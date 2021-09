Mort de Willie Garson : l'acteur de Sex and the City était-il malade ?

MORT DE WILLIE GARSON. Willie Garson, acteur qui jouait Stanford dans Sex and the City, est mort à 57 ans. Les causes du décès n'ont pas été révélées, mais TMZ a annoncé qu'il se battait contre un cancer.

[Mis à jour le 22 septembre 2021 à 12h36] L'acteur de Sex and the City Willie Garson est mort à l'âge de 57 ans, a annoncé son fils sur Instagram ce mardi. "Je t'aime tellement papa, a écrit Nathen Garson sur le réseau social. Repose en paix, et je suis si heureux d'avoir pu partager toutes tes aventures avec toi et qu'on ait pu accomplir autant. Je suis fier et de toi. Je t'aimerais t oujours, mais il est temps pour toi de vivre cette aventure seul."

Les causes du décès de Willie Garson n'ont pas été publiquement communiquées. Selon des informations de TMZ, qui cite des sources liées à la production de Sex and the City, l'acteur était malade : il a lutté contre le cancer. Cependant, le tabloïd américain n'était pas en mesure de confirmer si l'acteur était décédé des suites de sa maladie ou d'une toute autre cause.

Les stars de Sex and the City "dévastés" par la mort de Willie Garson

Les acteurs de Sex and the City n'ont pas hésité à partager leur chagrin à l'annonce de la mort de Willie Garson. Cinthia Nixon, qui joue Mirando, s'est dit "tellement, tellement triste [...]Nous l'aimions tellement et nous adorions travailler avec lui. Il était si drôle à l'écran et hors des plateaux, il était un soleil". Mario Cantone, qui joue Anthony Marentino, le mari du personnage de Willie Garson, s'est dit "dévasté et submergé par le chagrin. Il nous a été pris beaucoup trop tôt. Tu étais un don des dieux. Repose en paix mon tendre ami. Je t'aime."

I couldnt have had a more brilliant TV partner. Im devastated and just overwhelmed with Sadness. Taken away from all of us way soon. You were a gift from the gods. Rest my sweet friend. I love you. pic.twitter.com/Ia4tg1VK1Y — Mario Cantone (@macantone) September 22, 2021

Parmi les célébrités qui ont rendu hommage à la mémoire de Willie Garson, notons également Ben Stiller, qui a partagé quelques scènes avec lui dans Mary à tout prix. Le comédien a "envoyé tout son amour au fils de Willie Garson, Nathen. Ton père était fort et respecté dans sa communauté d'acteur, sa philantropie était sans faille et pleine d'engagement. Je suis reconnaissant d'avoir pu le connaître, il était aussi très très drôle". De son côté, l'acteur de séries TV Matt Bomer a écrit sur Twitter : "Je t'aime pour toujours Willie Garson. Repose en paix mon ami."

Willie Garson est un acteur américain né le 20 février 1964 et mort le 21 septembre 2021. Il est principalement connu pour avoir incarné Stanford Blatch, le meilleur ami de Carrie, dans Sex and the City. Il a d'ailleurs repris ce rôle dans les deux films dédiés à la série et le sequel "And Just like that", prévu pour l'année prochaine. L'acteur, décédé à 57 ans, est également connu pour avoir joué des petits rôles dans de nombreuses séries américaines, comme FBI : Duo très spécial, Twin Peaks, Monk, Les Experts, Ally McBeal, Hawaï 5-0, ou Friends.

Au cinéma, Willie Garson a eu quelques rôles mineurs dans des comédies américaines. Les plus mémorables restent Un jour sans fin, Mars Attacks!, Mary à tout prix ou Dans la peau de John Malkovich. Son dernier rôle au cinéma remonte à 2014, dans le film Blackout total. Côté vie privée, Willie Garson était très discret. On sait toutefois qu'il avait un fils, Nathen Garson, qui a annoncé son décès le 21 septembre 2021.

Willie Garson est surtout connu pour avoir joué un rôle régulier dans la série Sex and the City. L'acteur incarnait Stanford Blatch, meilleur ami et confident de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica-Parker). Le comédien a joué ce rôle dans la série, mais également dans les deux films sortis en 2008 et 2010. Il a repris son rôle dans la série sequelle de Sex and the City, intitulée "And Just Like That...". Prévue pour une sortie d'ici l'année prochaine, l'intrigue se déroule plusieurs années après les événements de Sex and the City 2. Mise à part Kim Cattrall (Samantha Jones), la plupart des acteurs principaux de la série originale seront de retour.