Patrick éliminé de Koh Lanta : "je voulais rentrer chez moi" [INTERVIEW]

Eliminé de Koh Lanta : La Légende ce mardi au bout de trois épisodes, Patrick revient pour nous sur une aventure qu'il n'a pas vécu à fond. Il nous en explique la tragique raison dans cette interview.

Arrivé dans Koh Lanta All Stars 2021 avec l'étiquette d'un fin stratège, Patrick a été exilé de la tribu des hommes puis éliminé, tout comme Cindy, lors d'une épreuve perdue face à Ugo et Karima. Ayant participé à deux saisons de Koh Lanta avant "La Légende", Patrick n'avait pourtant jamais été éliminé dans Koh Lanta, émission qu'il n'avait pourtant jamais remportée. Eliminé au troisième épisode de la saison anniversaire des 20 ans du programme d'aventure de TF1, Patrick nous explique qu'il s'agissait pour lui d'une saison très particulière pour lui d'un point de vue personnel. Psychologiquement très perturbé, le Roannais n'a pas pu se donner à fond cette année dans Koh Lanta.

Que représentait pour vous cette participation à la saison des 20 ans ?

C'était une très grosse fierté. 378 candidats et le Pat' il fait partie des aventuriers emblématiques ! Je suis très fier d'en être arrivé là. J'ai peut être pris la place de certains mais c'est la production qui a choisi. Je suis peut être pas un gagnant mais je fais partie de la légende !

Vous vous étiez préparé d'une façon particulière en amont de cette saison exceptionnelle ?

Les castings avaient commencé en décembre et on est parti en avril. On m'a appelé une première fois, je me suis dit "on verra ce qui se passe mais prépare-toi". Je m'étais beaucoup mis à la course à pied pour faire monter le cardio. Autrement, je fais beaucoup de vélo et de VTT. J'avais pris un peu de poids pour faire face à la faim. Je voulais montrer que j'étais là physiquement.

Vous aviez imaginé les candidats qui vous feraient face et comment vous alliez gérer votre aventure ?

Je m'étais plus préparé physiquement. Je m'étais dit que Claude et Teheiura seraient forcément là, peut-être Laurent et Freddy. J'avais trois-quatre noms en tête mais je ne voulais absolument pas savoir. En tout cas, je voulais être prêt physiquement parce qu'on trouve toujours une stratégie sur place mais il faut quand même montrer qu'on est là sur les épreuves.

"Je suis fier d'avoir fini 4e au parcours du combattant"

Au début de l'aventure, les hommes jouaient entre eux et les femmes de leur côté. Comment vous vous sentiez au sein du groupe ? Vous vous êtes senti en difficultés ?

Quand j'ai vu les filles, notamment Jade et Candice, je me suis dit que ça irait bien. On se regardait, on se souriait, je me suis dit que ça pourrait bien se passer. Mais dès que Denis a dit que les filles seraient d'un côté et les garçons de l'autre, j'ai vite calculé et j'ai vu qu'il y avait un peu trop de parisiens, un peu trop de potes. D'entrée de jeu, je me suis mis la pression pour le parcours du combattant parce que c'est là qu'on voit quels candidats sont en place. Je m'entends bien avec Claude mais quand on voit Laurent trois ou quatre fois par mois, on est forcément plus proche de Laurent que de moi. Quoi qu'il en soit, j'ai fini quatrième au parcours du combattant donc j'en suis très fier.

Dans l'épisode 2, vous faites tout pour faire croire que vous avez un collier et vous essayez de diriger les votes contre Maxime. Au moment du conseil, vous pensiez être en sécurité ?

Je suis allé voir Max pour lui proposer quelque chose mais il n'a pas compris que je m'en foutais. Par contre, je ne pensais pas qu'il allait répéter tout ça à tous les autres.

C'est la première fois que vous êtes éliminé dans un Koh Lanta. Vous vous attendiez à partir si tôt ?

