte le quotidien des groupes de trafiquants de drogue des quartiers défavorisés de Baltimore. Portée à l'écran par l'écrivain et journaliste David Simon, la série s'est vite constitué un large groupe de fans et a presqu'immédiatement été saluée par la critique pour ses dimensions sociale et politique. En incarnant Omar, gangster homosexuel et atypique, Michael K. Williams aura pu se faire un nom et une réputation qui en feront un habitué des rôles de petit ou gros délinquant.

Il a aussi joué le rôle d'un contrebandier en pleine prohibition dans "Boardwalk Empire, ou celui d'un détenu puissant dans la célèbre prison new-yorkaise de Rikers Island, dans The Night Of. Mais il a aussi fait plusieurs apparitions au cinéma, comme dans Twelve Years as a Slave de Steve McQueen ou Gone Baby Gone de Ben Affleck. Reconnaissable par la longue balafre qui lui barrait le visage visage, Michael K. Williams est aussi apparu dans La Route, SOS Fantômes, Assassin's Creed ou encore Brooklyn Affairs.

D'où venait la cicatrice sur le visage de Michal K. Williams ?

L'une des marques de fabrique de Michal K. Williams était sa cicatrice sur le visage. Il s'agissait du résultat d'une bagarre ayant eu lieu à la sortie d'un bar le jour de son 25e anniversaire. Celle-ci aurait failli le tuer rapportent les diverses biographies qui pullulent sur le Web. Selon Michal K. Williams lui-même, cette cicatrice a été une bénédiction pour lancer sa carrière d'acteur. Elle lui a d'abord permis d'apparaître dans des clips musicaux et de se forger un profil de voyou dans des séries télévisées.

C'est le Le New York Post qui a rapporté le premier la mort Michael K. Williams aux Etats-Unis le 6 septembre 2021. Rapidement, la thèse de l'overdose est retenue dans les médias et par les enquêteurs. L'acteur a été retrouvé mort dans son appartement de Brooklyn après qu'un parent n'ait pas eu de nouvelles de lui depuis quelques jours et soit allé le voir. Du matériel servant à l'usage de stupéfiants se trouvait "sur une table à proximité", renforçant la thèse de l'overdose. Il a par la suite été conclu que l'acteur était mort des suites d'une overdose accidentelle de fentanyl, d'héroïne et de cocaïne.

Michael K. Williams était connu pour ses problèmes d'addictions, sur lesquels il s'était déjà confié à la presse. Alors que la question de la drogue et du trafic est centrale dans la série The Wire qui l'a consacré, Michael K. Williams avait notamment expliqué en 2016 à la radio américaine NPR comment il tentait lui-même de lutter contre ce vieux démon à l'époque.

Un media local du New Jersey revient en détail sur cette addiction, indiquant que Michael K. Williams a vécu une période difficile lors de laquelle il se droguait "dans des endroits effrayants avec des gens effrayants". Consommant de la cocaïne et de l'herbe, Williams s'expliquait plus tard sur ces années difficiles : "Je jouais avec le feu [...] Ce n'était qu'une question de temps avant que je ne me fasse prendre et que mon entreprise ne finisse en couverture d'un tabloïd ou que je n'aille en prison ou, pire, que je finisse mort. Quand j'y repense maintenant, je ne sais pas comment j'ai pu ne pas finir dans un sac mortuaire".

"C'est un combat de tous les jours pour moi, mais je me bats", avait-il aussi confié dans une interview pour le New York Times. Contacté par l'agence de presse AP l'année dernière, Michael K. Williams évoquait encore son enfance difficile et son combat contre la toxicomanie.