C'est vrai ! On va dire que j'étais dans le jeu mais pas comme en 2012. J'étais moins à fond, j'avais moins la gnac. J'étais pas à 200% comme je l'étais en 2009 et en 2012.

"Avant de partir, ma femme m'a appris que son père n'avait plus que quelques jours à vivre"

Qu'est-ce qui a fait que vous n'étiez pas forcément à fond dans le jeu ?

On a été trois jours isolés à Paris. On a fait le test pour savoir si on avait le Covid ou pas avant de décoller. Ensuite, on nous a donné l'occasion de passer un coup de fil de 5 à 10 minutes. J'ai donc appelé ma femme, ça fait 31 ans qu'on est ensemble. Elle a perdu sa mère il y a trois ans, son père était en maison de repos. Elle m'a appris que son père était tombé dans le coma, qu'il avait été transféré en urgences à l'hôpital et qu'il n'avait plus que quelques jours à vivre. Elle m'a dit "Fais ton aventure. Pars, pars, pars !" Après, la production a pris les téléphones et j'ai passé le trajet en avion avec ça dans la tête. Voilà.

J'ai fait mon aventure. On a passé des bons moments, j'ai essayé de rigoler mais j'étais beaucoup trop ailleurs. Je me suis toujours bien entendu avec mon beau-père. Sur l'île, je me disais "ça passe, ça passe pas... Idem." J'ai bien fait de rentrer car il est mort cinq jours après. Je n'étais pas à bloc par rapport à d'habitude. Quand on a des petits soucis, on y pense toute la nuit alors vous imaginez, là je me disais "ma femme est en train de pleurer parce que son père est dans le coma et moi je suis à Koh Lanta". Elle m'a dit de ne pas m'en occuper et de vivre mon aventure.

Quelle a été votre réaction au moment de votre élimination ?

J'étais juste content de voir que trois mecs emblématiques de Koh Lanta, Laurent, Teheiura et Claude, n'avaient pas voté contre moi.

"C'est la première fois que je fais Koh Lanta où je n'ai envie que d'une chose, rentrer chez moi"

Et en arrivant sur l'île des bannis ?

Je suis allé à droite par curiosité. J'ai découvert Ugo et les filles. Puis, on m'a expliqué qu'on pouvait espérer réintégrer le jeu à la réunification après quinze jours de combat. Je me suis dit "OK, il y aura des combats. On verra bien". Là, l'épreuve était assez compliquée, j'ai perdu. Mais c'est la première fois que je fais un Koh Lanta où je n'ai envie que d'une chose, c'est rentrer chez moi. La prod a trouvé un avion tout de suite pour le lendemain matin et je les remercie d'avoir fait le nécessaire. Mais ça m'a miné dans l'aventure, je ne pouvais pas être à bloc.

"Je suis déçu pour ceux qui croyaient en moi"

Est-ce que vous avez des regrets dans cette aventure ?

Non, je ne regrette pas d'être parti. J'aurais aimé plus rentrer dans mon aventure, si ma tête avait été vide, si j'avais été serein. Je pense que je serais allé plus loin avec Claude et Teheiura parce qu'ils me connaissent mieux que lui. Je n'ai pas du tout mal vécu mon élimination, je suis plus déçu pour tous ces gens qui croient en moi.

Est-ce que vous avez le sentiment que c'était votre dernière saison de Koh Lanta ? Vous pensez être encore capable de participer ?

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

S'il y avait un Koh Lanta avec des binômes, comme moi avec Isabelle par exemple, ça pourrait peut être me plaire. Ça pourrait être sympa de changer complètement le truc ! Pourquoi pas, je ne sais pas. J'avais dit en 2009 et en 2012 que je n'y remettrais jamais les pieds et je suis revenu en 2021. (rires) Après je suis pas tout jeune mais je suis encore en forme ! Je suis content de mes deux épisodes même si j'ai perdu. En 2012, si j'avais été éliminé comme ça, je ne l'aurais pas digéré. Mais aujourd'hui, je le digère beaucoup plus par rapport à ce qui s'est passé.